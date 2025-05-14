https://sarabic.ae/20250514/مسيرتان-روسيتان-تتقاسمان-تدمير-دبابة-ليوبارد-الألمانية-فيديو-1100514578.html
مسيرتان روسيتان تتقاسمان تدمير دبابة "ليوبارد" الألمانية... فيديو
مسيرتان روسيتان تتقاسمان تدمير دبابة "ليوبارد" الألمانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، تابعة لقوات كييف، بواسطة طائرة دون طيار. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T08:35+0000
2025-05-14T08:35+0000
2025-05-14T08:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت الوزارة لقطات لعملية الاستهداف، التي وقعت بالقرب من بلدة ستيبانوفكا، على محور دونيتسك.ورصد مشغل الطائرة الروسية المسيرة، توغل دبابة "ليوبارد 1 أيه 5" في أحد الحقول، فما كان منه إلا أن وجّه المسيرة على الفور لاستهداف برج الدبابة.وأتبعها بمسيرة أخرى للتأكد من التدمير الكلي للدبابة، الذي رصدته عدسة طائرة مسيرة استطلاعية."إسكندر" الروسي يدمر منظومة "هيمارس" استهدفت مدينة في مقاطعة كورسك... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مسيرتان روسيتان تتقاسمان تدمير دبابة "ليوبارد" الألمانية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، تابعة لقوات كييف، بواسطة طائرة دون طيار.
ونشرت الوزارة لقطات لعملية الاستهداف، التي وقعت بالقرب من بلدة ستيبانوفكا، على محور دونيتسك.
ورصد مشغل الطائرة الروسية المسيرة، توغل دبابة "ليوبارد 1 أيه 5" في أحد الحقول، فما كان منه إلا أن وجّه المسيرة على الفور لاستهداف برج الدبابة.
وأتبعها بمسيرة أخرى للتأكد من التدمير الكلي للدبابة، الذي رصدته عدسة طائرة مسيرة استطلاعية.