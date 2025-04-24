https://sarabic.ae/20250424/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بوغدانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099847444.html
القوات الروسية تحرر بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T09:15+0000
2025-04-24T09:15+0000
2025-04-24T09:55+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "نتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه تم استهداف تجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية لعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفايا بولتافكا، وليسوفكا، وفوديانسكوي، وأوداتشنوي، وكريفوروجي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وميجيفايا، ونوفوبودغورودنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وفي اتجاه بيلغورود استهدفت تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوسوييفكا، وأوغرويدي، وميروبولسكوي، وفيليكي بريكول، وبتروشيفكا في مقاطعة سومي.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنّت من مواقعها على طول خط المواجهة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 405 عسكريين، ومركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة، وثلاثة مدافع ميدانية، كما دُمرت محطة حرب إلكترونية، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لأربعة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني في مناطق كوبيانسك، وأندريفكا، ودروجيليوبوفكا، وبيتروفبافلوفكا، وكامينكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوي، وكيروفسك، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 255 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، بما في ذلك مركبة مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي"، وخمس شاحنات صغيرة، وثلاث قطع مدفعية، بالإضافة إلى خمس محطات حرب إلكترونية من طراز "أوكتافا-إس"، و"بوكوفيل-إيه دي"، وإ"نكلاف"، وتم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية التابعة للألوية الميكانيكية، والألوية المحمولة جواً، وألوية الهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير، ونوفوكراينكا، وفولنوي بول، وزيلينوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودمرت منظومات الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 230 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا أوكرانيا ومراكز لتجميع الراجمات والمسيراتخبير لـ"سبوتنيك": الجيش الروسي يتقدم غرب بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
القوات الروسية تحرر بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:15 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 09:55 GMT 24.04.2025)
أفادت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "نتيجة للعمليات النشطة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أنه تم استهداف تجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية لعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفايا بولتافكا، وليسوفكا، وفوديانسكوي، وأوداتشنوي، وكريفوروجي في جمهورية دونيتسك الشعبية،
وميجيفايا، ونوفوبودغورودنوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 410 عسكريين، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات وقطعتين مدفعية.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وفي اتجاه بيلغورود استهدفت تشكيلات من ثلاثة ألوية ميكانيكية، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوسوييفكا، وأوغرويدي، وميروبولسكوي، وفيليكي بريكول، وبتروشيفكا في مقاطعة سومي.
وذكر بيان الوزارة أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 45 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع سيارات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية".
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنّت من مواقعها على طول خط المواجهة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 405 عسكريين،
ومركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة، وثلاثة مدافع ميدانية، كما دُمرت محطة حرب إلكترونية، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لأربعة ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، ولواء للحرس الوطني في مناطق كوبيانسك، وأندريفكا، ودروجيليوبوفكا، وبيتروفبافلوفكا، وكامينكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوي، وكيروفسك، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 255 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، بما في ذلك مركبة مدرعة تركية الصنع من طراز "كيربي"، وخمس شاحنات صغيرة، وثلاث قطع مدفعية، بالإضافة إلى خمس محطات حرب إلكترونية من طراز "أوكتافا-إس"، و"بوكوفيل-إيه دي"، وإ"نكلاف"، وتم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.
وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية التابعة للألوية الميكانيكية،
والألوية المحمولة جواً، وألوية الهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير، ونوفوكراينكا، وفولنوي بول، وزيلينوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 155 عسكرياً و6 آليات، ومدفعيتين ميدانيتين، ومحطتين للحرب الإلكترونية.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.
ودمرت منظومات الدفاع الجوي
أربع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 230 طائرة دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.