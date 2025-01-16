https://sarabic.ae/20250116/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1096834723.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T11:32+0000
2025-01-16T11:32+0000
2025-01-16T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، غويفو، وغورنال، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولاييفو-داريينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، بوغريبكي، سفيردليكوفو، سودزا وتشركاسكوي بوريتشنوي، كما صدت هجوم مضاد للقوات الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 210 عسكريًا، كما تم تدمير مركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفع هاوتزر من طراز "إم 777" أمريكي الصنع، و8 قذائف هاون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسير أوكراني يكشف مصير موظفي التجنيد العسكري الإجباري بعد انتهاء الصراع... فيديوالدفاعات الجوية الروسية تدمر 27 طائرة اوكرانية مسيرة فوق مقاطعات البلاد خلال الليل
https://sarabic.ae/20250116/طائرات-تكتيكية-روسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية-1096830965.html
https://sarabic.ae/20250116/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-27-طائرة-اوكرانية-مسيرة-فوق-مقاطعات-البلاد-خلال-الليل-1096826825.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، غويفو، وغورنال، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولاييفو-داريينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، بوغريبكي، سفيردليكوفو، سودزا وتشركاسكوي بوريتشنوي، كما صدت هجوم مضاد للقوات الأوكرانية".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 210 عسكريًا، كما تم تدمير مركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفع هاوتزر من طراز "إم 777" أمريكي الصنع، و8 قذائف هاون.
وأضاف البيان: "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 52330 عسكريا، و305 دبابة و231 مركبة مشاة قتالية و170 ناقلة جند مدرعة و1567 مركبة قتالية مصفحة و1486 سيارة و367 مدفعا ميدانيا، و44 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و6 راجمات من طراز "ميلرز" أمريكية الصنع، و16 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و8 سيارات للنقل والتذخير و93 محطة حرب إلكترونية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.