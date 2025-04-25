https://sarabic.ae/20250425/الدفاع-الروسية-5-ضربات-مشتركة-استهدفت-خلال-أسبوع-المنشآت-العسكرية-في-أوكرانيا-1099883180.html

الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت عسكرية في أوكرانيا بـ 5 ضربات مشتركة خلال أسبوع

الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت عسكرية في أوكرانيا بـ 5 ضربات مشتركة خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت خلال أسبوع 5 ضربات مشتركة استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا والبنية التحتية... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T09:23+0000

2025-04-25T09:23+0000

2025-04-25T09:42+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 19 إلى 25 أبريل/ نيسان، نفذت القوات المسلحة الروسية خمس ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، مما أسفر عن تدمير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة والذخيرة، ومواقع اختبار الصواريخ التكتيكية العملياتية، وإنتاج وتخزين الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأضاف البيان أنه خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية استهداف تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وخلال العمليات الهجومية النشطة، تم تحرير بلدة أوليشنيا في مقاطعة كورسك.وذكر البيان أنه خلال أسبوع، وفي منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة بلغت أكثر من 1320 عسكريا، وتم تدمير دبابتين، و23 مركبة مدرعة قتالية، و55 مركبة، وسبعة منصات إطلاق صواريخ متعددة، و50 مدفعا ميدانيا، وثمانية محطات حرب إلكترونية، وخمسة مستودعات ذخيرة وإمداد.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1535 عسكريًا، وثلاث دبابات، و11 مركبة قتالية مدرعة، وناقلتي جنود مدرعتين من طراز "إم 113"، بالإضافة إلى مركبة قتالية مدرعة من طراز "كيربي" تركية الصنع. وتم تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ المتعددة، و38 مركبة، و19 مدفعا ميدانيا، بما في ذلك ثلاثة من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي، و11 محطة حرب إلكترونية، و16 مستودعا للذخيرة.وأشار البيان إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 2065 عسكريا، وثلاث دبابات، و31 مركبة مدرعة قتالية، وثلاث ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع. وتم تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ المتعددة، بما في ذلك نظام "هيمارس" أمريكي الصنع، و60 آلية، و31 مدفعاً ميدانياً ثمانية منها غربية الصنع، وسبع محطات حرب إلكترونية، و17 مستودعاً للذخيرة.وأضاف البيان أنه نتيجة للعمليات الحاسمة التي اتخذتها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 2345 عسكريًا، ودبابتين، و20 مركبة قتالية مدرعة، وناقلة جند مدرعة "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة، ومركبة قتال للمشاة من طراز "ماردر" مصنوعة في ألمانيا، وناقلة الجند المدرعة من طراز "فاب" مصنوعة في فرنسا، وتم تدمير 30 مركبة و11 مدفعاً ميدانياً.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء حراسة، ولواء جوي متنقل، ولواء هجوم محمول جوا، ولواء أنظمة للطائرات دون طيار للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء الحرس الوطني.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 990 عسكريًا، ودبابتين، و16 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع. وتم تدمير 39 مركبة، و16 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك أربع قطع من إنتاج دول حلف شمال الأطلسي، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

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العالم, روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا