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الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من منظومات الدفاع الجوي المتطورة "بانتسير- إس".. فيديو
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من منظومات الدفاع الجوي المتطورة "بانتسير- إس".. فيديو
سبوتنيك عربي
زودت شركة "روستيخ" الروسية القوات المسلحة الروسية بمجموعة من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية "بانتسير -إس". 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T15:02+0000
2025-03-20T15:02+0000
سلاح روسيا
روسيا
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وأضافت الشركة في بيان لها: "أرسلت شركتنا القابضة إلى الجيش الروسي مجموعة من أنظمة صواريخ الدفاع الجوي"بانتسير -إس"، حيث أنه اجتازت المعدات جميع الاختبارات اللازمة".وأثناء الخدمة، قامت الطواقم القتالية بشكل متكرر باكتشاف وتدمير أهداف جوية معقدة، مثل صواريخ هيمارس وستورم شادو.وأثبتت الانظمة قدرتها على هزيمة مجموعة كاملة من أسلحة الهجوم الجوي التي يستخدمها العدو تقريبًا.كشفت شركة "روستيخ" الحكومية، يوم 24 يناير/ كانون الثاني الفائت، عن وحدات تحكم للطائرات دون طيار بقدرات غير مسبوقة، وتمكنت من إنتاج كميات ضخمة منها.وتحتوي وحدات الملاحة الجديدة على برمجيات محلية خاصة ذات درجة عالية من الحماية، مما يسمح بالحصول على البيانات الأكثر دقة حول موقع وحالة الطائرة دون طيار. بما في ذلك مباشرة أثناء تنفيذ مهام الطيران.
https://sarabic.ae/20250320/الدفاع-الروسية-تدمير-دبابة-و19-آلية-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1098805613.html
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سلاح روسيا, روسيا
سلاح روسيا, روسيا

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من منظومات الدفاع الجوي المتطورة "بانتسير- إس".. فيديو

15:02 GMT 20.03.2025
© Sputnik . Alexander Vilf"بانتسير -إس" نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني "أرميا-2015".
بانتسير -إس نظام دفاع جوي صاروخي- مدفعي خلال المنتدي العسكري التقني أرميا-2015. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Sputnik . Alexander Vilf
تابعنا عبر
زودت شركة "روستيخ" الروسية القوات المسلحة الروسية بمجموعة من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية "بانتسير -إس".
وأضافت الشركة في بيان لها: "أرسلت شركتنا القابضة إلى الجيش الروسي مجموعة من أنظمة صواريخ الدفاع الجوي"بانتسير -إس"، حيث أنه اجتازت المعدات جميع الاختبارات اللازمة".

الجدير بالذكر، أن مجمعات بانتسير تظهر كفاءة عالية في المنطقة الشمالية الغربية.

وأثناء الخدمة، قامت الطواقم القتالية بشكل متكرر باكتشاف وتدمير أهداف جوية معقدة، مثل صواريخ هيمارس وستورم شادو.
وأثبتت الانظمة قدرتها على هزيمة مجموعة كاملة من أسلحة الهجوم الجوي التي يستخدمها العدو تقريبًا.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير دبابة و19 آلية عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك
11:37 GMT
كشفت شركة "روستيخ" الحكومية، يوم 24 يناير/ كانون الثاني الفائت، عن وحدات تحكم للطائرات دون طيار بقدرات غير مسبوقة، وتمكنت من إنتاج كميات ضخمة منها.
تمكنت شركة "روس إلكترونيكس" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، من إنتاج وحدات تحكم رئيسية للطائرات دون طيار التي ليس لها نظائر في روسيا. وتشمل هذه الوحدات وحدات ملاحية تسمح للطائرة دون طيار "بالتنقل" ليس فقط عن طريق الأقمار الصناعية، ولكن أيضًا عن طريق محطات أرضية متنقلة. وهذا يزيد من دقة تحديد موقع الطائرات دون طيار في الهواء.
وتحتوي وحدات الملاحة الجديدة على برمجيات محلية خاصة ذات درجة عالية من الحماية، مما يسمح بالحصول على البيانات الأكثر دقة حول موقع وحالة الطائرة دون طيار. بما في ذلك مباشرة أثناء تنفيذ مهام الطيران.
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