https://sarabic.ae/20250411/وسائل-إعلام-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-خطط-أوروبا-لنشر-قوات-في-أوكرانيا-1099451644.html

وسائل إعلام تكشف تفاصيل جديدة عن خطط أوروبا لنشر قوات في أوكرانيا

وسائل إعلام تكشف تفاصيل جديدة عن خطط أوروبا لنشر قوات في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن خطط دول أوروبية لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا. 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T12:55+0000

2025-04-11T12:55+0000

2025-04-11T12:55+0000

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وذكرت وسائل الإعلام أنه من غير المرجح أن تتمكن دول "تحالف الراغبين" من وضع جدول زمني للانتشار المحتمل لقواتها في أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وحسبما أفاد موقع "يوراكتيف"، فإنه وفي أعقاب قمة باريس لـ"تحالف الراغبين"، في 27 مارس/آذار الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن عددا من ممثلي التحالف يخططون لإرسال "قوات ردع" إلى أوكرانيا.وكما أكد الرئيس الفرنسي، فإن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تحل محل القوات الأوكرانية، كما أن "قوات الردع" لن تكون قوات لحفظ السلام. وسيكون هدفهم احتواء روسيا، وسيتم نشرهم في مواقع استراتيجية تم تحديدها مسبقًا مع الأوكرانيين. وأشار ماكرون إلى أن ليس الجميع يتفق مع المبادرة، لكن هذا ليس ضروريا لتطبيقها.وأشار موقع "يوراكتيف" إلى أن الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين الأوروبيين، ومن أجل الاستعداد جزئيا لتقليص محتمل للوجود الأمريكي في القارة، يوضحون أن أوروبا مستعدة للمساهمة في ضمان التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا قد تتفق عليها روسيا والولايات المتحدة.ودعا هيلي الدول التي لن تعلن عن حزم مساعدات جديدة لأوكرانيا إلى إعادة النظر في مواقفها. وقال الوزير البريطاني: "بالنسبة للدول التي لن تعلن عن التزامات جديدة اليوم، فإنني أحثها على إعادة النظر في ذلك وبذل كل ما في وسعها".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا سيعتبر تهديدا لروسيا وينطوي على خطر اندلاع اشتباكات عسكرية مباشرة.أوستن: حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا تجاوز 119 مليار دولاروزير الخارجية الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

https://sarabic.ae/20250217/ستارمر-بريطانيا-مستعدة-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-إذا-لزم-الأمر-1097853680.html

https://sarabic.ae/20250411/وزارة-الدفاع-البريطانية-تدعو-إلى-زيادة-المساعدات-العسكرية-لكييف-1099441056.html

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