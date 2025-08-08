الأمن الفيدرالي الروسي يحبط أنشطة خلية متطرفة لتجنيد المهاجرين في موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:30 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250808/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-أنشطة-خلية-متطرفة-لتجنيد-المهاجرين-في-موسكو-1103502554.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط أنشطة خلية متطرفة لتجنيد المهاجرين في موسكو
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط أنشطة خلية متطرفة لتجنيد المهاجرين في موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط أنشطة خلية من المتطرفين الإسلاميين، لتجنيد المهاجرين في موسكو. 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T07:52+0000
2025-08-08T07:52+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139136_0:0:1256:707_1920x0_80_0_0_bc2422cd787ede0f6541388e13f72c2e.jpg
وذكر مركز العلاقات العامة، التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية وجهاز أمن الدولة في جمهورية أوزبكستان، من إحباط أنشطة خلية تابعة لمنظمة إرهابية دولية (محظورة في روسيا)، في مدينة موسكو، تتكون من تسعة مواطنين أجانب". وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للأنشطة التي تم تنفيذها، هناك حقائق موثقة تشير إلى أن المتطرفين بالتنسيق مع أيديولوجيي المنظمة الإرهابية الدولية الموجودين على أراضي الاتحاد الأوروبي، قاموا بتجنيد عمال مهاجرين في المنظمة.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الخميس، أن طواقمه في مقاطعة نوفوسيبيرسك، أحبطت محاولة اغتيال عسكري روسي خططت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام المواد السامة.وتابع البيان: "ونتيجة للإجراءات المتبعة، تم اعتقال مواطنين روسيين قاصرين، حيث سلمتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ثلاث حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطيرة، تسبب قصورا حادا في القلب وقد تفضي للموت، وقاما بوضعها على مقبض باب السائق، وكذلك المرآة الجانبية للسيارة الشخصية للضابط بهدف تسميمه".الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول في مؤسسة بيلغورود للصناعات الدفاعية
https://sarabic.ae/20250722/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجمات-إرهابية-خططت-لها-الاستخبارات-الأوكرانية-في-ثلاث-مناطق-1102898804.html
https://sarabic.ae/20250717/الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-عميل-أوكراني-كان-يعد-لهجوم-إرهابي-في-مقاطعة-فورونيج-1102749856.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1d/1046139136_156:0:1116:720_1920x0_80_0_0_b5d8306c5cd37d29c9878f11aa11f149.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط أنشطة خلية متطرفة لتجنيد المهاجرين في موسكو

07:52 GMT 08.08.2025
© Sputnik . Russian Federal Security Service
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© Sputnik . Russian Federal Security Service
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، إحباط أنشطة خلية من المتطرفين الإسلاميين، لتجنيد المهاجرين في موسكو.
وذكر مركز العلاقات العامة، التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له: "تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية وجهاز أمن الدولة في جمهورية أوزبكستان، من إحباط أنشطة خلية تابعة لمنظمة إرهابية دولية (محظورة في روسيا)، في مدينة موسكو، تتكون من تسعة مواطنين أجانب".
وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للأنشطة التي تم تنفيذها، هناك حقائق موثقة تشير إلى أن المتطرفين بالتنسيق مع أيديولوجيي المنظمة الإرهابية الدولية الموجودين على أراضي الاتحاد الأوروبي، قاموا بتجنيد عمال مهاجرين في المنظمة.
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجمات إرهابية خططت لها الاستخبارات الأوكرانية في ثلاث مناطق
22 يوليو, 07:26 GMT
وبالإضافة إلى ذلك، خلال التجمعات السرية، بما في ذلك عبر مؤتمرات الفيديو على تطبيق تيليغرام، تم تدريبهم بشكل منهجي على أساس عقيدة إنشاء ما يسمى بالخلافة العالمية، وكانوا متورطين في أنشطة المنظمة الإرهابية.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم أمس الخميس، أن طواقمه في مقاطعة نوفوسيبيرسك، أحبطت محاولة اغتيال عسكري روسي خططت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام المواد السامة.
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني كان يعد لهجوم إرهابي في مقاطعة فورونيج
17 يوليو, 07:35 GMT
وقال الجهاز في بيان له: أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، في مقاطعة نوفوسيبيرسك، محاولة قتل مخططة لعسكري من وزارة الدفاع الروسية، على يد أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام مواد كيميائية سامة.
وتابع البيان: "ونتيجة للإجراءات المتبعة، تم اعتقال مواطنين روسيين قاصرين، حيث سلمتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ثلاث حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطيرة، تسبب قصورا حادا في القلب وقد تفضي للموت، وقاما بوضعها على مقبض باب السائق، وكذلك المرآة الجانبية للسيارة الشخصية للضابط بهدف تسميمه".
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول في مؤسسة بيلغورود للصناعات الدفاعية
