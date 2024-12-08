https://sarabic.ae/20241208/ترامب-قد-تشهد-أوكرانيا-خفضا-في-المساعدات-العسكرية-الأمريكية-عندما-أتولى-منصبي-1095603426.html
ترامب: قد تشهد أوكرانيا خفضا في المساعدات العسكرية الأمريكية عندما أتولى منصبي
ترامب: قد تشهد أوكرانيا خفضا في المساعدات العسكرية الأمريكية عندما أتولى منصبي
سبوتنيك عربي
اعترف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا من المرجح أن تشهد خفضا في المساعدات العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة، بمجرد... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T14:47+0000
2024-12-08T14:47+0000
2024-12-08T14:47+0000
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وقال ترامب في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إنه يحاول بنشاط إنهاء الصراع في أوكرانيا، "إذا استطاع"، وفق تعبيره.وحذر من أن كييف قد تتوقع ألا تحصل على القدر نفسه من المساعدات العسكرية من واشنطن، عندما يعود إلى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني.من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إنه "سيفكر بالتأكيد" في الانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذا لم "يسدد الحلفاء فواتيرهم".وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، دعا إلى وقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا، وبدء مفاوضات مع روسيا لتسوية الأزمة، وكشف أن فلاديمير زيلينسكي يرغب في "عقد صفقة".والتقى ترامب، أمس السبت، بفلاديمير زيلينسكي، في العاصمة الفرنسية باريس، وفي حضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.وقال زيلينسكي إنه عقد اجتماعا "جيدا ومثمرا" مع ترامب وماكرون، وأنه يريد أن ينتهي الصراع مع روسيا بسرعة و"بطريقة عادلة".وتابع: "الرئيس ترامب، كما هو الحال دائما، حازم. أشكره"، واتفقنا على مواصلة العمل معا، والبقاء على اتصال".
https://sarabic.ae/20241208/ترامب-يؤكد-أن-زيلينسكي-يرغب-في-التوصل-إلى-اتفاق-وبدء-المفاوضات-1095592628.html
https://sarabic.ae/20241208/وزير-الدفاع-الأمريكي-يهدد-ترامب-بـالفوضى-إذا-لم-يقف-في-وجه-روسيا-1095589984.html
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أخبار أوكرانيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
أخبار أوكرانيا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو
ترامب: قد تشهد أوكرانيا خفضا في المساعدات العسكرية الأمريكية عندما أتولى منصبي
اعترف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا من المرجح أن تشهد خفضا في المساعدات العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة، بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.
وقال ترامب في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إنه يحاول بنشاط إنهاء الصراع في أوكرانيا، "إذا استطاع"، وفق تعبيره.
وحذر من أن كييف قد تتوقع ألا تحصل على القدر نفسه من المساعدات العسكرية من واشنطن، عندما يعود إلى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني.
من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إنه "سيفكر بالتأكيد" في الانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إذا لم "يسدد الحلفاء فواتيرهم".
وقال ترامب: "يتعين عليهم أن يدفعوا فواتيرهم"، مضيفًا أنه "سيفكر بالتأكيد" في إخراج أمريكا من الحلف، ما لم "يعاملنا الأعضاء بشكل عادل".
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، دعا إلى وقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا، وبدء مفاوضات مع روسيا لتسوية الأزمة، وكشف أن فلاديمير زيلينسكي يرغب في "عقد صفقة".
والتقى ترامب، أمس السبت، بفلاديمير زيلينسكي، في العاصمة الفرنسية باريس، وفي حضور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وقال زيلينسكي إنه عقد اجتماعا "جيدا ومثمرا" مع ترامب وماكرون، وأنه يريد أن ينتهي الصراع مع روسيا بسرعة و"بطريقة عادلة".
وتابع: "الرئيس ترامب، كما هو الحال دائما، حازم. أشكره"، واتفقنا على مواصلة العمل معا، والبقاء على اتصال".