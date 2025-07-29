https://sarabic.ae/20250729/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-محاولة-اغتيال-ضابط-كبير-بأوامر-من-كييف--1103146710.html

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط كبير بأوامر من كييف

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط كبير بأوامر من كييف

سبوتنيك عربي

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، هجومًا إرهابيًا في مدينة روستوف على الدون، حيث حاول مواطن من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، بأوامر من كييف،... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T07:58+0000

2025-07-29T07:58+0000

2025-07-29T07:58+0000

روسيا

وكالة الأمن الفيدرالي الروسية

كييف

استخبارات

روستوف

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118372_0:256:2728:1791_1920x0_80_0_0_8ffa78b56d2b8d792b6ce21614d7cc0b.jpg

وجاء في بيان للجهاز: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مواطنا من إحدى دول آسيا الوسطى، من مواليد عام 1982، تورط في التحضير لهجوم إرهابي بمدينة روستوف على الدون، ضد ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، بأوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".ووفقا للبيان، جنّد ضابط مخابرات أوكراني المشتبه به في الخارج عن طريق أحد معارفه، وهو مؤيد لمنظمات إرهابية دولية. بناء على تعليمات من مشغله، وصل الجاني إلى روستوف على الدون، حيث استأجر شقة وتعرف على عنوان الضابط، ثم خطط لاغتياله باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع.وأضاف بيان الجهاز: "خلال التفتيش، عثر رجال الأمن في مكان إقامة المعتقل، على عبوة ناسفة فيها 400 غرام من مادة "تي إن تي"، ووسيلة اتصال سرية للتواصل مع المشرفين عليه، وكاميرا فيديو للمراقبة".ووفقا للبيان، اعترف المعتقل بذنبه وهو يتعاون مع التحقيق، الذي يجري بحقه، وفقا للمواد المتعلقة بالتحضير لعمل إرهابي من قانون العقوبات الجنائية الروسي.الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني كان يعد لهجوم إرهابي في مقاطعة فورونيجإحباط ثلاثة مخططات إرهابية لشركاء الاستخبارات الأوكرانية داخل روسيا

https://sarabic.ae/20250722/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجمات-إرهابية-خططت-لها-الاستخبارات-الأوكرانية-في-ثلاث-مناطق-1102898804.html

كييف

روستوف

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, كييف, استخبارات, روستوف