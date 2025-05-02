https://sarabic.ae/20250502/القوات-الروسية-تنشئ-حزاما-أمنيا-على-حدود-سومي-بعد-تحرير-مقاطعة-كورسك-1100103718.html
القوات الروسية تنشئ حزاما أمنيا على حدود سومي بعد تحرير مقاطعة كورسك
القوات الروسية تنشئ حزاما أمنيا على حدود سومي بعد تحرير مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه "بعد تحرير مقاطعة كورسك، تستمر القوات الروسية بإنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي... 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T09:27+0000
2025-05-02T09:27+0000
2025-05-02T09:58+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية المتواصلة، تم تحرير بلدة غورنال في مقاطعة كورسك، وهي كانت آخر المحلت ة من القوات الأوكرانية.وعلى محوري بيلغورود وخاركوف، تم دحر لواءين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية وثلاثة ألوية دفاع إقليمي.واستعرض البيان نتائج الأسبوع المنصرم من عمليات القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة: "في الفترة من 26 أبريل/ نيسان إلى 2 مايو/ أيار من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية سبع ضربات جماعية، بأسلحة عالية الدقة، وطائرات هجومية مسيرة".
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تنشئ حزاما أمنيا على حدود سومي بعد تحرير مقاطعة كورسك
09:27 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 09:58 GMT 02.05.2025)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه "بعد تحرير مقاطعة كورسك، تستمر القوات الروسية بإنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي الأوكرانية.
وأوضح البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" من هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، خلال العمليات الهجومية المتواصلة، تم تحرير بلدة غورنال في مقاطعة كورسك، وهي كانت آخر المحلت ة من القوات الأوكرانية.
تستمر عملية إنشاء "حزام أمني" في المناطق الحدودية في مقاطعة سومي بأوكرانيا.
وعلى محوري بيلغورود وخاركوف، تم دحر لواءين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية وثلاثة ألوية دفاع إقليمي.
واستعرض البيان نتائج الأسبوع المنصرم من عمليات القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة: "في الفترة من 26 أبريل/ نيسان إلى 2 مايو/ أيار من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية سبع ضربات جماعية، بأسلحة عالية الدقة، وطائرات هجومية مسيرة".
أسفر ذلك عن تدمير مؤسسات الإنتاج الحربي في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة والذخيرة، ومواقع أنظمة الاستخبارات الإلكترونية، وإنتاج وتخزين الطائرات الهجومية المسيرة، والزوارق المسيرة، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.