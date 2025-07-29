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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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الإنسان والثقافة
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الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط كبير بأوامر من كييف
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط كبير بأوامر من كييف
سبوتنيك عربي
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، هجومًا إرهابيًا في مدينة روستوف على الدون، حيث حاول مواطن من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، بأوامر من كييف،... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T07:58+0000
2025-07-29T07:58+0000
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
كييف
استخبارات
روستوف
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وجاء في بيان للجهاز: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مواطنا من إحدى دول آسيا الوسطى، من مواليد عام 1982، تورط في التحضير لهجوم إرهابي بمدينة روستوف على الدون، ضد ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، بأوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".ووفقا للبيان، جنّد ضابط مخابرات أوكراني المشتبه به في الخارج عن طريق أحد معارفه، وهو مؤيد لمنظمات إرهابية دولية. بناء على تعليمات من مشغله، وصل الجاني إلى روستوف على الدون، حيث استأجر شقة وتعرف على عنوان الضابط، ثم خطط لاغتياله باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع.وأضاف بيان الجهاز: "خلال التفتيش، عثر رجال الأمن في مكان إقامة المعتقل، على عبوة ناسفة فيها 400 غرام من مادة "تي إن تي"، ووسيلة اتصال سرية للتواصل مع المشرفين عليه، وكاميرا فيديو للمراقبة".ووفقا للبيان، اعترف المعتقل بذنبه وهو يتعاون مع التحقيق، الذي يجري بحقه، وفقا للمواد المتعلقة بالتحضير لعمل إرهابي من قانون العقوبات الجنائية الروسي.الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني كان يعد لهجوم إرهابي في مقاطعة فورونيجإحباط ثلاثة مخططات إرهابية لشركاء الاستخبارات الأوكرانية داخل روسيا
https://sarabic.ae/20250722/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجمات-إرهابية-خططت-لها-الاستخبارات-الأوكرانية-في-ثلاث-مناطق-1102898804.html
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روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, كييف, استخبارات, روستوف
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, كييف, استخبارات, روستوف

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط محاولة اغتيال ضابط كبير بأوامر من كييف

07:58 GMT 29.07.2025
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، هجومًا إرهابيًا في مدينة روستوف على الدون، حيث حاول مواطن من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، بأوامر من كييف، اغتيال ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية.
وجاء في بيان للجهاز: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، مواطنا من إحدى دول آسيا الوسطى، من مواليد عام 1982، تورط في التحضير لهجوم إرهابي بمدينة روستوف على الدون، ضد ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية، بأوامر من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
ووفقا للبيان، جنّد ضابط مخابرات أوكراني المشتبه به في الخارج عن طريق أحد معارفه، وهو مؤيد لمنظمات إرهابية دولية. بناء على تعليمات من مشغله، وصل الجاني إلى روستوف على الدون، حيث استأجر شقة وتعرف على عنوان الضابط، ثم خطط لاغتياله باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع.
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وأضاف بيان الجهاز: "خلال التفتيش، عثر رجال الأمن في مكان إقامة المعتقل، على عبوة ناسفة فيها 400 غرام من مادة "تي إن تي"، ووسيلة اتصال سرية للتواصل مع المشرفين عليه، وكاميرا فيديو للمراقبة".
ووفقا للبيان، اعترف المعتقل بذنبه وهو يتعاون مع التحقيق، الذي يجري بحقه، وفقا للمواد المتعلقة بالتحضير لعمل إرهابي من قانون العقوبات الجنائية الروسي.
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال عميل أوكراني كان يعد لهجوم إرهابي في مقاطعة فورونيج
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