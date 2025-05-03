https://sarabic.ae/20250503/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-مصنعا-أوكرانيا-لإصلاح-الأسلحة-الغربية-في-زابوروجيه-1100123477.html
مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا أوكرانيا لإصلاح الأسلحة الغربية في زابوروجيه
مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا أوكرانيا لإصلاح الأسلحة الغربية في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية استهدفت في الجزء الرازح تحت احتلال كييف من منطفة زابوروجيه، مصنعا... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T07:25+0000
2025-05-03T07:25+0000
2025-05-03T07:25+0000
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093999232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e45f6d4731c6e4e927993a2911b2eea.jpg
وقال المصدر للوكالة: "تم استهداف مصنع في زابوروجيه بنجاح، كان المصنع يُجري إصلاحات لمركبات مدرعة، معظمها أجنبية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.القوات الروسية تدمر 170 طائرة دون طيار و14 زورقا أوكرانيا مسيرا خلال الليل
https://sarabic.ae/20250502/القوات-الروسية-تدمر-قاربا-سريعا-أمريكي-الصنع-في-البحر-الأسود-1100106668.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093999232_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_d7ff5c7b21b0b0d497e8a52ab26a432e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مصدر: القوات الروسية تدمر مصنعا أوكرانيا لإصلاح الأسلحة الغربية في زابوروجيه
صرح سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية استهدفت في الجزء الرازح تحت احتلال كييف من منطفة زابوروجيه، مصنعا لصيانة المعدات العسكرية.
وقال المصدر للوكالة: "تم استهداف مصنع في زابوروجيه بنجاح، كان المصنع يُجري إصلاحات لمركبات مدرعة، معظمها أجنبية".
ووفقا له، فمن المعروف أيضًا بشكل موثوق أن الشركة أنتجت أجزاء للطائرات دون طيار، وقامت بتجميعها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.