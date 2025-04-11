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https://sarabic.ae/20250411/وسائل-إعلام-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-خطط-أوروبا-لنشر-قوات-في-أوكرانيا-1099451644.html
وسائل إعلام تكشف تفاصيل جديدة عن خطط أوروبا لنشر قوات في أوكرانيا
وسائل إعلام تكشف تفاصيل جديدة عن خطط أوروبا لنشر قوات في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن خطط دول أوروبية لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا. 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T12:55+0000
2025-04-11T12:55+0000
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وذكرت وسائل الإعلام أنه من غير المرجح أن تتمكن دول "تحالف الراغبين" من وضع جدول زمني للانتشار المحتمل لقواتها في أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وحسبما أفاد موقع "يوراكتيف"، فإنه وفي أعقاب قمة باريس لـ"تحالف الراغبين"، في 27 مارس/آذار الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن عددا من ممثلي التحالف يخططون لإرسال "قوات ردع" إلى أوكرانيا.وكما أكد الرئيس الفرنسي، فإن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تحل محل القوات الأوكرانية، كما أن "قوات الردع" لن تكون قوات لحفظ السلام. وسيكون هدفهم احتواء روسيا، وسيتم نشرهم في مواقع استراتيجية تم تحديدها مسبقًا مع الأوكرانيين. وأشار ماكرون إلى أن ليس الجميع يتفق مع المبادرة، لكن هذا ليس ضروريا لتطبيقها.وأشار موقع "يوراكتيف" إلى أن الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين الأوروبيين، ومن أجل الاستعداد جزئيا لتقليص محتمل للوجود الأمريكي في القارة، يوضحون أن أوروبا مستعدة للمساهمة في ضمان التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا قد تتفق عليها روسيا والولايات المتحدة.ودعا هيلي الدول التي لن تعلن عن حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا إلى إعادة النظر في مواقفها. وقال الوزير البريطاني: "بالنسبة للدول التي لن تعلن عن التزامات جديدة اليوم، فإنني أحثها على إعادة النظر في ذلك وبذل كل ما في وسعها".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا سيعتبر تهديدا لروسيا وينطوي على خطر اندلاع اشتباكات عسكرية مباشرة.أوستن: حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا تجاوز 119 مليار دولاروزير الخارجية الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار
https://sarabic.ae/20250217/ستارمر-بريطانيا-مستعدة-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-إذا-لزم-الأمر-1097853680.html
https://sarabic.ae/20250411/وزارة-الدفاع-البريطانية-تدعو-إلى-زيادة-المساعدات-العسكرية-لكييف-1099441056.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وسائل إعلام تكشف تفاصيل جديدة عن خطط أوروبا لنشر قوات في أوكرانيا

12:55 GMT 11.04.2025
© Sputnik . Ints Kalninsقوات الناتو
قوات الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Sputnik . Ints Kalnins
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن خطط دول أوروبية لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا.
وذكرت وسائل الإعلام أنه من غير المرجح أن تتمكن دول "تحالف الراغبين" من وضع جدول زمني للانتشار المحتمل لقواتها في أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وحسبما أفاد موقع "يوراكتيف"، فإنه وفي أعقاب قمة باريس لـ"تحالف الراغبين"، في 27 مارس/آذار الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن عددا من ممثلي التحالف يخططون لإرسال "قوات ردع" إلى أوكرانيا.
وكما أكد الرئيس الفرنسي، فإن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تحل محل القوات الأوكرانية، كما أن "قوات الردع" لن تكون قوات لحفظ السلام. وسيكون هدفهم احتواء روسيا، وسيتم نشرهم في مواقع استراتيجية تم تحديدها مسبقًا مع الأوكرانيين. وأشار ماكرون إلى أن ليس الجميع يتفق مع المبادرة، لكن هذا ليس ضروريا لتطبيقها.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ستارمر: بريطانيا مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر
17 فبراير, 07:55 GMT
وأشار موقع "يوراكتيف" إلى أن الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين الأوروبيين، ومن أجل الاستعداد جزئيا لتقليص محتمل للوجود الأمريكي في القارة، يوضحون أن أوروبا مستعدة للمساهمة في ضمان التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا قد تتفق عليها روسيا والولايات المتحدة.
وبدوره، دعا وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، اليوم الجمعة، أعضاء مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا إلى زيادة المساعدات العسكرية لكييف على الرغم من الجهود المبذولة لحل الصراع سلميا.
طائرة نقل أمريكية تحمل أسلحة إلى إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
وزارة الدفاع البريطانية تدعو إلى زيادة المساعدات العسكرية لكييف
10:13 GMT
ودعا هيلي الدول التي لن تعلن عن حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا إلى إعادة النظر في مواقفها. وقال الوزير البريطاني: "بالنسبة للدول التي لن تعلن عن التزامات جديدة اليوم، فإنني أحثها على إعادة النظر في ذلك وبذل كل ما في وسعها".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا سيعتبر تهديدا لروسيا وينطوي على خطر اندلاع اشتباكات عسكرية مباشرة.
أوستن: حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا تجاوز 119 مليار دولار
وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار
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