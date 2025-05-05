https://sarabic.ae/20250505/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة----1100173001.html

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T09:29+0000

2025-05-05T09:29+0000

2025-05-05T09:50+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفت تشكيلات من خمسة ألوية أوكرانية في مناطق مختلفة من مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 225 عسكريًا.وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن "العدو خسر أكثر من 225 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات، وقطعتين مدفعية غربية الصنع، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة."وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 جنديًا، وثلاث دبابات، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وست سيارات. كما تم تدمير مستودع ذخيرة.وتابع البيان: أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنّت من مواقعها التكتيكية. واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للواءين آليين، ولواء جوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق سيريبريانكا، ودروجكوفكا، وسيفيرسك، وزاريا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو. وألحقت خسائر بشرية ومادية بفيلقين آليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي في مناطق بوغاتير، وفيدوروفكا، وكومار، ونوفوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت البنية التحتية لمطار عسكري، ومنشأة لإصلاح الطائرات، ومستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري