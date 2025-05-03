https://sarabic.ae/20250503/القوات-الروسية-تهزم-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتحسن-تموضعها-على-عدة-محاور--1100126681.html

القوات الروسية تهزم عددا من الألوية الأوكرانية وتحسن تموضعها على عدة محاور

القوات الروسية تهزم عددا من الألوية الأوكرانية وتحسن تموضعها على عدة محاور

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها، دحرت عددا من الألوية الأوكرانية، وحسنت مواقعها على محاور عدة، من مناطق العملية العسكرية الخاصة. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T10:06+0000

2025-05-03T10:06+0000

2025-05-03T10:33+0000

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "ألحقت وحدات من مجموعة قوات الشمال خسائر جسيمة، بتمركزات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق يوناكوفكا وبودكي وسادكي ومارينو في مقاطعة سومي ومالي بروخودي في مقاطعة خاركوف".كما قامت وحدات من محجموعة قوات "ألغرب"، بتحسين مواقعها، ملحقة خسائر بتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق غلوشينكوفو وفيشييه سولنوي ودروزيليوبوفكا وكامينكا وأولغوفكا وسوبوليفكا وكوبيانسك وكراسنوي بيرفوي وموسكوفكا في مقاطعة خاركوف.وأردف البيان: "حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوبية" خطوطًا ومواقع هامة، وأوقعوا خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيفيرسك وسيريبريانكا وزفانوفكا وكلينوفوي، وفيروليوبوفكا وألكسندر كالينوفو وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتمكنت وحدات من مجموعة قوات "المركز" من تحسين مواقعها على طول خط التماس القتالي، ودحروا تشكيلات تابعة القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بولتافكا ونوفويكونوميتشيسكوي وديميتروف ونوفوبافلوفكا وتاراسوفكا ويليزافيتوفكا وليسوفكا وبيريزوفكا وأليكساندروبول وميروليبوفكا وزفيرفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" توغلها في أعماق دفاعات العدو، وأوقعوا خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق زيليوني غاي، وكارل ماركس وأوترادنوي وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.ودحرت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بافلوفكا، وكامينسكوي، ونوفواندريفكا، ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، ورومشكوفو نيكولسكوي، وفيليتسكوي، وسادوفوي، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.وتابع البيان: "وجه الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشآت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، ونقاط التحكم بالزوارق المسيرة، والطائرات المسيرة، ومصنع لإنتاج الذخيرة والمتفجرات، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة".وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي، من تدمير سبع قنابل جوية موجهة من نوع "جدام"، وصاروخ من نوع هيمارس، بالإضافة إلى 292 طائرة دون طيار.القوات الروسية تنشئ حزاما أمنيا على حدود سومي بعد تحرير مقاطعة كورسك

https://sarabic.ae/20250503/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-مصنعا-أوكرانيا-لإصلاح-الأسلحة-الغربية-في-زابوروجيه-1100123477.html

https://sarabic.ae/20250503/القوات-الروسية-تدمر-170-طائرة-دون-طيار-و14-زورقا-أوكرانيا-مسيرا-خلال-الليل-1100122767.html

https://sarabic.ae/20250427/الجيش-الروسي-يسيطر-على-مواقع-أكثر-فائدة-ويهزم-القوات-الأوكرانية-على-محاور-عدة--1099931228.html

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روسيا, رصد عسكري