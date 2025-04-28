https://sarabic.ae/20250428/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كامينكا-في-مقاطعة-خاركوف-1099957705.html

القوات الروسية تحرر بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف

القوات الروسية تحرر بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف. 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T09:54+0000

2025-04-28T09:54+0000

2025-04-28T10:12+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه "نتيجة للعمليات النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من تحرير بلدة كامينكا في مقاطعة خاركوف".وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 240 جنديًا، وثماني مركبات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، منها قطعتان من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما تم تدمير محطة "كفيرتوس" للحرب الإلكترونية، وستة مستودعات ذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية التابعة لخمسة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق زابسيلي، وموغريتسا، ويوناكوفكا، وأوغرويدي، وفيليكي بريكول، وميروبولسكوي في مقاطعة سومي.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و16 مركبة، وست قطع مدفعية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت التقدم في دفاعات العدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة عمليات المجموعة نحو 170 عسكريا، وثلاث قطع مدفعية، وعربتين مدرعتين قتاليتين، وأربع سيارات.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية ميكانيكية وجوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق تشاسوف يار، وبيتروفكا، وسيريبريانكا، وسيفيرسك، وراي أليكساندروفكا، وكونستانتينوفكا، وكاتيرينوفكا، وديليفكا، وبليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 230 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع ميداني، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 154 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

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