https://sarabic.ae/20250116/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1096834723.html

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T11:32+0000

2025-01-16T11:32+0000

2025-01-16T11:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، غويفو، وغورنال، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولاييفو-داريينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، بوغريبكي، سفيردليكوفو، سودزا وتشركاسكوي بوريتشنوي، كما صدت هجوم مضاد للقوات الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال النهار، نحو 210 عسكريًا، كما تم تدمير مركبتين قتاليتين للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات، ومدفع هاوتزر من طراز "إم 777" أمريكي الصنع، و8 قذائف هاون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.أسير أوكراني يكشف مصير موظفي التجنيد العسكري الإجباري بعد انتهاء الصراع... فيديوالدفاعات الجوية الروسية تدمر 27 طائرة اوكرانية مسيرة فوق مقاطعات البلاد خلال الليل

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https://sarabic.ae/20250116/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-27-طائرة-اوكرانية-مسيرة-فوق-مقاطعات-البلاد-خلال-الليل-1096826825.html

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