https://sarabic.ae/20250506/القوات-الروسية-تستهدف-نقطة-تمركز-مؤقتة-للجيش-الأوكراني-بصواريخ-موجهة-1100197631.html
القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهة
القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الأطقم المضادة للدبابات التابعة للقوات الروسية المحمولة جوا، دمرت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T06:48+0000
2025-05-06T06:48+0000
2025-05-06T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "طواقم أنظمة صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات المحمولة جوًا والتابعة للحرس الجوي "فيودوسيا" التابع لوحدة "نوفوروسيسك" الجبلية، دمرت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، كانت تجري التفافا عن طريق إطلاق صواريخ موجهة".وأوضحت الوزارة أنه "بحسب بيانات استخبارية، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث أقاموا نقطة مراقبة، وقررت قيادة الوحدة (الروسية) ضرب وتدمير نقطة الانتشار بإطلاق صاروخ موجه من طراز "كورنيت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250505/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة----1100173001.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تستهدف نقطة تمركز مؤقتة للجيش الأوكراني بصواريخ موجهة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الأطقم المضادة للدبابات التابعة للقوات الروسية المحمولة جوا، دمرت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء التفافها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن "طواقم أنظمة صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات المحمولة جوًا والتابعة للحرس الجوي "فيودوسيا" التابع لوحدة "نوفوروسيسك" الجبلية، دمرت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، كانت تجري التفافا عن طريق إطلاق صواريخ موجهة".
وأوضحت الوزارة أنه "بحسب بيانات استخبارية، تم اكتشاف نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث أقاموا نقطة مراقبة، وقررت قيادة الوحدة (الروسية) ضرب وتدمير نقطة الانتشار بإطلاق صاروخ موجه من طراز "كورنيت".
وبعد انتظار لحظة وصول مركبة تحمل أفراد العدو إلى مركز العمليات البحرية، انتقل طاقم صواريخ "كورنيت" إلى الشاطئ، ونشر صاروخا مضادا للدبابات، ووجهه نحو الهدف وأطلق الصاروخ. وأشارت الوزارة إلى أنه بفضل خبرتهم واحترافيتهم العالية، تمكن طاقم صاروخ "كورنيت" المضاد للدبابات من إفشال التفاف العدو وتحييد أفراد يتبعون للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.