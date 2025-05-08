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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250508/الدفاع-الروسية-تسجيل-488-انتهاكا-لوقف-إطلاق-النار-من-الجانب-الأوكراني-1100304644.html
الدفاع الروسية: تسجيل 488 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني
الدفاع الروسية: تسجيل 488 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الخميس، أنها سجلت 488 انتهاكًا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T10:19+0000
2025-05-08T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في البيان: "بموجب قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، المبني على الاعتبارات الإنسانية، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، واعتبارا من منتصف ليل يوم 8 مايو (أيار)، أوقفت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة العمليات القتالية تماما، وبقيت في الخطوط والمواقع التي حررتها سابقًا".على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لم توقف القوات المسلحة الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية، حيث قامت بمحاولتين لاختراق حدود الدولة الروسية في مقاطعة كورسك، فضلاً عن هجوم في منطقة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان: "إن الإجراءات التدميرية المتعمدة، التي يقوم بها الجانب الأوكراني تجاه روسيا، تؤكد رغبة نظام كييف في منع حل الصراع في أوكرانيا سلميا".في ظل هذه الظروف، ترد القوات الروسية ترد بالمثل على انتهاكات وقف إطلاق النار، من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وستواصل التصرف وفقًا للوضع الحالي، والرد على جميع التعديات الإجرامية من قبل نظام كييف.القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهة
https://sarabic.ae/20250506/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ليسوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100202207.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية: تسجيل 488 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني

10:19 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 10:34 GMT 08.05.2025)
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© Sputnik . Valeriy Belousov
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الخميس، أنها سجلت 488 انتهاكًا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني.
وقالت الوزارة في البيان: "بموجب قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، المبني على الاعتبارات الإنسانية، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، واعتبارا من منتصف ليل يوم 8 مايو (أيار)، أوقفت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة العمليات القتالية تماما، وبقيت في الخطوط والمواقع التي حررتها سابقًا".

القوات المسلحة الروسية تلتزم بوقف إطلاق النار بشكل صارم، ولا يشمل ذلك أي ضربات جوية أو صاروخية أو مدفعية أو طائرات دون طيار.

على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لم توقف القوات المسلحة الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية، حيث قامت بمحاولتين لاختراق حدود الدولة الروسية في مقاطعة كورسك، فضلاً عن هجوم في منطقة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وعلى طول خط التماس القتالي بأكمله، نفذت الوحدات الأوكرانية 173 هجومًا بالمدفعية، والدبابات وقذائف الهاون على مواقع قواتنا، بالإضافة إلى 4 هجمات باستخدام راجمات الصواريخ، كما تم تنفيذ 300 غارة وإسقاط ذخيرة بواسطة طائرات دون طيار، وتم تسجيل إجمالي 488 خرقاً لوقف إطلاق النار.

وأضاف البيان: "إن الإجراءات التدميرية المتعمدة، التي يقوم بها الجانب الأوكراني تجاه روسيا، تؤكد رغبة نظام كييف في منع حل الصراع في أوكرانيا سلميا".
في ظل هذه الظروف، ترد القوات الروسية ترد بالمثل على انتهاكات وقف إطلاق النار، من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وستواصل التصرف وفقًا للوضع الحالي، والرد على جميع التعديات الإجرامية من قبل نظام كييف.
القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهة
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