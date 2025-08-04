https://sarabic.ae/20250804/الأمن-الفيدرالي-الروسي-تحييد-3-إرهابيين-في-جمهورية-كاباردينو--بلقاريا-خططوا-لاستهداف-القوات-الأمنية-1103347714.html
الأمن الفيدرالي الروسي: تحييد 3 إرهابيين في جمهورية كاباردينو- بلقاريا خططوا لاستهداف القوات الأمنية
الأمن الفيدرالي الروسي: تحييد 3 إرهابيين في جمهورية كاباردينو- بلقاريا خططوا لاستهداف القوات الأمنية
سبوتنيك عربي
أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأن قوات الأمن قضت على 3 إرهابيين في كاباردينو - بلقاريا كانوا يعدون لمهاجمة أفراد أمن... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T08:56+0000
2025-08-04T08:56+0000
2025-08-04T08:56+0000
الأمن الفدرالي الروسي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية والحرس الوطني الروسي، التحضير لعمل إرهابي على أراضي جمهورية كاباردينو بلقاريا".وتابع البيان: "عندما طالبتهم قوات الأمن بالاستسلام، أطلق المسلحون النار، لكن تم القضاء عليهم على الفور"، مشيرًا إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف أفراد إنفاذ القانون".وأوضح البيان أن قوات الأمن صادرت عددا من الأسلحة النارية والعبوات الناسفة محلية الصنع والذخائر. وأُمرت بإجراء فحوصات جنائية، ويجري حاليا تحديد جميع ملابسات الحادث.وأكد البيان أنه تم فتح قضايا جنائية بموجب مواد تتعلق بالأعمال الإرهابية، والاعتداء على حياة ضباط إنفاذ القانون، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات، والتصنيع غير المشروع للأجهزة المتفجرة.الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجمات إرهابية خططت لها الاستخبارات الأوكرانية في ثلاث مناطق
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الأمن الفدرالي الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
الأمن الفدرالي الروسي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي: تحييد 3 إرهابيين في جمهورية كاباردينو- بلقاريا خططوا لاستهداف القوات الأمنية
أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأن قوات الأمن قضت على 3 إرهابيين في كاباردينو - بلقاريا كانوا يعدون لمهاجمة أفراد أمن في الجمهورية.
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية والحرس الوطني الروسي، التحضير لعمل إرهابي على أراضي جمهورية كاباردينو بلقاريا".
وفقا للجنة التحقيق، في ليلة 1 آب/أغسطس 2025، وبينما كان موظفو الهيئات الجمهورية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني الروسي، بالتعاون مع المديرية العامة لوزارة الداخلية الروسية لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية، ينفذون إجراءات لاعتقال أفراد ينتمون إلى منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا، عثر على ثلاثة مسلحين في سيارة على مشارف قرية إسلامي في مقاطعة باكسان في جمهورية كاباردينو-بلقاريا.
وتابع البيان: "عندما طالبتهم قوات الأمن بالاستسلام، أطلق المسلحون النار، لكن تم القضاء عليهم على الفور"، مشيرًا إلى أنه لم تقع إصابات في صفوف أفراد إنفاذ القانون".
وأوضح البيان أن قوات الأمن صادرت عددا من الأسلحة النارية والعبوات الناسفة محلية الصنع والذخائر. وأُمرت بإجراء فحوصات جنائية، ويجري حاليا تحديد جميع ملابسات الحادث.
وأكد البيان أنه تم فتح قضايا جنائية بموجب مواد تتعلق بالأعمال الإرهابية، والاعتداء على حياة ضباط إنفاذ القانون، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات، والتصنيع غير المشروع للأجهزة المتفجرة.