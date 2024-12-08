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الخارجية الروسية تؤكد أن الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241208/ترامب-قد-تشهد-أوكرانيا-خفضا-في-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-عندما-أتولى-منصبي-1095603426.html
ترامب: قد تشهد أوكرانيا خفضا في المساعدات العسكرية الأمريكية عندما أتولى منصبي
ترامب: قد تشهد أوكرانيا خفضا في المساعدات العسكرية الأمريكية عندما أتولى منصبي
سبوتنيك عربي
اعترف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا من المرجح أن تشهد خفضا في المساعدات العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة، بمجرد... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T14:47+0000
2024-12-08T14:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب
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وقال ترامب في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إنه يحاول بنشاط إنهاء الصراع في أوكرانيا، "إذا استطاع"، وفق تعبيره.وحذر من أن كييف قد تتوقع ألا تحصل على القدر نفسه من المساعدات العسكرية من واشنطن، عندما يعود إلى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني.من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إنه "سيفكر بالتأكيد" في الانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذا لم "يسدد الحلفاء فواتيرهم".وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، دعا إلى وقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا، وبدء مفاوضات مع روسيا لتسوية الأزمة، وكشف أن فلاديمير زيلينسكي يرغب في "عقد صفقة".والتقى ترامب، أمس السبت، بفلاديمير زيلينسكي، في العاصمة الفرنسية باريس، وفي حضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.وقال زيلينسكي إنه عقد اجتماعا "جيدا ومثمرا" مع ترامب وماكرون، وأنه يريد أن ينتهي الصراع مع روسيا بسرعة و"بطريقة عادلة".وتابع: "الرئيس ترامب، كما هو الحال دائما، حازم. أشكره"، واتفقنا على مواصلة العمل معا، والبقاء على اتصال".
https://sarabic.ae/20241208/ترامب-يؤكد-أن-زيلينسكي-يرغب-في-التوصل-إلى-اتفاق-وبدء-المفاوضات-1095592628.html
https://sarabic.ae/20241208/وزير-الدفاع-الأمريكي-يهدد-ترامب-بـالفوضى-إذا-لم-يقف-في-وجه-روسيا-1095589984.html
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أخبار أوكرانيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
أخبار أوكرانيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو

ترامب: قد تشهد أوكرانيا خفضا في المساعدات العسكرية الأمريكية عندما أتولى منصبي

14:47 GMT 08.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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اعترف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا من المرجح أن تشهد خفضا في المساعدات العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة، بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.
وقال ترامب في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إنه يحاول بنشاط إنهاء الصراع في أوكرانيا، "إذا استطاع"، وفق تعبيره.
وحذر من أن كييف قد تتوقع ألا تحصل على القدر نفسه من المساعدات العسكرية من واشنطن، عندما يعود إلى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني.
ترامب يعلن تعيين مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز بيت هيغسيث وزيراً للدفاع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
ترامب يؤكد أن زيلينسكي يرغب في التوصل إلى اتفاق وبدء المفاوضات
08:17 GMT
من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إنه "سيفكر بالتأكيد" في الانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذا لم "يسدد الحلفاء فواتيرهم".

وقال ترامب: "يتعين عليهم أن يدفعوا فواتيرهم"، مضيفًا أنه "سيفكر بالتأكيد" في إخراج أمريكا من الحلف، ما لم "يعاملنا الأعضاء بشكل عادل".

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، دعا إلى وقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا، وبدء مفاوضات مع روسيا لتسوية الأزمة، وكشف أن فلاديمير زيلينسكي يرغب في "عقد صفقة".
محاولة إغتيال دونالد ترامب، المرشح الرئاسي من الحزب الجمهوري، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
وزير الدفاع الأمريكي يهدد ترامب بـ"الفوضى" إذا لم يقف في وجه روسيا
04:28 GMT
والتقى ترامب، أمس السبت، بفلاديمير زيلينسكي، في العاصمة الفرنسية باريس، وفي حضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وقال زيلينسكي إنه عقد اجتماعا "جيدا ومثمرا" مع ترامب وماكرون، وأنه يريد أن ينتهي الصراع مع روسيا بسرعة و"بطريقة عادلة".
وتابع: "الرئيس ترامب، كما هو الحال دائما، حازم. أشكره"، واتفقنا على مواصلة العمل معا، والبقاء على اتصال".
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:22 GMT
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