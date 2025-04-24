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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250424/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغدانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099847444.html
القوات الروسية تحرر بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T09:15+0000
2025-04-24T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2445eba94d686cdc457865239ca021de.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "نتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه تم استهداف تجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية لعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفايا بولتافكا، وليسوفكا، وفوديانسكوي، وأوداتشنوي، وكريفوروجي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميجيفايا، ونوفوبودغورودنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وفي اتجاه بيلغورود استهدفت تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوسوييفكا، وأوغرويدي، وميروبولسكوي، وفيليكي بريكول، وبتروشيفكا في مقاطعة سومي.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنّت من مواقعها على طول خط المواجهة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 405 عسكريين، ومركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة، وثلاثة مدافع ميدانية، كما دُمرت محطة حرب إلكترونية، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لأربعة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني في مناطق كوبيانسك، وأندريفكا، ودروجيليوبوفكا، وبيتروفبافلوفكا، وكامينكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوي، وكيروفسك، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 255 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، بما في ذلك مركبة مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي"، وخمس شاحنات صغيرة، وثلاث قطع مدفعية، بالإضافة إلى خمس محطات حرب إلكترونية من طراز "أوكتافا-إس"، و"بوكوفيل-إيه دي"، وإ"نكلاف"، وتم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية التابعة للألوية الميكانيكية، والألوية المحمولة جواً، وألوية الهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير، ونوفوكراينكا، وفولنوي بول، وزيلينوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودمرت منظومات الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 230 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250421/الدفاع-الروسية-تكشف-خسائر-كييف-على-محور-كورسك-بعد-انتهاء-هدنة-عيد-الفصح-1099744950.html
https://sarabic.ae/20250421/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-خرقت-هدنة-عيد-الفصح-4900-مرة-1099739926.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

القوات الروسية تحرر بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:15 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 09:55 GMT 24.04.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "نتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أنه تم استهداف تجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية لعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفايا بولتافكا، وليسوفكا، وفوديانسكوي، وأوداتشنوي، وكريفوروجي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميجيفايا، ونوفوبودغورودنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 410 عسكريين، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات وقطعتين مدفعية.
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
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القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وفي اتجاه بيلغورود استهدفت تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوسوييفكا، وأوغرويدي، وميروبولسكوي، وفيليكي بريكول، وبتروشيفكا في مقاطعة سومي.
وذكر بيان الوزارة أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 45 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع سيارات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية".
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17 أبريل, 12:16 GMT
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنّت من مواقعها على طول خط المواجهة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 405 عسكريين، ومركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة، وثلاثة مدافع ميدانية، كما دُمرت محطة حرب إلكترونية، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لأربعة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني في مناطق كوبيانسك، وأندريفكا، ودروجيليوبوفكا، وبيتروفبافلوفكا، وكامينكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوي، وكيروفسك، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
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أمس, 09:11 GMT
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 255 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، بما في ذلك مركبة مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي"، وخمس شاحنات صغيرة، وثلاث قطع مدفعية، بالإضافة إلى خمس محطات حرب إلكترونية من طراز "أوكتافا-إس"، و"بوكوفيل-إيه دي"، وإ"نكلاف"، وتم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.
وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية التابعة للألوية الميكانيكية، والألوية المحمولة جواً، وألوية الهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير، ونوفوكراينكا، وفولنوي بول، وزيلينوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 155 عسكرياً و6 آليات، ومدفعيتين ميدانيتين، ومحطتين للحرب الإلكترونية.
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الدفاع الروسية تكشف خسائر كييف على محور كورسك بعد انتهاء هدنة عيد الفصح
21 أبريل, 10:32 GMT
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.
ودمرت منظومات الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 230 طائرة دون طيار.
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
الدفاع الروسية: 4900 خرق من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح
21 أبريل, 07:35 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيرات
خبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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