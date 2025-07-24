https://sarabic.ae/20250724/الدفاع-الروسية-تكشف-كيف-أسهم-الاتحاد-السوفيتي-في-استعادة-أوروبا-الشرقية-بعد-الحرب-1102976616.html

الدفاع الروسية تكشف كيف أسهم الاتحاد السوفيتي في استعادة أوروبا الشرقية بعد الحرب

الدفاع الروسية تكشف كيف أسهم الاتحاد السوفيتي في استعادة أوروبا الشرقية بعد الحرب

سبوتنيك عربي

أطلقت وزارة الدفاع الروسية مشروعًا جديدًا متعدد الوسائط على موقعها الإلكتروني بعنوان "لا للاستعباد، بل للاستعادة"، والذي يستخدم موادًا أرشيفية لإبراز الإسهام... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T07:49+0000

2025-07-24T07:49+0000

2025-07-24T07:49+0000

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نشر موقع وزارة الدفاع وثائق فريدة من مجموعات الأرشيف المركزي لوزارة الدفاع الروسية: أوامر، وقرارات لجنة الدفاع في الاتحاد السوفيتي، وتقارير سياسية، وبرقيات مشفرة، ونداءات وطلبات مساعدة من سكان الدول الأوروبية، ومراجعات للصحافة المحلية، وجوائز، وملفات شخصية، وسجلات خدمة، وسير ذاتية للأبطال محرري أوروبا، بالإضافة إلى وثائق أخرى لم تنشر على نطاق واسع من قبل.بعد انتصاره الصعب على النازية، تولى الاتحاد السوفيتي مهمة صعبة وهي المساعدة في إحياء الحياة السلمية ليس فقط على أراضيه، بل في الدول الأوروبية المحررة أيضًا. في غضون أحد عشر شهرًا، حرر الجيش الأحمر 13 عاصمة أوروبية، مانحًا الحرية لـ113 مليون أوروبي. شارك سبعة ملايين جندي وضابط سوفيتي في تحرير مساحة تزيد عن مليون كيلومتر مربع. وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تعكس هذه الأرقام التضحيات والجهود الهائلة التي بذلها الاتحاد السوفيتي لتحرير أوروبا من الاحتلال النازي".ولم يكتف الجيش الأحمر بتحرير المدن من المحتلين، بل قام أيضًا فور بدء المعارك باستعادة البنية التحتية والحياة السلمية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وضمان الاستقرار، منقذًا الدول الأوروبية من الانهيار التام.وجاء في أمر القائد الأعلى جوزيف ستالين، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1944: "بعد أن أكمل الجيش الأحمر تحرير وطنه من حثالة النازية، يساعد الآن شعوب بولندا ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا على كسر قيود العبودية الفاشية واستعادة حريتهم واستقلالهم".بعد تحرير بولندا من الاحتلال النازي، في أوائل عام 1945، أصبح الجيش الأحمر الدعامة الأساسية في إعادة إعمار البلاد المدمرة. في المدن التي تحولت إلى أنقاض، بدأ الجنود السوفييت على الفور بإزالة الألغام من الشوارع، وإزالة الأنقاض، وإعادة النظام. عملت وحدات الهندسة وخبراء المتفجرات، الذين خاضوا جحيم معارك الخطوط الأمامية، على استعادة الحياة السلمية: فقد أعادوا بناء السكك الحديدية والجسور ومحطات الطاقة وأنابيب المياه، كل شيء كان من المستحيل بدونه تصور العودة إلى الحياة الطبيعية.وجاء في برقية مشفرة من قائد الجيش الأول في الجيش البولندي، الجنرال زيغمونت بيرلينغ، إلى ستالين، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1944: "بولندا راكعة تطلب منكم إنقاذها من عصابة من عملاء من قطاع الطرق الدوليين. إن حزب الشعب الجمهوري يدمر القضية العظيمة للحزب، ويتم الكذب عليك وخداعك. أتوسل إليكم، أنقذوا بولندا من أجل الاتحاد السوفيتي".وفي ظلّ المجاعة والفوضى، أُرسلت الإمدادات الغذائية والأدوية والملابس الدافئة من الاتحاد السوفيتي إلى بولندا. لم تعالج مستشفيات الجيش الأحمر العسكرية الجنود الجرحى فحسب، بل عالجت المدنيين أيضًا، الذين ترك الكثير منهم بلا مأوى أو مصدر رزق. فور تحرير العاصمة البولندية، ورغم الوضع العسكري الصعب، أرسل الاتحاد السوفيتي الخبز والكيروسين والملح والخيوط وغيرها من الضروريات إلى المدينة كمساعدة أخوية.وبعد تحرير بلغاريا من النازية ودخول قوات الجبهة الأوكرانية الثالثة أراضيها، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، فترة انتقال من النظام الفاشي والتحالف مع ألمانيا النازية إلى الإصلاحات الديمقراطية واستعادة الحياة السلمية. بفضل الجيش الأحمر، استأنفت المصانع وورش العمل الحرفية وشبكات النقل عملها. وأُعيدت نقاط التفتيش الحدودية، وأُقيمت التجارة بين المدن والقرى. أسهمت الوحدات السوفيتية في تطبيع الحياة دون التدخل المباشر في السياسة، بل دعمت شرعية السلطات الجديدة.ووفقًا لوزارة الدفاع: "لعب الجانب الثقافي للمساعدات دورًا خاصًا. فقد أثارت الحفلات الموسيقية التي قدمتها فرق الجيش الأحمر، وعروض الأفلام السوفيتية، وعروض الفنانين، كل هذا اهتمامًا وتعاطفًا كبيرين من جانب الشعب البلغاري. شمل دعم الجيش الأحمر جوانب متعددة، بدءًا من إزالة الألغام من الأراضي وصولًا إلى التقارب الروحي بين الشعوب. ولم يقتصر الأمر على إنقاذ آلاف الأرواح في ظل أزمة ما بعد الحرب، بل أتاح أيضًا لبلغاريا فرصة بدء فصل جديد من تاريخها".وبعد تحرير المجر مباشرةً، بدأت القوات السوفيتية بتقديم المساعدات الإنسانية: فقد نظمت الإمدادات الغذائية، وأنشأت محطات توليد الطاقة، وأصلحت الجسور عبر نهر الدانوب، وأعادت إمدادات المياه. ولم يعالج الأطباء العسكريون الجنود الجرحى فحسب، بل عالجوا المدنيين أيضًا. وقامت وحدات الهندسة بإزالة الأنقاض، وإزالة الألغام من الشوارع، وساعدت في استعادة الاقتصاد. وبدأت المطابع والمستشفيات والمدارس العمل في الأراضي المحررة. فعلى سبيل المثال، في مدينة نيريغيهازا وحدها، كما تظهر إحدى الوثائق، ارتفع معدل الالتحاق بالمدارس من 124 إلى 1200 طالب في غضون أسابيع قليلة.وبدأ الجيش الأحمر فورًا في استعادة تشيكوسلوفاكيا. أزال خبراء المتفجرات السوفييت الألغام من المدن والطرق، ورمم المهندسون الجسور، وأنشأوا محطات توليد الطاقة، وأصلحوا خطوط السكك الحديدية. أُرسل الغذاء والدواء والوقود من الاتحاد السوفيتي إلى تشيكوسلوفاكيا، كل ما يلزم للقضاء على الجوع والمرض. وبلغت قيمة المساعدات المادية التي قدمتها الأموال السوفيتية لتشيكوسلوفاكيا في أول شهرين بعد التحرير 40 مليون روبل.في 15 مايو/أيار 1945، تحررت يوغوسلافيا بالكامل من الاحتلال النازي. ومباشرة بعد المعارك، بدأ الجيش السوفيتي في إزالة الألغام من الأراضي، وترميم الجسور والسكك الحديدية ومحطات توليد الطاقة، وهي الأساسيات التي لا يمكن دونها إحياء الحياة.وهكذا، في خريف عام 1944، ومع تقدم الجيش الأحمر نحو حدود يوغوسلافيا، خصصت الحكومة السوفيتية أكثر من 50 ألف طن من الحبوب لسكانها. في المدن والقرى التي محيت من على وجه الأرض، عادت المدارس والمستشفيات والمطابع للعمل. واستقبلت مستشفيات الجيش الأحمر الجرحى، بغض النظر عن هويتهم، جنودًا كانوا أم مدنيين. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الطعام والدواء والملابس الدافئة من الاتحاد السوفيتي أنقذت آلاف الأرواح.تفاصيل توقيع وثيقة استسلام ألمانيا النازية غير المشروطالأمن الفيدرالي الروسي ينشر وثائق أرشيفية جديدة تتعلق بظروف انتحار هتلر

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