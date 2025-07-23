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"روستيخ" تكشف سر تفوق الدبابات الروسية على نظيراتها الغربية
"روستيخ" تكشف سر تفوق الدبابات الروسية على نظيراتها الغربية
سبوتنيك عربي
كشفت مؤسسة "روستيخ" الروسية، ومن خلال تجربة عملية، عن أن الدبابات الروسية تتفوق حتى على أحدث نظيراتها الأجنبية من حيث الفعالية الشاملة. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T08:49+0000
2025-07-23T08:49+0000
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وذكر مصدر في مؤسسة "روستيخ" الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "المؤشر الشامل للفعالية القتالية يتكون من عنصرين. الأول هو الخصائص المباشرة للآلية: قابلية الحركة، والحماية، والقوة النارية، والوعي الظرفي، والإلكترونيات الحديثة. والثاني غير مباشر: القدرة على التكيف مع مختلف ظروف القتال، وتنوع الأهداف، وسهولة الصيانة، وتكاليف التشغيل، وتكنولوجيا التصنيع، وتكتيكات الاستخدام".وأوضح المصدر أن قابلية الحركة، التي تتفوق فيها الدبابات المحلية على معظم المنافسين الأجانب، ليست سوى أحد معايير التقييم.وبالإضافة إلى دبابة "تي-80 بي في إم" المحدّثة، تزوّد شركة "روستيخ" الجيش بأحدث دبابات "تي-90 إم" (بروريف) و"تي-72 بي 3 إم". هذه الدبابات مجهّزة بأنظمة حديثة لمكافحة النيران، ومناظير متعددة الوظائف، وأسلحة موجّهة، وخيارات متنوّعة للحماية الإضافية، وأنظمة حرب إلكترونية.وأشار المدير التنفيذي للشركة الحكومية، أوليغ يفتوشينكو، إلى أن المركبات الروسية متكيّفة تمامًا مع التهديدات المضادة للدبابات، وقادرة على صد العديد من الهجمات باستخدام أسلحة جديدة. وكانت هناك حالات أصابت فيها عشرات الطائرات المسيّرة الأوكرانية دبابة "تي-90 إم" (بروريف)، لكنها بقيت جاهزة للقتال.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع بأن الدبابات الروسية "تي-80 بي في إم" في ميدان تدريب في مقاطعة لينينغراد، سجّلت رقمًا قياسيًا جديدًا في السرعة، حيث وصلت سرعتها إلى 86 كيلومترًا في الساعة على أرض وعرة، وهذا يفوق خصائصها المعلنة."روستيخ" تكشف سبب خسارة كييف لمركبات "برادلي" الأمريكية في ساحات القتال"روستيخ": دبابات "أبرامز" و"ليوبارد" لا تحمل أسرارا تستحق الاقتباس
https://sarabic.ae/20250703/بعد-فشل-أبرامز-في-أوكرانيا-أمريكا-تسعى-لنسخ-نماذج-التصفيح-الروسية-لتطوير-دباباتها-1102295191.html
https://sarabic.ae/20250519/خبراء-روس-يحددون-نقاط-ضعف-دبابات-ليوبارد-2-الألمانية-في-ساحات-القتال-1100721060.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, روستيخ, الأخبار, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الجيش الروسي, روستيخ, الأخبار, العالم

"روستيخ" تكشف سر تفوق الدبابات الروسية على نظيراتها الغربية

08:49 GMT 23.07.2025
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصوردبابات "تي-72" و"تي-80"
دبابات تي-72 وتي-80 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© وزارة الدفاع الروسية
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كشفت مؤسسة "روستيخ" الروسية، ومن خلال تجربة عملية، عن أن الدبابات الروسية تتفوق حتى على أحدث نظيراتها الأجنبية من حيث الفعالية الشاملة.
وذكر مصدر في مؤسسة "روستيخ" الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "المؤشر الشامل للفعالية القتالية يتكون من عنصرين. الأول هو الخصائص المباشرة للآلية: قابلية الحركة، والحماية، والقوة النارية، والوعي الظرفي، والإلكترونيات الحديثة. والثاني غير مباشر: القدرة على التكيف مع مختلف ظروف القتال، وتنوع الأهداف، وسهولة الصيانة، وتكاليف التشغيل، وتكنولوجيا التصنيع، وتكتيكات الاستخدام".
وأوضح المصدر أن قابلية الحركة، التي تتفوق فيها الدبابات المحلية على معظم المنافسين الأجانب، ليست سوى أحد معايير التقييم.
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وأضاف: "من حيث المؤشرات الشاملة، تتفوق الدبابات المحلية بشكل ملحوظ حتى على أحدث أنواع نظيراتها الأجنبية. وهذا ما تؤكده تجربة القيادة الخاصة الروسية".

وبالإضافة إلى دبابة "تي-80 بي في إم" المحدّثة، تزوّد شركة "روستيخ" الجيش بأحدث دبابات "تي-90 إم" (بروريف) و"تي-72 بي 3 إم". هذه الدبابات مجهّزة بأنظمة حديثة لمكافحة النيران، ومناظير متعددة الوظائف، وأسلحة موجّهة، وخيارات متنوّعة للحماية الإضافية، وأنظمة حرب إلكترونية.
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وأشار المدير التنفيذي للشركة الحكومية، أوليغ يفتوشينكو، إلى أن المركبات الروسية متكيّفة تمامًا مع التهديدات المضادة للدبابات، وقادرة على صد العديد من الهجمات باستخدام أسلحة جديدة. وكانت هناك حالات أصابت فيها عشرات الطائرات المسيّرة الأوكرانية دبابة "تي-90 إم" (بروريف)، لكنها بقيت جاهزة للقتال.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع بأن الدبابات الروسية "تي-80 بي في إم" في ميدان تدريب في مقاطعة لينينغراد، سجّلت رقمًا قياسيًا جديدًا في السرعة، حيث وصلت سرعتها إلى 86 كيلومترًا في الساعة على أرض وعرة، وهذا يفوق خصائصها المعلنة.
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