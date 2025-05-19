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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250519/خبراء-روس-يحددون-نقاط-ضعف-دبابات-ليوبارد-2-الألمانية-في-ساحات-القتال-1100721060.html
خبراء روس يحددون نقاط ضعف دبابات "ليوبارد 2" الألمانية في ساحات القتال
خبراء روس يحددون نقاط ضعف دبابات "ليوبارد 2" الألمانية في ساحات القتال
سبوتنيك عربي
تقوم القوات الروسية بانتظام بتدمير الدبابات الغربية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الألمانية من مختلف التعديلات، ولاحظ... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T06:33+0000
2025-05-19T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وفي وقت سابق، حصل خبراء شركة "روستيخ" على دبابة "ليوبارد 2 أي 6" استُحوذ عليها من قبل القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لتقييم خصائصها العسكرية التقنية الحقيقية.علاوة على ذلك، يمتلك نظام كييف نسخًا مختلفة من دبابات "ليوبارد-1" القديمة، إذ فقدت هذه الآلات فعاليتها إلى حد كبير.وأضافت "روستيخ": "اليوم، تعتبر الدبابات الروسية "تي-72 2 بي3 إم" و"تي- 80 بي في إم" و"تي-90 إم" الأكثر قدرة على التكيف مع العمليات القتالية الحديثة. لقد قمنا بتحسين الحماية الشاملة ضد الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدبابات من الشبكات المضادة للتراكم إلى العناصر الديناميكية والأجهزة الأخرى".وتواصل شركة "روستيخ" الروسية، العمل على أنظمة الحماية النشطة للمركبات القتالية، كما يتم تجهيز المعدات المحلية بأنظمة الحرب الإلكترونية المختلفة، كل هذه الحلول مجتمعة ستضمن سلامة أكبر للمركبات المدرعة الروسية وتزيد من قدرتها على البقاء في ساحة المعركة.مسيرة روسية تدمر دبابة "ليوبارد" بضربة مباشرة في دونيتسك... فيديوالدبابات الروسية تدمر وحدة دعم للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديو
https://sarabic.ae/20250514/مسيرتان-روسيتان-تتقاسمان-تدمير-دبابة-ليوبارد-الألمانية-فيديو-1100514578.html
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روسيا
روسيا

خبراء روس يحددون نقاط ضعف دبابات "ليوبارد 2" الألمانية في ساحات القتال

06:33 GMT 19.05.2025
© Photoلانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية
لانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Photo
تابعنا عبر
تقوم القوات الروسية بانتظام بتدمير الدبابات الغربية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الألمانية من مختلف التعديلات، ولاحظ متخصصو شركة "روستيخ" الروسية، نقاط ضعف في دبابات "ليوبارد 2".
وفي وقت سابق، حصل خبراء شركة "روستيخ" على دبابة "ليوبارد 2 أي 6" استُحوذ عليها من قبل القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لتقييم خصائصها العسكرية التقنية الحقيقية.

وقالت شركة "روستيخ": "أظهرت دراسة أجراها خبراؤنا أن دبابة "ليوبارد-2"، تعاني من نقاط ضعف دفاعية تتعلق بسُمك وتركيبة الدروع، بالإضافة إلى التصميم الداخلي للمركبة القتالية. قد تكون قدرة الدبابة على الصمود محدودة في ظروف الحرب الحديثة، على سبيل المثال، عند تعرضها لهجوم من زوايا مختلفة، من قبل طائرات مسيرة مزودة برؤوس حربية وصواريخ حديثة مضادة للدبابات، ويمكن الاستنتاج أن حماية "ليوبارد-2" تركز على العوامل التقليدية المضادة للدبابات، التي ميزت العقود الماضية، ولا تلبي متطلبات اليوم بالكامل".

علاوة على ذلك، يمتلك نظام كييف نسخًا مختلفة من دبابات "ليوبارد-1" القديمة، إذ فقدت هذه الآلات فعاليتها إلى حد كبير.
تدمير دبابة ليوبارد على محور دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرتان روسيتان تتقاسمان تدمير دبابة "ليوبارد" الألمانية... فيديو
14 مايو, 08:35 GMT
وأضافت "روستيخ": "اليوم، تعتبر الدبابات الروسية "تي-72 2 بي3 إم" و"تي- 80 بي في إم" و"تي-90 إم" الأكثر قدرة على التكيف مع العمليات القتالية الحديثة. لقد قمنا بتحسين الحماية الشاملة ضد الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للدبابات من الشبكات المضادة للتراكم إلى العناصر الديناميكية والأجهزة الأخرى".

ووفقا للشركة، فإنه هناك العشرات من حوادث القتال المعروفة، حيث صمدت الدبابات الروسية في وجه عدد من الضربات من زوايا مختلفة، مع الحفاظ على قدرتها القتالية.

وتواصل شركة "روستيخ" الروسية، العمل على أنظمة الحماية النشطة للمركبات القتالية، كما يتم تجهيز المعدات المحلية بأنظمة الحرب الإلكترونية المختلفة، كل هذه الحلول مجتمعة ستضمن سلامة أكبر للمركبات المدرعة الروسية وتزيد من قدرتها على البقاء في ساحة المعركة.
مسيرة روسية تدمر دبابة "ليوبارد" بضربة مباشرة في دونيتسك... فيديو
الدبابات الروسية تدمر وحدة دعم للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديو
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