https://sarabic.ae/20250116/مسيرة-روسية-تدمر-دبابة-ليوبارد-بضربة-مباشرة-في-دونيتسك-فيديو-1096839949.html
مسيرة روسية تدمر دبابة "ليوبارد" بضربة مباشرة في دونيتسك... فيديو
مسيرة روسية تدمر دبابة "ليوبارد" بضربة مباشرة في دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد توثق تدمير دبابة من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك في دونيتسك. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T12:48+0000
2025-01-16T12:48+0000
2025-01-16T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال العمليات القتالية، دمّر مشغلو الطائرات من دون طيار المزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، التابعة لقوات مجموعة "المركز" دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، بالإضافة إلى معقل للمسلحين الأوكرانيين".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات روسية تكتيكية استهدفت البنية التحتية لعدد من المطارات العسكرية الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسير أوكراني يكشف مصير موظفي التجنيد العسكري الإجباري بعد انتهاء الصراع... فيديوتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20250116/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1096834723.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مسيرة روسية تدمر دبابة "ليوبارد" بضربة مباشرة في دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد توثق تدمير دبابة من طراز "ليوبارد" ألمانية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوأرميسك في دونيتسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال العمليات القتالية، دمّر مشغلو الطائرات من دون طيار المزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، التابعة لقوات مجموعة "المركز" دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، بالإضافة إلى معقل للمسلحين الأوكرانيين".
وأوضح البيان أنه وبعد ذلك قامت وحدات الهجوم الروسية بتطهير المخابئ وواصلت تقدمها.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات روسية تكتيكية استهدفت البنية التحتية
لعدد من المطارات العسكرية الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.