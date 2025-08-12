https://sarabic.ae/20250812/إحباط-مخطط-لتفجير-سيارة-محملة-بـ60-كيلوغرام-من-المتفجرات-في-مقاطعة-موسكو--عاجل-1103625007.html
إحباط مخطط لاغتيال ضابط روسي بسيارة محملة بـ60 كيلوغرام من المتفجرات في مقاطعة موسكو - عاجل
2025-08-12T06:54+0000
2025-08-12T06:54+0000
2025-08-12T07:07+0000
ar_EG
06:54 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 07:07 GMT 12.08.2025)
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بإحباط عملية إرهابية في مقاطعة موسكو، خطط لها عميل لاستخبارات نظام كييف، تهدف لاغتيال ضابط عسكري روسي رفيع المستوى باستخدام سيارة محملة بـ60 كغ من المتفجرات.