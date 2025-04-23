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القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250423/هكذا-ستكون-نهاية-الهدية-الثمينة-التي-قدمتها-السويد-لأوكرانيا------1099815514.html
هكذا ستكون نهاية "الهدية الثمينة" التي قدمتها السويد لأوكرانيا
هكذا ستكون نهاية "الهدية الثمينة" التي قدمتها السويد لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن مصير "الهدية الثمينة" التي قدمتها السويد للقوات المسلحة الأوكرانية. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T09:11+0000
2025-04-23T09:11+0000
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وذكرت وسائل الإعلام أن طائرة الإنذار المبكر السويدية من طراز "ساب 340" التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية، تتعتبر عرضة للصواريخ والطائرات الروسية.وجاء في المقالة التي نشرتها مجلة "ميليتاري واتش": "إن طائرة عالية القيمة وكبيرة الحجم وغير قابلة للمناورة مثل طائرة "ساب 340" تظل معرضة للخطر إلى حد كبير، حيث أظهرت القوات الجوية الروسية أنه حتى المقاتلات الأصغر حجما التي تحلق في عمق المجال الجوي الذي تسيطر عليه أوكرانيا يمكن استهدافها بنجاح".وذكرت صحيفة "زركالو نديلي" أن طائرة إنذار مبكر من طراز "ساب 340 إي إي دبليو آند سي" السويدية الصنع، والمعروفة أيضا باسم "ASC890"، تم رصدها فوق منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.وسائل إعلام تكشف تفاصيل جديدة عن خطط أوروبا لنشر قوات في أوكرانياوزارة الدفاع البريطانية تدعو إلى زيادة المساعدات العسكرية لكييف
https://sarabic.ae/20250418/ترامب-الولايات-المتحدة-لن-تقدم-أي-دعم-عسكري-لأوكرانيا-بعد-الآن-1099685208.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, السويد, العالم, الأخبار
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, السويد, العالم, الأخبار

هكذا ستكون نهاية "الهدية الثمينة" التي قدمتها السويد لأوكرانيا

09:11 GMT 23.04.2025
© AP Photo / Armando Babaniهبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة "يوروفايتر تايفون" الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Armando Babani
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن مصير "الهدية الثمينة" التي قدمتها السويد للقوات المسلحة الأوكرانية.
وذكرت وسائل الإعلام أن طائرة الإنذار المبكر السويدية من طراز "ساب 340" التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية، تتعتبر عرضة للصواريخ والطائرات الروسية.
وجاء في المقالة التي نشرتها مجلة "ميليتاري واتش": "إن طائرة عالية القيمة وكبيرة الحجم وغير قابلة للمناورة مثل طائرة "ساب 340" تظل معرضة للخطر إلى حد كبير، حيث أظهرت القوات الجوية الروسية أنه حتى المقاتلات الأصغر حجما التي تحلق في عمق المجال الجوي الذي تسيطر عليه أوكرانيا يمكن استهدافها بنجاح".
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وأشارت الصحيفة إلى أن الصواريخ الروسية من منظومة الدفاع الجوي "إس-400" والصواريخ "جو-جو" مثل "آر-37" تشكل خطرا كبيرا على الطائرات السويدية.

وذكرت صحيفة "زركالو نديلي" أن طائرة إنذار مبكر من طراز "ساب 340 إي إي دبليو آند سي" السويدية الصنع، والمعروفة أيضا باسم "ASC890"، تم رصدها فوق منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.
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وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.
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