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https://sarabic.ae/20250703/بانتسير-الروسية-تتسلح-بقذائف-خارقة-لتدمير-أسراب-الطائرات-المسيرة-1102319067.html
"بانتسير" الروسية تتسلح بقذائف خارقة لتدمير أسراب الطائرات المسيرة
"بانتسير" الروسية تتسلح بقذائف خارقة لتدمير أسراب الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية بدء الإنتاج التسلسلي لصواريخ صغيرة مصممة لتدمير أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة الهجومية التي يتم استخدامها في تنفيذ هجوم... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T13:46+0000
2025-07-03T13:46+0000
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جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، اليوم الخميس، أوضحت فيه أن الشركة أعلنت أن بدء إنتاج الصواريخ الجديدة جاء بعد اجتيازها دورة كاملة من الاختبارات الحكومية على متن منظومة الدفاع الجوي "بانتسير"، التي ستصبح ذات قدرة لا مثيل لها تجمع بين الصواريخ والمدفعية والصواريخ الصغيرة في منظومة واحدة.وقالت الشركة إن هذه الصواريخ الجديدة قادرة على إسقاط "أسراب" من الطائرات المسيّرة المعادية، مضيفة أن منظومة "بانتسير" المطورة التي تم تزويدها بهذه الصواريخ أصبحت قادرة على تدمير عشرات الطائرات من دون طيار في آن واحد.وأوضحت أن الصواريخ الصغيرة جرى استخدامها لأول مرة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأظهرت كفاءة عالية في اعتراض الأهداف الجوية صغيرة الحجم.ويعد هذا التطوير جزءا من جهود روسيا لتعزيز قدرات الدفاع الجوي ضد تهديدات الدرونز المتزايدة في ساحات القتال الحديثة.وتعد منظومة "بانتسير" واحدة من أخطر منظومات الدفاع الجوي الروسية، وهي منظومة دفاعية مصممة بنظامي إطلاق للصواريخ والمدفعية توفر حماية متعددة الطبقات ضد الأهداف الجوية خلال الاشتباك معها بالصواريخ التي يصل عددها لـ 12 صاروخا في مدى 30 كيلومترا وبالمدفعية في مدى 4 كيلومترات، بينما أصبحت النسخة المطورة تمتلك نظام إطلاق ثالث وهو الصواريخ الصغيرة المصممة لتدمير أسراب الطائرات المسيرة.
https://sarabic.ae/20250320/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-منظومات-الدفاع-الجوي-المتطورة-بانتسير--إس-فيديو--1098811248.html
https://sarabic.ae/20240701/قاتلة-المسيرات-سفينة-الصواريخ-إم-آر-كي-الروسية-تتسلح-بأنظمة-بانتسير-ودويتو--1090356383.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار

"بانتسير" الروسية تتسلح بقذائف خارقة لتدمير أسراب الطائرات المسيرة

13:46 GMT 03.07.2025
© Sputnik . Vitaly Belousov / الانتقال إلى بنك الصوربانتسير-إس إم
بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلنت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية بدء الإنتاج التسلسلي لصواريخ صغيرة مصممة لتدمير أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة الهجومية التي يتم استخدامها في تنفيذ هجوم الأسراب، الذي أصبح أحد أخطر تكتيكات الحروب الهجومية في الوقت الحالي.
جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية، اليوم الخميس، أوضحت فيه أن الشركة أعلنت أن بدء إنتاج الصواريخ الجديدة جاء بعد اجتيازها دورة كاملة من الاختبارات الحكومية على متن منظومة الدفاع الجوي "بانتسير"، التي ستصبح ذات قدرة لا مثيل لها تجمع بين الصواريخ والمدفعية والصواريخ الصغيرة في منظومة واحدة.
بانتسير -إس نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني أرميا-2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
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وقالت الشركة إن هذه الصواريخ الجديدة قادرة على إسقاط "أسراب" من الطائرات المسيّرة المعادية، مضيفة أن منظومة "بانتسير" المطورة التي تم تزويدها بهذه الصواريخ أصبحت قادرة على تدمير عشرات الطائرات من دون طيار في آن واحد.
وأوضحت أن الصواريخ الصغيرة جرى استخدامها لأول مرة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأظهرت كفاءة عالية في اعتراض الأهداف الجوية صغيرة الحجم.
قذيفة روسية ذكية تستطيع تفجير سفن العدو بضربة واحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
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1 يوليو 2024, 09:51 GMT
ويعد هذا التطوير جزءا من جهود روسيا لتعزيز قدرات الدفاع الجوي ضد تهديدات الدرونز المتزايدة في ساحات القتال الحديثة.
وتعد منظومة "بانتسير" واحدة من أخطر منظومات الدفاع الجوي الروسية، وهي منظومة دفاعية مصممة بنظامي إطلاق للصواريخ والمدفعية توفر حماية متعددة الطبقات ضد الأهداف الجوية خلال الاشتباك معها بالصواريخ التي يصل عددها لـ 12 صاروخا في مدى 30 كيلومترا وبالمدفعية في مدى 4 كيلومترات، بينما أصبحت النسخة المطورة تمتلك نظام إطلاق ثالث وهو الصواريخ الصغيرة المصممة لتدمير أسراب الطائرات المسيرة.
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