https://sarabic.ae/20250722/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجمات-إرهابية-خططت-لها-الاستخبارات-الأوكرانية-في-ثلاث-مناطق-1102898804.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجمات إرهابية خططت لها الاستخبارات الأوكرانية في ثلاث مناطق
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجمات إرهابية خططت لها الاستخبارات الأوكرانية في ثلاث مناطق
سبوتنيك عربي
أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنشطة ثلاثة متواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي ياروسلافل وليبيتسك، وكان... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان للأمن الفيدرالي الروسي: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة ثلاثة متواطئين مع أجهزة الأمن الأوكرانية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي ياروسلافل وليبيتسك، جنّدوا للمشاركة في أعمال تخريبية وإرهابية عبر برامج مراسلة إلكترونية أجنبية... ألقي القبض على الإرهابيين في إطار قضايا جنائية باشرتها وحدات التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإقليمية بموجب الجزء الأول من المادة 30، والجزء الأول من المادة 205 (التحضير لعمل إرهابي)، والجزء 1.1 من المادة 205.1 (التورط في نشاط إرهابي)، والمادة 275 (الخيانة العظمى) من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية".كما اعتقل مواطن أوكراني في ياروسلافل، كان يجهّز، بناءً على تعليمات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية، عبوة ناسفة محلية الصنع، كان من المقرر تفجيرها في أحد مواقع البنية التحتية للسكك الحديدية في المنطقة.إضافةً إلى ذلك، حكم على عميل للاستخبارات الأوكرانية، وهو مواطن روسي، متورط في إحراق نقطة تجميع مساعدات إنسانية لأفراد الجيش الروسي في مقاطعة ليبيتسك، بالسجن 14 عامًا في سجن شديد الحراسة، بموجب حكم صادر عن المحكمة العسكرية للمنطقة الغربية الثانية.الدفاع الروسية: كييف تعد لاستفزاز جديد بتفجير حاويات مواد كيميائية سامة في مناطق عملياتناالأمن الروسي يحبط مخططا أوكرانيا لاغتيال ضابط روسي في القرم
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي, الأمن الفدرالي الروسي, الأمن الفدرالي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي, الأمن الفدرالي الروسي, الأمن الفدرالي
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجمات إرهابية خططت لها الاستخبارات الأوكرانية في ثلاث مناطق
07:26 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 08:49 GMT 22.07.2025)
أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنشطة ثلاثة متواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعتي ياروسلافل وليبيتسك، وكان المعتقلون يعدّون لهجمات إرهابية، وينقلون معلومات عن القوات المسلحة الروسية، ويحاولون توريط مواطنين في أنشطة إرهابية عبر رسائل نصية.
وجاء في بيان للأمن الفيدرالي الروسي: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة ثلاثة متواطئين مع أجهزة الأمن الأوكرانية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعتي ياروسلافل وليبيتسك، جنّدوا للمشاركة في أعمال تخريبية وإرهابية عبر برامج مراسلة إلكترونية أجنبية... ألقي القبض على الإرهابيين في إطار قضايا جنائية باشرتها وحدات التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإقليمية بموجب الجزء الأول من المادة 30، والجزء الأول من المادة 205 (التحضير لعمل إرهابي)، والجزء 1.1 من المادة 205.1 (التورط في نشاط إرهابي)، والمادة 275 (الخيانة العظمى) من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية".
يشار إلى أنه تم اعتقال مواطن روسي في مدينة خارتسيزسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، لتورطه في التحضير لقتل أحد أفراد الخدمة العسكرية في المنطقة، ونقل معلومات إلى الجانب الأوكراني حول مواقع وحدات القوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى تورط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في أنشطة منظمات إرهابية أوكرانية.
كما اعتقل مواطن أوكراني
في ياروسلافل، كان يجهّز، بناءً على تعليمات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية، عبوة ناسفة محلية الصنع، كان من المقرر تفجيرها في أحد مواقع البنية التحتية للسكك الحديدية في المنطقة.
إضافةً إلى ذلك، حكم على عميل للاستخبارات الأوكرانية،
وهو مواطن روسي، متورط في إحراق نقطة تجميع مساعدات إنسانية لأفراد الجيش الروسي في مقاطعة ليبيتسك، بالسجن 14 عامًا في سجن شديد الحراسة، بموجب حكم صادر عن المحكمة العسكرية للمنطقة الغربية الثانية.