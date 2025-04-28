عربي
القوات الروسية تحرر بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مقترح حماس لإنهاء الحرب ينص على هدنة 5 سنوات ورؤية لملف السلاح
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250428/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كامينكا-في-مقاطعة-خاركوف-1099957705.html
القوات الروسية تحرر بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تحرر بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T09:54+0000
2025-04-28T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099499657_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_af4ef4ee4957e29b05f273e9e07b0850.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه "نتيجة للعمليات النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحرير بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف".وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 240 جنديًا، وثماني مركبات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، منها قطعتان من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما تم تدمير محطة "كفيرتوس" للحرب الإلكترونية، وستة مستودعات ذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية التابعة لخمسة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق زابسيلي، وموغريتسا، ويوناكوفكا، وأوغرويدي، وفيليكي بريكول، وميروبولسكوي في مقاطعة سومي.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و16 مركبة، وست قطع مدفعية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في دفاعات العدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة عمليات المجموعة نحو 170 عسكريا، وثلاث قطع مدفعية، وعربتين مدرعتين قتاليتين، وأربع سيارات.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية ميكانيكية وجوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق تشاسوف يار، وبيتروفكا، وسيريبريانكا، وسيفيرسك، وراي أليكساندروفكا، وكونستانتينوفكا، وكاتيرينوفكا، وديليفكا، وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 230 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع ميداني، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 154 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
https://sarabic.ae
https://sarabic.ae
https://sarabic.ae
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099499657_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3151cb5a394a027ca9650f9f2a625c61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحرر بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف

09:54 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 10:12 GMT 28.04.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورتدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه "نتيجة للعمليات النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحرير بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف".
وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 240 جنديًا، وثماني مركبات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، منها قطعتان من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما تم تدمير محطة "كفيرتوس" للحرب الإلكترونية، وستة مستودعات ذخيرة.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية التابعة لخمسة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق زابسيلي، وموغريتسا، ويوناكوفكا، وأوغرويدي، وفيليكي بريكول، وميروبولسكوي في مقاطعة سومي.
10:12 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و16 مركبة، وست قطع مدفعية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في دفاعات العدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة عمليات المجموعة نحو 170 عسكريا، وثلاث قطع مدفعية، وعربتين مدرعتين قتاليتين، وأربع سيارات.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية ميكانيكية وجوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق تشاسوف يار، وبيتروفكا، وسيريبريانكا، وسيفيرسك، وراي أليكساندروفكا، وكونستانتينوفكا، وكاتيرينوفكا، وديليفكا، وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
10:12 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 230 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع ميداني، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.
وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 154 منطقة.
ودمرت منظومات الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، و234 طائرة دون طيار.
10:12 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات
خبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала