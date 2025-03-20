الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من منظومات الدفاع الجوي المتطورة "بانتسير- إس".. فيديو
© Sputnik . Alexander Vilf"بانتسير -إس" نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني "أرميا-2015".
© Sputnik . Alexander Vilf
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زودت شركة "روستيخ" الروسية القوات المسلحة الروسية بمجموعة من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية "بانتسير -إس".
وأضافت الشركة في بيان لها: "أرسلت شركتنا القابضة إلى الجيش الروسي مجموعة من أنظمة صواريخ الدفاع الجوي"بانتسير -إس"، حيث أنه اجتازت المعدات جميع الاختبارات اللازمة".
الجدير بالذكر، أن مجمعات بانتسير تظهر كفاءة عالية في المنطقة الشمالية الغربية.
🟠الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من منظومات الدفاع الجوي المتطورة "بانتسير- إس"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 20, 2025
زودت شركة "روستيخ" الروسية القوات المسلحة الروسية بمجموعة من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية "بانتسير -إس". pic.twitter.com/FkGyqCyMbR
وأثناء الخدمة، قامت الطواقم القتالية بشكل متكرر باكتشاف وتدمير أهداف جوية معقدة، مثل صواريخ هيمارس وستورم شادو.
وأثبتت الانظمة قدرتها على هزيمة مجموعة كاملة من أسلحة الهجوم الجوي التي يستخدمها العدو تقريبًا.
كشفت شركة "روستيخ" الحكومية، يوم 24 يناير/ كانون الثاني الفائت، عن وحدات تحكم للطائرات دون طيار بقدرات غير مسبوقة، وتمكنت من إنتاج كميات ضخمة منها.
تمكنت شركة "روس إلكترونيكس" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، من إنتاج وحدات تحكم رئيسية للطائرات دون طيار التي ليس لها نظائر في روسيا. وتشمل هذه الوحدات وحدات ملاحية تسمح للطائرة دون طيار "بالتنقل" ليس فقط عن طريق الأقمار الصناعية، ولكن أيضًا عن طريق محطات أرضية متنقلة. وهذا يزيد من دقة تحديد موقع الطائرات دون طيار في الهواء.
وتحتوي وحدات الملاحة الجديدة على برمجيات محلية خاصة ذات درجة عالية من الحماية، مما يسمح بالحصول على البيانات الأكثر دقة حول موقع وحالة الطائرة دون طيار. بما في ذلك مباشرة أثناء تنفيذ مهام الطيران.