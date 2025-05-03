https://sarabic.ae/20250503/القوات-الروسية-تدمر-170-طائرة-دون-طيار-و14-زورقا-أوكرانيا-مسيرا-خلال-الليل-1100122767.html
القوات الروسية تدمر 170 طائرة دون طيار و14 زورقا أوكرانيا مسيرا خلال الليل
القوات الروسية تدمر 170 طائرة دون طيار و14 زورقا أوكرانيا مسيرا خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت في بيان لها، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 170 طائرة أوكرانية مسيرة، و14 زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T05:16+0000
2025-05-03T05:16+0000
2025-05-03T05:31+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية من الساعة 22:00 إلى الساعة 05:00، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 170 طائرة أوكرانية دون طيار".وأردف البيان: "دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة في البحر الأسود، ثمانية صواريخ كروز من طراز ستورم شادو، وثلاثة صواريخ موجهة من طراز نبتون- إم دي الأوكرانية".ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تنشئ حزاما أمنيا على حدود سومي بعد تحرير مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250502/القوات-الروسية-تدمر-قاربا-سريعا-أمريكي-الصنع-في-البحر-الأسود-1100106668.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تدمر 170 طائرة دون طيار و14 زورقا أوكرانيا مسيرا خلال الليل
05:16 GMT 03.05.2025 (تم التحديث: 05:31 GMT 03.05.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت في بيان لها، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 170 طائرة أوكرانية مسيرة، و14 زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية من الساعة 22:00 إلى الساعة 05:00، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 170 طائرة أوكرانية دون طيار".
تم إسقاط 96 منها فوق أراضي جمهورية القرم، و47 فوق أراضي إقليم كراسنودار، إضافة لتسع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة روستوف، وثماني طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي بريانسك وكورسك، واثنتان، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وأردف البيان: "دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة في البحر الأسود، ثمانية صواريخ كروز من طراز ستورم شادو، وثلاثة صواريخ موجهة من طراز نبتون- إم دي الأوكرانية".
من الساعة 02:00 إلى 05:00، دمرت طواقم وسائط الدفاع لأسطول البحر الأسود، 14 زورقا أوكرانيا مسيرا في حوض البحر الأسود.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.