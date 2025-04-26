https://sarabic.ae/20250426/مسيرات-روسية-تدمر-مجمعا-أوكرانيا-للحرب-الإلكترونية-في-الجزء-المحتل-من-مقاطعة-خيرسون-1099907135.html
مسيرات روسية تدمر مجمعا أوكرانيا للحرب الإلكترونية في الجزء المحتل من مقاطعة خيرسون
مسيرات روسية تدمر مجمعا أوكرانيا للحرب الإلكترونية في الجزء المحتل من مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مجموعة من الطائرات المسيرة الروسية تابعة لمجموعة "دنيبر" الروسية، دمرت منظومة الحرب الإلكترونية الأوكرانية... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T07:08+0000
2025-04-26T07:08+0000
2025-04-26T07:08+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة للصحفيين: "خلال رحلة مجدولة فوق مواقع العدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، حدد مشغلو طائرتنا المسيرة موقع محطة الحرب الإلكترونية للعدو "بوكوفيل-أي دي" وتم تدميرها بضربة دقيقة".وبمساعدة الطائرات المسيرة، يراقب أفراد طواقم تشغيل الطائرات المسيرة، الضفة اليمنى لنهر دنيبر في الوقت الفعلي، ويتتبعون تحركات العدو، ويضبطون أيضًا رشقات الراجمات الصاروخية، ومدفعية الميدان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت عسكرية في أوكرانيا بـ 5 ضربات مشتركة خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20250426/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-45-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1099905426.html
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روسيا, رصد عسكري
مسيرات روسية تدمر مجمعا أوكرانيا للحرب الإلكترونية في الجزء المحتل من مقاطعة خيرسون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن مجموعة من الطائرات المسيرة الروسية تابعة لمجموعة "دنيبر" الروسية، دمرت منظومة الحرب الإلكترونية الأوكرانية "بوكوفيل-أي دي" على الشطر الأيمن من مقاطعة خيرسون.
وأضافت الوزارة للصحفيين: "خلال رحلة مجدولة فوق مواقع العدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، حدد مشغلو طائرتنا المسيرة موقع محطة الحرب الإلكترونية للعدو "بوكوفيل-أي دي" وتم تدميرها بضربة دقيقة".
وبمساعدة الطائرات المسيرة، يراقب أفراد طواقم تشغيل الطائرات المسيرة، الضفة اليمنى لنهر دنيبر في الوقت الفعلي، ويتتبعون تحركات العدو، ويضبطون أيضًا رشقات الراجمات الصاروخية، ومدفعية الميدان.
وتقوم أطقم الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة قوات "دنيبر" الروسية، يوميًا، بتدمير نقاط التحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية، ونقاط الانتشار المؤقتة والمدفعية وقذائف الهاون والمركبات المدرعة ومستودعات الذخيرة وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.