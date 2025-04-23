https://sarabic.ae/20250423/هكذا-ستكون-نهاية-الهدية-الثمينة-التي-قدمتها-السويد-لأوكرانيا------1099815514.html

هكذا ستكون نهاية "الهدية الثمينة" التي قدمتها السويد لأوكرانيا

هكذا ستكون نهاية "الهدية الثمينة" التي قدمتها السويد لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن مصير "الهدية الثمينة" التي قدمتها السويد للقوات المسلحة الأوكرانية. 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T09:11+0000

2025-04-23T09:11+0000

2025-04-23T09:11+0000

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وذكرت وسائل الإعلام أن طائرة الإنذار المبكر السويدية من طراز "ساب 340" التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية، تتعتبر عرضة للصواريخ والطائرات الروسية.وجاء في المقالة التي نشرتها مجلة "ميليتاري واتش": "إن طائرة عالية القيمة وكبيرة الحجم وغير قابلة للمناورة مثل طائرة "ساب 340" تظل معرضة للخطر إلى حد كبير، حيث أظهرت القوات الجوية الروسية أنه حتى المقاتلات الأصغر حجما التي تحلق في عمق المجال الجوي الذي تسيطر عليه أوكرانيا يمكن استهدافها بنجاح".وذكرت صحيفة "زركالو نديلي" أن طائرة إنذار مبكر من طراز "ساب 340 إي إي دبليو آند سي" السويدية الصنع، والمعروفة أيضا باسم "ASC890"، تم رصدها فوق منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.وسائل إعلام تكشف تفاصيل جديدة عن خطط أوروبا لنشر قوات في أوكرانياوزارة الدفاع البريطانية تدعو إلى زيادة المساعدات العسكرية لكييف

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