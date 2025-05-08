https://sarabic.ae/20250508/الدفاع-الروسية-تسجيل-488-انتهاكا-لوقف-إطلاق-النار-من-الجانب-الأوكراني-1100304644.html
الدفاع الروسية: تسجيل 488 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني
الدفاع الروسية: تسجيل 488 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الخميس، أنها سجلت 488 انتهاكًا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T10:19+0000
2025-05-08T10:19+0000
2025-05-08T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370062_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_329bbc88ed4eeeef2644a8aec15966fe.jpg
وقالت الوزارة في البيان: "بموجب قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، المبني على الاعتبارات الإنسانية، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، واعتبارا من منتصف ليل يوم 8 مايو (أيار)، أوقفت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة العمليات القتالية تماما، وبقيت في الخطوط والمواقع التي حررتها سابقًا".على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لم توقف القوات المسلحة الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية، حيث قامت بمحاولتين لاختراق حدود الدولة الروسية في مقاطعة كورسك، فضلاً عن هجوم في منطقة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان: "إن الإجراءات التدميرية المتعمدة، التي يقوم بها الجانب الأوكراني تجاه روسيا، تؤكد رغبة نظام كييف في منع حل الصراع في أوكرانيا سلميا".في ظل هذه الظروف، ترد القوات الروسية ترد بالمثل على انتهاكات وقف إطلاق النار، من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وستواصل التصرف وفقًا للوضع الحالي، والرد على جميع التعديات الإجرامية من قبل نظام كييف.القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهة
https://sarabic.ae/20250506/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ليسوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1100202207.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370062_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_3a9e8b7b5eeec29bd9509d5dcb289c3b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية: تسجيل 488 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني
10:19 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 10:34 GMT 08.05.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الخميس، أنها سجلت 488 انتهاكًا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني.
وقالت الوزارة في البيان: "بموجب قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، المبني على الاعتبارات الإنسانية، خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، واعتبارا من منتصف ليل يوم 8 مايو (أيار)، أوقفت جميع مجموعات القوات الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة العمليات القتالية تماما، وبقيت في الخطوط والمواقع التي حررتها سابقًا".
القوات المسلحة الروسية تلتزم بوقف إطلاق النار بشكل صارم، ولا يشمل ذلك أي ضربات جوية أو صاروخية أو مدفعية أو طائرات دون طيار.
على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لم توقف القوات المسلحة الأوكرانية عملياتها العسكرية ضد القوات الروسية، حيث قامت بمحاولتين لاختراق حدود الدولة الروسية في مقاطعة كورسك، فضلاً عن هجوم في منطقة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى طول خط التماس القتالي بأكمله، نفذت الوحدات الأوكرانية 173 هجومًا بالمدفعية، والدبابات وقذائف الهاون على مواقع قواتنا، بالإضافة إلى 4 هجمات باستخدام راجمات الصواريخ، كما تم تنفيذ 300 غارة وإسقاط ذخيرة بواسطة طائرات دون طيار، وتم تسجيل إجمالي 488 خرقاً لوقف إطلاق النار.
وأضاف البيان: "إن الإجراءات التدميرية المتعمدة، التي يقوم بها الجانب الأوكراني تجاه روسيا، تؤكد رغبة نظام كييف في منع حل الصراع في أوكرانيا سلميا".
في ظل هذه الظروف، ترد القوات الروسية ترد بالمثل على انتهاكات وقف إطلاق النار، من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وستواصل التصرف وفقًا للوضع الحالي، والرد على جميع التعديات الإجرامية من قبل نظام كييف.