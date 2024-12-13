https://sarabic.ae/20241213/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-إضافية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-500-مليون-دولار-1095741227.html

وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن حزمة مساعدات إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن الحزمة الجديدة ستشمل ذخائر مدفعية... 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T00:34+0000

2024-12-13T00:34+0000

2024-12-13T00:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان: "كجزء من زيادة المساعدات الأمنية التي أعلن عنها الرئيس (الأمريكي جو) بايدن في 26 سبتمبر/أيلول، تقدم الولايات المتحدة حزمة أخرى كبيرة من الأسلحة والمعدات المطلوبة بشكل عاجل لشركائنا الأوكرانيين. وتقدر قيمة هذه المساعدة الإضافية، المقدمة بموجب عمليات سحب سابقة من مخزونات وزارة الدفاع، بنحو 500 مليون دولار".وأضاف أن الحزمة ستشمل ذخيرة مدفعية وذخائر لأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وذخيرة لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس)، بالإضافة إلى معدات الحماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والنووية.وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر، أن إدارة الرئيس جو بايدن لن يكون لديها الوقت الكافي لاستخدام كل الأموال المتبقية تحت تصرفها لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، قبل رحيلها وتنصيب رئيس الدولة المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني 2025.وأوضحت المصادر أنه من أجل إنفاق جميع الأموال المتبقية على الأسلحة ونقلها إلى كييف، يجب أن يكون حجم الإمدادات أكثر من 110 ملايين دولار يوميا - حوالي 3 مليارات دولار في ديسمبر ويناير.وأشارت إلى مخاوف من أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الوافدة، قد ترفض نقل حزم جديدة من الدعم العسكري إلى كييف، لجلبها إلى طاولة المفاوضات.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف سابقا أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات، بل سيكون له أثر سلبي.

https://sarabic.ae/20241208/ترامب-قد-تشهد-أوكرانيا-خفضا-في-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-عندما-أتولى-منصبي-1095603426.html

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