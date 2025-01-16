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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250116/مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-ليوبارد-بضربة-مباشرة-في-دونيتسك-فيديو-1096839949.html
مسيرة روسية تدمر دبابة "ليوبارد" بضربة مباشرة في دونيتسك... فيديو
مسيرة روسية تدمر دبابة "ليوبارد" بضربة مباشرة في دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد توثق تدمير دبابة من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك في دونيتسك. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T12:48+0000
2025-01-16T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال العمليات القتالية، دمّر مشغلو الطائرات من دون طيار المزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، التابعة لقوات مجموعة "المركز" دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، بالإضافة إلى معقل للمسلحين الأوكرانيين".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات روسية تكتيكية استهدفت البنية التحتية لعدد من المطارات العسكرية الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسير أوكراني يكشف مصير موظفي التجنيد العسكري الإجباري بعد انتهاء الصراع... فيديوتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20250116/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1096834723.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مسيرة روسية تدمر دبابة "ليوبارد" بضربة مباشرة في دونيتسك... فيديو

12:48 GMT 16.01.2025
© Photo / Russian Ministry of Defenseمشاهد لتدمير دبابة "ليوبارد" الألمانية بواسطة مسيرة روسية
مشاهد لتدمير دبابة ليوبارد الألمانية بواسطة مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد توثق تدمير دبابة من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك في دونيتسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال العمليات القتالية، دمّر مشغلو الطائرات من دون طيار المزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، التابعة لقوات مجموعة "المركز" دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، بالإضافة إلى معقل للمسلحين الأوكرانيين".

وأوضح البيان أنه وبعد ذلك قامت وحدات الهجوم الروسية بتطهير المخابئ وواصلت تقدمها.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات روسية تكتيكية استهدفت البنية التحتية لعدد من المطارات العسكرية الأوكرانية.
بيان عملي خلال معرض جيش 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
11:32 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أسير أوكراني يكشف مصير موظفي التجنيد العسكري الإجباري بعد انتهاء الصراع... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:33 GMT
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