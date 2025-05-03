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القوات الروسية تهزم عددا من الألوية الأوكرانية وتحسن تموضعها على عدة محاور
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https://sarabic.ae/20250503/القوات-الروسية-تهزم-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتحسن-تموضعها-على-عدة-محاور--1100126681.html
القوات الروسية تهزم عددا من الألوية الأوكرانية وتحسن تموضعها على عدة محاور
القوات الروسية تهزم عددا من الألوية الأوكرانية وتحسن تموضعها على عدة محاور
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها، دحرت عددا من الألوية الأوكرانية، وحسنت مواقعها على محاور عدة، من مناطق العملية العسكرية الخاصة. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T10:06+0000
2025-05-03T10:33+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "ألحقت وحدات من مجموعة قوات الشمال خسائر جسيمة، بتمركزات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق يوناكوفكا وبودكي وسادكي ومارينو في مقاطعة سومي ومالي بروخودي في مقاطعة خاركوف".كما قامت وحدات من محجموعة قوات "ألغرب"، بتحسين مواقعها، ملحقة خسائر بتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غلوشينكوفو وفيشييه سولنوي ودروزيليوبوفكا وكامينكا وأولغوفكا وسوبوليفكا وكوبيانسك وكراسنوي بيرفوي وموسكوفكا في مقاطعة خاركوف.وأردف البيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوبية" خطوطًا ومواقع هامة، وأوقعوا خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وسيريبريانكا وزفانوفكا وكلينوفوي، وفيروليوبوفكا وألكسندر كالينوفو وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "المركز" من تحسين مواقعها على طول خط التماس القتالي، ودحروا تشكيلات تابعة القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بولتافكا ونوفويكونوميتشيسكوي وديميتروف ونوفوبافلوفكا وتاراسوفكا ويليزافيتوفكا وليسوفكا وبيريزوفكا وأليكساندروبول وميروليبوفكا وزفيرفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في أعماق دفاعات العدو، وأوقعوا خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق زيليوني غاي، وكارل ماركس وأوترادنوي وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.ودحرت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بافلوفكا، وكامينسكوي، ونوفواندريفكا، ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، ورومشكوفو نيكولسكوي، وفيليتسكوي، وسادوفوي، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.وتابع البيان: "وجه الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، ونقاط التحكم بالزوارق المسيرة، والطائرات المسيرة، ومصنع لإنتاج الذخيرة والمتفجرات، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي، من تدمير سبع قنابل جوية موجهة من نوع "جدام"، وصاروخ من نوع هيمارس، بالإضافة إلى 292 طائرة دون طيار.القوات الروسية تنشئ حزاما أمنيا على حدود سومي بعد تحرير مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250503/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-مصنعا-أوكرانيا-لإصلاح-الأسلحة-الغربية-في-زابوروجيه-1100123477.html
https://sarabic.ae/20250503/القوات-الروسية-تدمر-170-طائرة-دون-طيار-و14-زورقا-أوكرانيا-مسيرا-خلال-الليل-1100122767.html
https://sarabic.ae/20250427/الجيش-الروسي-يسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-ويهزم-القوات-الأوكرانية-على-محاور-عدة--1099931228.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تهزم عددا من الألوية الأوكرانية وتحسن تموضعها على عدة محاور

10:06 GMT 03.05.2025 (تم التحديث: 10:33 GMT 03.05.2025)
© Sputnik . Алексей Куденко / الانتقال إلى بنك الصورمدفع ذاتي الحركة من نوع "غفوزديكا" تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
مدفع ذاتي الحركة من نوع غفوزديكا تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© Sputnik . Алексей Куденко
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها، دحرت عددا من الألوية الأوكرانية، وحسنت مواقعها على محاور عدة، من مناطق العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "ألحقت وحدات من مجموعة قوات الشمال خسائر جسيمة، بتمركزات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق يوناكوفكا وبودكي وسادكي ومارينو في مقاطعة سومي ومالي بروخودي في مقاطعة خاركوف".
خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 170 عسكريًا ومركبتين مدرعتين قتاليتين و16 سيارة وخمس قطع مدفعية ميدانية.
كما قامت وحدات من محجموعة قوات "ألغرب"، بتحسين مواقعها، ملحقة خسائر بتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غلوشينكوفو وفيشييه سولنوي ودروزيليوبوفكا وكامينكا وأولغوفكا وسوبوليفكا وكوبيانسك وكراسنوي بيرفوي وموسكوفكا في مقاطعة خاركوف.
خسر العدو أكثر من 220 جنديًا، وناقلة جنود مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، وقاذفة صواريخ من طراز "هيرون" كرواتية الصنع، وأربع مركبات وخمس قطع مدفعية، اثنتان منها غربية الصنع، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.
عسكري من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا أوكرانيا لإصلاح الأسلحة الغربية في زابوروجيه
07:25 GMT
وأردف البيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوبية" خطوطًا ومواقع هامة، وأوقعوا خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وسيريبريانكا وزفانوفكا وكلينوفوي، وفيروليوبوفكا وألكسندر كالينوفو وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 235 عنصرا، وناقلة جنود مدرعة من طراز إم 113 أمريكية الصنع، وثلاث سيارات، وأربعة مدافع ميدان، وتم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة، ومحطة للحرب الإلكترونية.
وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "المركز" من تحسين مواقعها على طول خط التماس القتالي، ودحروا تشكيلات تابعة القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بولتافكا ونوفويكونوميتشيسكوي وديميتروف ونوفوبافلوفكا وتاراسوفكا ويليزافيتوفكا وليسوفكا وبيريزوفكا وأليكساندروبول وميروليبوفكا وزفيرفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 460 جنديًا، ودبابة "أيه إم إكس" فرنسية الصنع، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، وقطعة مدفعية.
وتابع البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في أعماق دفاعات العدو، وأوقعوا خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق زيليوني غاي، وكارل ماركس وأوترادنوي وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
منظومة الدفاع الجوي السوفييتية الأسطورية شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
القوات الروسية تدمر 170 طائرة دون طيار و14 زورقا أوكرانيا مسيرا خلال الليل
05:16 GMT
وبلغت خسائر العدو 170 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، وثماني سيارات، وأربع قطع مدفعية ميدانية.
ودحرت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بافلوفكا، وكامينسكوي، ونوفواندريفكا، ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، ورومشكوفو نيكولسكوي، وفيليتسكوي، وسادوفوي، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.
وخسر العدو ما يصل إلى 60 عسكريا، ومركبة مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع وست سيارات، وتم تدمير محطة للحرب الالكترونية ومخزن للذخيرة.
القوات الروسية تسد ثغرة على حدود مقاطعة كورسك بالألغام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
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27 أبريل, 09:20 GMT
وتابع البيان: "وجه الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، ونقاط التحكم بالزوارق المسيرة، والطائرات المسيرة، ومصنع لإنتاج الذخيرة والمتفجرات، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".
وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي، من تدمير سبع قنابل جوية موجهة من نوع "جدام"، وصاروخ من نوع هيمارس، بالإضافة إلى 292 طائرة دون طيار.
القوات الروسية تنشئ حزاما أمنيا على حدود سومي بعد تحرير مقاطعة كورسك
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