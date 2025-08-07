عربي
https://sarabic.ae/20250807/الأمن-الفيدرالي-يحبط-محاولة-اغتيال-عسكري-روسي-بتخطيط-استخباراتي-أوكراني-عن-طريق-السم-1103460198.html
الأمن الفيدرالي يحبط محاولة اغتيال عسكري روسي بتخطيط استخباراتي أوكراني عن طريق السم
الأمن الفيدرالي يحبط محاولة اغتيال عسكري روسي بتخطيط استخباراتي أوكراني عن طريق السم
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الخميس، أن طواقمه في مقاطعة نوفوسيبيرسك، أحبطت محاولة اغتيال عسكري روسي خططت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T05:47+0000
2025-08-07T06:09+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102124/73/1021247352_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_21041fc45101272ab39512981ca98ea4.jpg
وقال الحهاز في بيان له: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، في مقاطعة نوفوسيبيرسك، محاولة قتل مخططة لعسكري من وزارة الدفاع الروسية، على يد أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام مواد كيميائية سامة".واعترف أحد المراهقين الذين اعتقلهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه علم أنه محتجز لمحاولته قتل العسكري المشارك بالعملية العسكرية الخاصة، وذلك وفقا لمقطع فيديو نشره الجهاز.وقال المعتقل في الفيديو: "بسبب الشروع في القتل"، مجيبا على سؤال عن علمه بسبب احتجازه.وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية والحرس الوطني الروسي، التحضير لعمل إرهابي على أراضي جمهورية كاباردينو بلقاريا".وغي 22 يوليو/ تموز، أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنشطة ثلاثة متواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي ياروسلافل وليبيتسك، وكان المعتقلون يعدّون لهجمات إرهابية، وينقلون معلومات عن القوات المسلحة الروسية، ويحاولون توريط مواطنين في أنشطة إرهابية عبر رسائل نصية.الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني كان يعد لهجوم إرهابي في مقاطعة فورونيج
https://sarabic.ae/20250722/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجمات-إرهابية-خططت-لها-الاستخبارات-الأوكرانية-في-ثلاث-مناطق-1102898804.html
https://sarabic.ae/20250805/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-محاولة-اغتيال-مسؤول-في-مؤسسة-بيلغورود-للصناعات-الدفاعية--1103383905.html
05:47 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 06:09 GMT 07.08.2025)
© Sputnik . Igor Zaremboجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الخميس، أن طواقمه في مقاطعة نوفوسيبيرسك، أحبطت محاولة اغتيال عسكري روسي خططت لها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام المواد السامة.
وقال الحهاز في بيان له: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع لجنة التحقيق الروسية، في مقاطعة نوفوسيبيرسك، محاولة قتل مخططة لعسكري من وزارة الدفاع الروسية، على يد أجهزة الاستخبارات الأوكرانية باستخدام مواد كيميائية سامة".

وتابع البيان: "ونتيجة للإجراءات المتبعة، تم اعتقال مواطنين روسيين قاصرين، حيث سلمتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية ثلاث حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطيرة، تسبب قصورا حادا في القلب وقد تفضي للموت، وقاما بوضعها على مقبض باب السائق، وكذلك المرآة الجانبية للسيارة الشخصية للضابط بهدف تسميمه".

الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجمات إرهابية خططت لها الاستخبارات الأوكرانية في ثلاث مناطق
22 يوليو, 07:26 GMT
واعترف أحد المراهقين الذين اعتقلهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه علم أنه محتجز لمحاولته قتل العسكري المشارك بالعملية العسكرية الخاصة، وذلك وفقا لمقطع فيديو نشره الجهاز.
وقال المعتقل في الفيديو: "بسبب الشروع في القتل"، مجيبا على سؤال عن علمه بسبب احتجازه.

وأضاف المعتقل أيضًا أنه وجد مثل هذه "الوظيفة" على الإنترنت، وعرضت عليه من قِبل شخص بأسماء مستعارة متعددة، منها تيمور وألكسندر.

الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول في مؤسسة بيلغورود للصناعات الدفاعية
5 أغسطس, 06:58 GMT

وأفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 4 أغسطس/ آب بأن قوات الأمن قضت على 3 إرهابيين في كاباردينو - بلقاريا كانوا يعدون لمهاجمة أفراد أمن في الجمهورية.

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية والحرس الوطني الروسي، التحضير لعمل إرهابي على أراضي جمهورية كاباردينو بلقاريا".
وغي 22 يوليو/ تموز، أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنشطة ثلاثة متواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي ياروسلافل وليبيتسك، وكان المعتقلون يعدّون لهجمات إرهابية، وينقلون معلومات عن القوات المسلحة الروسية، ويحاولون توريط مواطنين في أنشطة إرهابية عبر رسائل نصية.
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني كان يعد لهجوم إرهابي في مقاطعة فورونيج
