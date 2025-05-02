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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250502/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-121-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1100100629.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، قامت باعتراض 121 طائرة مسيرة تابعة لقوات كييف خلال الليل. 02.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-02T04:33+0000
2025-05-02T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تدمير 89 طائرة دون طيار فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و23 فوق البحر الأسود، وأربع فوق أراضي إقليم كراسنودار".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.القوات الروسية تحرر بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف
https://sarabic.ae/20250501/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-طول-الخطوط-الأمامية-لمحاور-منطقة-العملية-العسكرية--1100069818.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

04:33 GMT 02.05.2025 (تم التحديث: 05:05 GMT 02.05.2025)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، قامت باعتراض 121 طائرة مسيرة تابعة لقوات كييف خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تدمير 89 طائرة دون طيار فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و23 فوق البحر الأسود، وأربع فوق أراضي إقليم كراسنودار".

إضافة لاثنتين فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق كل من حوض بحر آزوف، وأراضي مقاطعتي بريانسك، وبيلغورود.

طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن تموضعها على طول الخطوط الأمامية لمحاور منطقة العملية العسكرية
أمس, 09:40 GMT
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
القوات الروسية تحرر بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف
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