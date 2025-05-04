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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250504/مدفع-روسي-يدمر-مركز-قيادة-أوكرانية-بقذيفة-كراسنوبول-المتناهية-الدقة-فيديو-1100144233.html
مدفع روسي يدمر مركز قيادة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" المتناهية الدقة.. فيديو
مدفع روسي يدمر مركز قيادة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" المتناهية الدقة.. فيديو
سبوتنيك عربي
شكل سلاح المدفعية، أحد الدعائم الأساسية للقوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة، وذلك لأهميته المنقطعة النظير في تنفيذ مهام ميدانية متنوعة دفاعية وهجومية. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T06:47+0000
2025-05-04T06:47+0000
روسيا
رصد عسكري
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ويعد مدفع "مستا إس"، ذاتي الحركة أحد أهم أنواع المدافع المستخدمة، حيث تستخدمه القوات المقاتلة، للتمهيد المدفعي قبل الاقتحام، بعد نسف مواقع العدو بقذائفه الثقيلة، وأيضا يستخدم لاستهداف الأفراد والمعدات، ونقاط تمركز العدو المستعصية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، لقطات لتدمير طاقم مدفع "مستا إس" ذاتي الحركة، التابع لمجموعة قوات "الشرق"، مركز قيادة تابعا للقوات الأوكرانية، باستخدام الذخيرة الموجهة من طراز "كراسنوبول"، على محور جنوب دونيتسك.وسجلت قوات "الشرق" تقدما كبيرا، في مناطق سيطرتها، خلال الأشهر القليلة الماضية. وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس السبت، أن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق" واصلت توغلها في أعماق دفاعات العدو، وأوقعوا خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق زيليوني غاي، وكارل ماركس وأوترادنوي وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو 170 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، وثماني سيارات، وأربع قطع مدفعية ميدانية.الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مدفع روسي يدمر مركز قيادة أوكرانية بقذيفة "كراسنوبول" المتناهية الدقة.. فيديو

06:47 GMT 04.05.2025
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شكل سلاح المدفعية، أحد الدعائم الأساسية للقوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة، وذلك لأهميته المنقطعة النظير في تنفيذ مهام ميدانية متنوعة دفاعية وهجومية.
ويعد مدفع "مستا إس"، ذاتي الحركة أحد أهم أنواع المدافع المستخدمة، حيث تستخدمه القوات المقاتلة، للتمهيد المدفعي قبل الاقتحام، بعد نسف مواقع العدو بقذائفه الثقيلة، وأيضا يستخدم لاستهداف الأفراد والمعدات، ونقاط تمركز العدو المستعصية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، لقطات لتدمير طاقم مدفع "مستا إس" ذاتي الحركة، التابع لمجموعة قوات "الشرق"، مركز قيادة تابعا للقوات الأوكرانية، باستخدام الذخيرة الموجهة من طراز "كراسنوبول"، على محور جنوب دونيتسك.
وسجلت قوات "الشرق" تقدما كبيرا، في مناطق سيطرتها، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس السبت، أن "وحدات من مجموعة قوات "الشرق" واصلت توغلها في أعماق دفاعات العدو، وأوقعوا خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق زيليوني غاي، وكارل ماركس وأوترادنوي وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو 170 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، وثماني سيارات، وأربع قطع مدفعية ميدانية.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل
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