https://sarabic.ae/20250426/صواريخ-روسية-دقيقة-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية-1099909297.html
صواريخ روسية دقيقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
صواريخ روسية دقيقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف القوات التابعة لها، بصواريخ متناهية الدقة، البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T09:28+0000
2025-04-26T09:28+0000
2025-04-26T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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كما أفادت الوزارة في بيان لها، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية ثماني قنابل جوية موجهة من نوع "جدام"، وصاروخي "هيمارس".منظومات الدفاع الجوي دمرت ثماني قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، وصاروخي "هيمارس" أمريكيي الصنع، بالإضافة إلى 236 طائرة دون طيار".كما تمكنت مجموعة قوات "المركز" الروسية من تعزيز مواقعها خلال 24 ساعة؛ ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق نوفايا بولتافكا، وكراسنوأرميسك، ومورافكا، وديميتروف، وغريشينو، ونوفونيكولافكا، وأوداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان: "عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الوضع القتالي على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينكا وكوتكوفكا وموسكوفكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك وياموبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور بيلغورود، تمركزات للقوى البشرية والمعدات التابعة للواء الآلي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق ميروبولسكوي وميخائيلوفسكوي وتوريا في مقاطعة سومي.وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، توغلها في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بالأرواح والعتاد، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوترادنوي وفولنوي بول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو 200 جندي، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومدفعا، ومستودع وقود".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا
صواريخ روسية دقيقة تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
09:28 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 10:17 GMT 26.04.2025)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف القوات التابعة لها، بصواريخ متناهية الدقة، البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.
كما أفادت الوزارة في بيان لها، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية ثماني قنابل جوية موجهة من نوع "جدام"، وصاروخي "هيمارس".
منظومات الدفاع الجوي دمرت ثماني قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، وصاروخي "هيمارس" أمريكيي الصنع، بالإضافة إلى 236 طائرة دون طيار".
كما تمكنت مجموعة قوات "المركز" الروسية من تعزيز مواقعها خلال 24 ساعة؛ ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق نوفايا بولتافكا، وكراسنوأرميسك، ومورافكا، وديميتروف، وغريشينو، ونوفونيكولافكا، وأوداتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 360 جنديًا، وثلاث مركبات مدرعة قتالية، وثلاث سيارات، وأربعة مدافع.
وأضاف البيان: "عززت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الوضع القتالي على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كامينكا وكوتكوفكا وموسكوفكا وكوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك وياموبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر العدو أكثر من 230 جنديًا، ومركبة مدرعة تركية الصنع من طراز كيربي، وتسع شاحنات بيك آب، وأربعة مدافع ميدانية، إضافة لأربعة مستودعات ذخيرة.
واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور بيلغورود، تمركزات للقوى البشرية والمعدات التابعة للواء الآلي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق ميروبولسكوي وميخائيلوفسكوي وتوريا في مقاطعة سومي.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 35 جنديًا، ودبابة، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين، وقطعة مدفعية، ومحطة حرب إلكترونية، وفقًا للبيان.
وواصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، توغلها في عمق دفاعات العدو، وألحقت خسائر بالأرواح والعتاد، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوترادنوي وفولنوي بول، في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو 200 جندي، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومدفعا، ومستودع وقود".