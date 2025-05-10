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الدفاع الروسية: قواتنا تواصل الالتزام بوقف إطلاق النار
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الدفاع الروسية: قواتنا تواصل الالتزام بوقف إطلاق النار
الدفاع الروسية: قواتنا تواصل الالتزام بوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة التابعة لها، تواصل الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتلتزم مواقعها... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T10:35+0000
2025-05-10T10:41+0000
روسيا
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وأضاف البيان: "رغم إعلان الهدنة لم تتوقف القوات المسلحة الأوكرانية عن الأعمال القتالية وتم تسجيل 9318 انتهاكاً لوقف إطلاق النار".وأفاد البيان "بتكبيد القوات الأوكرانية، التي لم تلتزم بالهدنة خسائر بشرية بلغت نحو 780 عسكريا في مختلف محاور القتال".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: قواتنا تواصل الالتزام بوقف إطلاق النار

10:35 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 10:41 GMT 10.05.2025)
© Sputnik . Alexey Drujinin / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Sputnik . Alexey Drujinin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة التابعة لها، تواصل الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتلتزم مواقعها ونقاط تمركزها السابقة.
وأضاف البيان: "رغم إعلان الهدنة لم تتوقف القوات المسلحة الأوكرانية عن الأعمال القتالية وتم تسجيل 9318 انتهاكاً لوقف إطلاق النار".
وأفاد البيان "بتكبيد القوات الأوكرانية، التي لم تلتزم بالهدنة خسائر بشرية بلغت نحو 780 عسكريا في مختلف محاور القتال".
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