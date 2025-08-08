https://sarabic.ae/20250808/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-أنشطة-خلية-متطرفة-لتجنيد-المهاجرين-في-موسكو-1103502554.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط أنشطة خلية متطرفة لتجنيد المهاجرين في موسكو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط أنشطة خلية من المتطرفين الإسلاميين، لتجنيد المهاجرين في موسكو.
وذكر مركز العلاقات العامة، التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية وجهاز أمن الدولة في جمهورية أوزبكستان، من إحباط أنشطة خلية تابعة لمنظمة إرهابية دولية (محظورة في روسيا)، في مدينة موسكو، تتكون من تسعة مواطنين أجانب". وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للأنشطة التي تم تنفيذها، هناك حقائق موثقة تشير إلى أن المتطرفين بالتنسيق مع أيديولوجيي المنظمة الإرهابية الدولية الموجودين على أراضي الاتحاد الأوروبي، قاموا بتجنيد عمال مهاجرين في المنظمة.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الخميس، أن طواقمه في مقاطعة نوفوسيبيرسك، أحبطت محاولة اغتيال عسكري روسي خططت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام المواد السامة.وتابع البيان: "ونتيجة للإجراءات المتبعة، تم اعتقال مواطنين روسيين قاصرين، حيث سلمتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ثلاث حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطيرة، تسبب قصورا حادا في القلب وقد تفضي للموت، وقاما بوضعها على مقبض باب السائق، وكذلك المرآة الجانبية للسيارة الشخصية للضابط بهدف تسميمه".الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول في مؤسسة بيلغورود للصناعات الدفاعية
وذكر مركز العلاقات العامة، التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية وجهاز أمن الدولة في جمهورية أوزبكستان، من إحباط أنشطة خلية تابعة لمنظمة إرهابية دولية (محظورة في روسيا)، في مدينة موسكو، تتكون من تسعة مواطنين أجانب".
وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للأنشطة التي تم تنفيذها، هناك حقائق موثقة تشير إلى أن المتطرفين بالتنسيق مع أيديولوجيي المنظمة الإرهابية الدولية الموجودين على أراضي الاتحاد الأوروبي، قاموا بتجنيد عمال مهاجرين في المنظمة.
وبالإضافة إلى ذلك، خلال التجمعات السرية، بما في ذلك عبر مؤتمرات الفيديو على تطبيق تيليغرام، تم تدريبهم بشكل منهجي على أساس عقيدة إنشاء ما يسمى بالخلافة العالمية، وكانوا متورطين في أنشطة المنظمة الإرهابية.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الخميس، أن طواقمه في مقاطعة نوفوسيبيرسك، أحبطت محاولة اغتيال عسكري روسي خططت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام المواد السامة.
وقال الجهاز في بيان له: أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، في مقاطعة نوفوسيبيرسك، محاولة قتل مخططة لعسكري من وزارة الدفاع الروسية، على يد أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام مواد كيميائية سامة.
"ونتيجة للإجراءات المتبعة، تم اعتقال مواطنين روسيين قاصرين، حيث سلمتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ثلاث حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطيرة، تسبب قصورا حادا في القلب وقد تفضي للموت، وقاما بوضعها على مقبض باب السائق، وكذلك المرآة الجانبية للسيارة الشخصية للضابط بهدف تسميمه".