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رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
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29 د
لقاء سبوتنيك
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
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11:49 GMT
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لقاء سبوتنيك
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250514/مسيرتان-روسيتان-تتقاسمان-تدمير-دبابة-ليوبارد-الألمانية-فيديو-1100514578.html
مسيرتان روسيتان تتقاسمان تدمير دبابة "ليوبارد" الألمانية... فيديو
مسيرتان روسيتان تتقاسمان تدمير دبابة "ليوبارد" الألمانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، تابعة لقوات كييف، بواسطة طائرة دون طيار. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T08:35+0000
2025-05-14T08:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ونشرت الوزارة لقطات لعملية الاستهداف، التي وقعت بالقرب من بلدة ستيبانوفكا، على محور دونيتسك.ورصد مشغل الطائرة الروسية المسيرة، توغل دبابة "ليوبارد 1 أيه 5" في أحد الحقول، فما كان منه إلا أن وجّه المسيرة على الفور لاستهداف برج الدبابة.وأتبعها بمسيرة أخرى للتأكد من التدمير الكلي للدبابة، الذي رصدته عدسة طائرة مسيرة استطلاعية."إسكندر" الروسي يدمر منظومة "هيمارس" استهدفت مدينة في مقاطعة كورسك... فيديو
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مسيرتان روسيتان تتقاسمان تدمير دبابة "ليوبارد" الألمانية... فيديو

08:35 GMT 14.05.2025
© Sputnikتدمير دبابة ليوبارد على محور دونيتسك
تدمير دبابة ليوبارد على محور دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، تابعة لقوات كييف، بواسطة طائرة دون طيار.
ونشرت الوزارة لقطات لعملية الاستهداف، التي وقعت بالقرب من بلدة ستيبانوفكا، على محور دونيتسك.
ورصد مشغل الطائرة الروسية المسيرة، توغل دبابة "ليوبارد 1 أيه 5" في أحد الحقول، فما كان منه إلا أن وجّه المسيرة على الفور لاستهداف برج الدبابة.
وأتبعها بمسيرة أخرى للتأكد من التدمير الكلي للدبابة، الذي رصدته عدسة طائرة مسيرة استطلاعية.
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "هيمارس" استهدفت مدينة في مقاطعة كورسك... فيديو
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