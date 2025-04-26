https://sarabic.ae/20250426/صواريخ-روسية-دقيقة-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية-1099909297.html

صواريخ روسية دقيقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

صواريخ روسية دقيقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف القوات التابعة لها، بصواريخ متناهية الدقة، البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية. 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T09:28+0000

2025-04-26T09:28+0000

2025-04-26T10:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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كما أفادت الوزارة في بيان لها، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية ثماني قنابل جوية موجهة من نوع "جدام"، وصاروخي "هيمارس".منظومات الدفاع الجوي دمرت ثماني قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، وصاروخي "هيمارس" أمريكيي الصنع، بالإضافة إلى 236 طائرة دون طيار".كما تمكنت مجموعة قوات "المركز" الروسية من تعزيز مواقعها خلال 24 ساعة؛ ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق نوفايا بولتافكا، وكراسنوأرميسك، ومورافكا، وديميتروف، وغريشينو، ونوفونيكولافكا، وأوداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان: "عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الوضع القتالي على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينكا وكوتكوفكا وموسكوفكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك وياموبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور بيلغورود، تمركزات للقوى البشرية والمعدات التابعة للواء الآلي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق ميروبولسكوي وميخائيلوفسكوي وتوريا في مقاطعة سومي.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، توغلها في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بالأرواح والعتاد، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوترادنوي وفولنوي بول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو 200 جندي، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومدفعا، ومستودع وقود".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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رصد عسكري, روسيا