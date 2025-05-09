https://sarabic.ae/20250509/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-قوات-كييف-خلال-الأسبوع-الذي-سبق-وقف-إطلاق-النار-1100351303.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر قوات كييف خلال الأسبوع الذي سبق وقف إطلاق النار
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر قوات كييف خلال الأسبوع الذي سبق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الذي سبق وقف إطلاق النار. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T12:02+0000
2025-05-09T12:02+0000
2025-05-09T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الفترة من 3 إلى 8 مايو/أيار من العام الحالي، نفذت القوات المسلحة الروسية ست ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات دون طيار هجومية، مما أسفر عن تدمير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة والذخيرة، ومواقع التخزين ونقاط التحكم بالمسيرات البحرية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات مكونة من أربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين محمولين جواً، ولواء للمشاة، ولواء حراسة، وفوج هجوم من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي.وذكر البيان أنه نتيجة للعمليات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدة ليبوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة لثلاثة ألوية هجومية آلية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1495 عسكريًا، ودبابتين، وعشر مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جنود مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومنظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة، و62 مركبة، و26 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 12 قطعة من صنع دول حلف شمال الأطلسي، وتم تدمير ثمانية محطات للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى 14 مستودعا للذخيرة.وتابع البيان أنه نتيجة العمليات العسكرية النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدتي ليسوفكا وترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 3015 عسكرياً، و7 دبابات، و22 مدرعة قتالية، وراجمة صواريخ من نوع "هيمارس" أمريكية الصنع. وتم تدمير 44 آلية، و21 قطعة مدفعية ميدانية بينها ثلاث قطع غربية الصنع.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواءين محمولين جوا من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواءين للدفاع الإقليمي.وعلى مدار الأسبوع الماضي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 32 قنبلة جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، و14 صاروخًا متعدد الإطلاق من نوع"هيمارس" أمريكي الصنع، وثمانية صواريخ كروز من نوع"ستورم شادو" بريطانية الصنع، وتسعة صواريخ موجهة بعيدة المدى من نوع "نبتون"، و1615 طائرة دون طيار. ودمر الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود 23 قاربًا مسيرا في البحر الأسود.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر قوات كييف خلال الأسبوع الذي سبق وقف إطلاق النار
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الذي سبق وقف إطلاق النار.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الفترة من 3 إلى 8 مايو/أيار من العام الحالي، نفذت القوات المسلحة الروسية ست ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة، وطائرات دون طيار هجومية، مما أسفر عن تدمير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة والذخيرة، ومواقع التخزين ونقاط التحكم بالمسيرات البحرية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات مكونة من أربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين محمولين جواً، ولواء للمشاة، ولواء حراسة، وفوج هجوم من القوات المسلحة الأوكرانية،
وثلاثة ألوية دفاع إقليمي.
وخلال أسبوع، وفي منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تكبد العدو خسائر فادحة بلغت أكثر من 1445 عسكريا، وتم تدمير 10 دبابات، و34 مركبة قتالية مدرعة، و95 سيارة، و24 قطعة مدفعية ميدانية، وسبعة مستودعات ذخيرة.
وذكر البيان أنه نتيجة للعمليات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدة ليبوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم استهداف تجمعات القوى البشرية
والمعدات العسكرية التابعة لثلاثة ألوية هجومية آلية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني.
وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1495 عسكريًا، ودبابتين، وعشر مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جنود مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومنظومتين لإطلاق الصواريخ المتعددة، و62 مركبة، و26 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 12 قطعة من صنع دول حلف شمال الأطلسي، وتم تدمير ثمانية محطات للحرب الإلكترونية،
بالإضافة إلى 14 مستودعا للذخيرة.
وتابع البيان أنه نتيجة العمليات العسكرية النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدتي ليسوفكا
وترويتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لأربعة ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواء حراسة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء قوات خاصة، ولواءين من الحرس الوطني.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 3015 عسكرياً، و7 دبابات، و22 مدرعة قتالية، وراجمة صواريخ من نوع "هيمارس" أمريكية الصنع. وتم تدمير 44 آلية، و21 قطعة مدفعية ميدانية بينها ثلاث قطع غربية الصنع.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواءين محمولين جوا من القوات المسلحة الأوكرانية،
ولواء بحري، ولواءين للدفاع الإقليمي.
وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1255 عسكريًا، ودبابة، و13 مركبة قتالية مدرعة، و39 سيارة، و27 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك ستة من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي، وتم تدمير ستة محطات للحرب الإلكترونية.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي
32 قنبلة جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، و14 صاروخًا متعدد الإطلاق من نوع"هيمارس" أمريكي الصنع، وثمانية صواريخ كروز من نوع"ستورم شادو" بريطانية الصنع، وتسعة صواريخ موجهة بعيدة المدى من نوع "نبتون"، و1615 طائرة دون طيار. ودمر الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود 23 قاربًا مسيرا في البحر الأسود.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.