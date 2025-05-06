https://sarabic.ae/20250506/القوات-الروسية-تستهدف-نقطة-تمركز-مؤقتة-للجيش-الأوكراني-بصواريخ-موجهة-1100197631.html

القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهة

القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الأطقم المضادة للدبابات التابعة للقوات الروسية المحمولة جوا، دمرت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T06:48+0000

2025-05-06T06:48+0000

2025-05-06T06:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "طواقم أنظمة صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات المحمولة جوًا والتابعة للحرس الجوي "فيودوسيا" التابع لوحدة "نوفوروسيسك" الجبلية، دمرت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، كانت تجري التفافا عن طريق إطلاق صواريخ موجهة".وأوضحت الوزارة أنه "بحسب بيانات استخبارية، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث أقاموا نقطة مراقبة، وقررت قيادة الوحدة (الروسية) ضرب وتدمير نقطة الانتشار بإطلاق صاروخ موجه من طراز "كورنيت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250505/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة----1100173001.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا