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https://sarabic.ae/20250503/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-مصنعا-أوكرانيا-لإصلاح-الأسلحة-الغربية-في-زابوروجيه-1100123477.html
مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا أوكرانيا لإصلاح الأسلحة الغربية في زابوروجيه
مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا أوكرانيا لإصلاح الأسلحة الغربية في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية استهدفت في الجزء الرازح تحت احتلال كييف من منطفة زابوروجيه، مصنعا... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T07:25+0000
2025-05-03T07:25+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقال المصدر للوكالة: "تم استهداف مصنع في زابوروجيه بنجاح، كان المصنع يُجري إصلاحات لمركبات مدرعة، معظمها أجنبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.القوات الروسية تدمر 170 طائرة دون طيار و14 زورقا أوكرانيا مسيرا خلال الليل
https://sarabic.ae/20250502/القوات-الروسية-تدمر-قاربا-سريعا-أمريكي-الصنع-في-البحر-الأسود-1100106668.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا أوكرانيا لإصلاح الأسلحة الغربية في زابوروجيه

07:25 GMT 03.05.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعسكري من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عسكري من فوج البنادق الآلية التابع للحرس الـ 1430 التابع للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية استهدفت في الجزء الرازح تحت احتلال كييف من منطفة زابوروجيه، مصنعا لصيانة المعدات العسكرية.
وقال المصدر للوكالة: "تم استهداف مصنع في زابوروجيه بنجاح، كان المصنع يُجري إصلاحات لمركبات مدرعة، معظمها أجنبية".
التدخل للقضاء على هجوم افتراضي مضاد من سفينة كبيرة مضادة للغواصات الأميرال فينوغرادوف خلال مناورات مشتركة لسفن أسطول المحيط الهادئ في البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
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أمس, 12:04 GMT

ووفقا له، فمن المعروف أيضًا بشكل موثوق أن الشركة أنتجت أجزاء للطائرات دون طيار، وقامت بتجميعها.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
القوات الروسية تدمر 170 طائرة دون طيار و14 زورقا أوكرانيا مسيرا خلال الليل
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