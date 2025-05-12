https://sarabic.ae/20250512/إسكندر-الروسي-يدمر-منظومة-هيمارس-استهدفت-مدينة-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1100427720.html
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "هيمارس" استهدفت مدينة في مقاطعة كورسك... فيديو
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "هيمارس" استهدفت مدينة في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت منصة إطلاق راجمة الصواريخ الأمريكية من طراز "هيمارس"، التي استخدمتها القوات المسلحة... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T09:10+0000
2025-05-12T09:10+0000
2025-05-12T09:10+0000
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عثر جنود وحدة الاستطلاع التابعة لوحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على منصة صواريخ "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ناغورنوفكا في مقاطعة سومي. والتقطت طائرة استطلاع مسيرة إطلاق الصواريخ من القاذفة على مدينة رايلسك في مقاطعة كورسك، وفقًا لوزارة الدفاع.وبعد ذلك مباشرة، شنت منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" ضربة. وتم تحديد الهدف بواسطة طائرة دون طيار من طراز "فوربوست".ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مراقبة ميدانية تظهر دقة إصابة وانفجار قاذفة "هيمارس".وتعرّض فندق عند مدخل المدينة لأضرار بالغة خلال الهجوم، كما أصابت موجة الانفجار العديد من المنازل الخاصة والسيارات.وبعد تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من قبل الجيش الروسي، يقوم العدو بقصف أراضيها ومهاجمتها بالطائرات دون طيار.الدفاع الروسية: استهداف اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية في سومي بصواريخ "إسكندر"الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية حاولت التوغل داخل مقاطعة بيلغورود وتم صد الهجمات
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, سلاح روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
"إسكندر" الروسي يدمر منظومة "هيمارس" استهدفت مدينة في مقاطعة كورسك... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت منصة إطلاق راجمة الصواريخ الأمريكية من طراز "هيمارس"، التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية لضرب مدينة رايلسك في مقاطعة كورسك.
عثر جنود وحدة الاستطلاع التابعة لوحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، على منصة صواريخ "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ناغورنوفكا في مقاطعة سومي. والتقطت طائرة استطلاع مسيرة إطلاق الصواريخ من القاذفة على مدينة رايلسك في مقاطعة كورسك، وفقًا لوزارة الدفاع.
وبعد ذلك مباشرة، شنت منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" ضربة. وتم تحديد الهدف بواسطة طائرة دون طيار من طراز "فوربوست".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مراقبة ميدانية تظهر دقة إصابة وانفجار قاذفة "هيمارس".
يذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مدينة رايلسك، مساء أمس، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح، رجلان وامرأة.
وتعرّض فندق عند مدخل المدينة لأضرار بالغة خلال الهجوم،
كما أصابت موجة الانفجار العديد من المنازل الخاصة والسيارات.
وبعد تحرير مقاطعة كورسك
بالكامل من قبل الجيش الروسي، يقوم العدو بقصف أراضيها ومهاجمتها بالطائرات دون طيار.