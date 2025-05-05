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القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250505/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة----1100173001.html
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T09:29+0000
2025-05-05T09:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت تشكيلات من خمسة ألوية أوكرانية في مناطق مختلفة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 225 عسكريًا.وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن "العدو خسر أكثر من 225 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات، وقطعتين مدفعية غربية الصنع، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة."وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 جنديًا، وثلاث دبابات، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وست سيارات. كما تم تدمير مستودع ذخيرة.وتابع البيان: أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنّت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للواءين آليين، ولواء جوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق سيريبريانكا، ودروجكوفكا، وسيفيرسك، وزاريا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو. وألحقت خسائر بشرية ومادية بفيلقين آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي في مناطق بوغاتير، وفيدوروفكا، وكومار، ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت البنية التحتية لمطار عسكري، ومنشأة لإصلاح الطائرات، ومستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

09:29 GMT 05.05.2025 (تم التحديث: 09:50 GMT 05.05.2025)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت تشكيلات من خمسة ألوية أوكرانية في مناطق مختلفة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 225 عسكريًا.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن "العدو خسر أكثر من 225 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات، وقطعتين مدفعية غربية الصنع، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة."
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق سادكي، ورياسنوي، وفيليكا بيساريفكا في مقاطعة سومي، وغرانوف في مقاطعة خاركوف.
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وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 جنديًا، وثلاث دبابات، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وست سيارات. كما تم تدمير مستودع ذخيرة.
وتابع البيان: أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنّت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للواءين آليين، ولواء جوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق سيريبريانكا، ودروجكوفكا، وسيفيرسك، وزاريا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 315 عسكريا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وثماني قطع مدفعية ميدانية".
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وتابع البيان: أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو. وألحقت خسائر بشرية ومادية بفيلقين آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي في مناطق بوغاتير، وفيدوروفكا، وكومار، ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 170 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، وخمس سيارات، وأربع مدافع ميدانية، ومحطتي حرب إلكترونية.
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واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت البنية التحتية لمطار عسكري، ومنشأة لإصلاح الطائرات، ومستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، وأربعة صواريخ متعددة الإطلاق من نوع "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 123 طائرة دون طيار.

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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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