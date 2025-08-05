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https://sarabic.ae/20250805/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-محاولة-اغتيال-مسؤول-في-مؤسسة-بيلغورود-للصناعات-الدفاعية--1103383905.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول في مؤسسة بيلغورود للصناعات الدفاعية
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول في مؤسسة بيلغورود للصناعات الدفاعية
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة اغتيال الرئيس التنفيذي لشركة "بيلغورود للصناعات الدفاعية"، وفتح قضية "الخيانة العظمى" ضد عميل... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T06:58+0000
2025-08-05T07:20+0000
روسيا
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وقال الجهاز في بيان: "تبين أن المواطن الروسي اتصل عبر تطبيق "تلغرام" بممثل إحدى المنظمات الإرهابية الموالية لأوكرانيا المحظورة في روسيا، والذي بناء على تعليماته وصل إلى منطقة تروبشيفسكي في مقاطعة بريانسك، لاستلام أسلحة نارية ومتفجرات من طائرة مسيرة، والتي كان من المقرر استخدامها لاحقًا لاستهداف المدير العام لإحدى مؤسسات صناعة الدفاع في بيلغورود".وجاء في البيان: "أُلقي القبض على العميل أثناء محاولته استلام الشحنة، وأُحبطت العملية بالكامل قبل تنفيذها".وفتحت إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة بريانسك، قضية جنائية على أساس جريمة "الخيانة العظمى في شكل مساعدة أخرى لمنظمة أجنبية في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا".ويوم أمس الاثنين، أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن قوات الجهاز حيّدت 3 إرهابيين في جمهورية كاباردينو - بلقاريا الروسية، كانوا يعدّون لمهاجمة أفراد أمن في الجمهورية.وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية والحرس الوطني الروسي، التحضير لعمل إرهابي على أراضي جمهورية كاباردينو - بلقاريا".الدفاع الروسية تكشف كيف أسهم الاتحاد السوفيتي في استعادة أوروبا الشرقية بعد الحربالأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجمات إرهابية خططت لها الاستخبارات الأوكرانية في ثلاث مناطق
https://sarabic.ae/20250729/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-محاولة-اغتيال-ضابط-كبير-بأوامر-من-كييف--1103146710.html
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روسيا
روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول في مؤسسة بيلغورود للصناعات الدفاعية

06:58 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 07:20 GMT 05.08.2025)
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . Russian Federal Security Service
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة اغتيال الرئيس التنفيذي لشركة "بيلغورود للصناعات الدفاعية"، وفتح قضية "الخيانة العظمى" ضد عميل موالٍ لأوكرانيا.
وقال الجهاز في بيان: "تبين أن المواطن الروسي اتصل عبر تطبيق "تلغرام" بممثل إحدى المنظمات الإرهابية الموالية لأوكرانيا المحظورة في روسيا، والذي بناء على تعليماته وصل إلى منطقة تروبشيفسكي في مقاطعة بريانسك، لاستلام أسلحة نارية ومتفجرات من طائرة مسيرة، والتي كان من المقرر استخدامها لاحقًا لاستهداف المدير العام لإحدى مؤسسات صناعة الدفاع في بيلغورود".
وجاء في البيان: "أُلقي القبض على العميل أثناء محاولته استلام الشحنة، وأُحبطت العملية بالكامل قبل تنفيذها".
وفتحت إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة بريانسك، قضية جنائية على أساس جريمة "الخيانة العظمى في شكل مساعدة أخرى لمنظمة أجنبية في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا".
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الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط كبير بأوامر من كييف
29 يوليو, 07:58 GMT
ويوم أمس الاثنين، أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن قوات الجهاز حيّدت 3 إرهابيين في جمهورية كاباردينو - بلقاريا الروسية، كانوا يعدّون لمهاجمة أفراد أمن في الجمهورية.
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية والحرس الوطني الروسي، التحضير لعمل إرهابي على أراضي جمهورية كاباردينو - بلقاريا".
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