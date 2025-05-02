https://sarabic.ae/20250502/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-121-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1100100629.html

الدفاع الجوي الروسي يدمر 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

الدفاع الجوي الروسي يدمر 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، قامت باعتراض 121 طائرة مسيرة تابعة لقوات كييف خلال الليل. 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T04:33+0000

2025-05-02T04:33+0000

2025-05-02T05:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تدمير 89 طائرة دون طيار فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و23 فوق البحر الأسود، وأربع فوق أراضي إقليم كراسنودار".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تحرر بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف

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رصد عسكري, روسيا