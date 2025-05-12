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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250512/إسكندر-الروسي-يدمر-منظومة-هيمارس-استهدفت-مدينة-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1100427720.html
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "هيمارس" استهدفت مدينة في مقاطعة كورسك... فيديو
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "هيمارس" استهدفت مدينة في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت منصة إطلاق راجمة الصواريخ الأمريكية من طراز "هيمارس"، التي استخدمتها القوات المسلحة... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T09:10+0000
2025-05-12T09:10+0000
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عثر جنود وحدة الاستطلاع التابعة لوحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على منصة صواريخ "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ناغورنوفكا في مقاطعة سومي. والتقطت طائرة استطلاع مسيرة إطلاق الصواريخ من القاذفة على مدينة رايلسك في مقاطعة كورسك، وفقًا لوزارة الدفاع.وبعد ذلك مباشرة، شنت منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" ضربة. وتم تحديد الهدف بواسطة طائرة دون طيار من طراز "فوربوست".ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مراقبة ميدانية تظهر دقة إصابة وانفجار قاذفة "هيمارس".وتعرّض فندق عند مدخل المدينة لأضرار بالغة خلال الهجوم، كما أصابت موجة الانفجار العديد من المنازل الخاصة والسيارات.وبعد تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من قبل الجيش الروسي، يقوم العدو بقصف أراضيها ومهاجمتها بالطائرات دون طيار.الدفاع الروسية: استهداف اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية حاولت التوغل داخل مقاطعة بيلغورود وتم صد الهجمات
https://sarabic.ae/20250510/الدفاع-الروسية-قواتنا-تواصل-الالتزام-بوقف-إطلاق-النار-1100373655.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "هيمارس" استهدفت مدينة في مقاطعة كورسك... فيديو

09:10 GMT 12.05.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت منصة إطلاق راجمة الصواريخ الأمريكية من طراز "هيمارس"، التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية لضرب مدينة رايلسك في مقاطعة كورسك.
عثر جنود وحدة الاستطلاع التابعة لوحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على منصة صواريخ "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ناغورنوفكا في مقاطعة سومي. والتقطت طائرة استطلاع مسيرة إطلاق الصواريخ من القاذفة على مدينة رايلسك في مقاطعة كورسك، وفقًا لوزارة الدفاع.
وبعد ذلك مباشرة، شنت منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" ضربة. وتم تحديد الهدف بواسطة طائرة دون طيار من طراز "فوربوست".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مراقبة ميدانية تظهر دقة إصابة وانفجار قاذفة "هيمارس".

يذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة رايلسك، مساء أمس، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح، رجلان وامرأة.

جنود روس يزيلون ألغاما مضادة للدروع في منطقة اراباتسكايا ستريلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
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10 مايو, 10:35 GMT
وتعرّض فندق عند مدخل المدينة لأضرار بالغة خلال الهجوم، كما أصابت موجة الانفجار العديد من المنازل الخاصة والسيارات.
وبعد تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من قبل الجيش الروسي، يقوم العدو بقصف أراضيها ومهاجمتها بالطائرات دون طيار.
الدفاع الروسية: استهداف اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية حاولت التوغل داخل مقاطعة بيلغورود وتم صد الهجمات
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