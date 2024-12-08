https://sarabic.ae/20241208/أوستن-حجم-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-تجاوز-119-مليار-دولار-1095591423.html
أوستن: حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا تجاوز 119 مليار دولار
أوستن: حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا تجاوز 119 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن إجمالي الدعم العسكري لأوكرانيا من حلفاء بلاده، منذ بداية الصراع الأوكراني، تجاوز 119 مليار دولار. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T05:55+0000
2024-12-08T05:55+0000
2024-12-08T05:55+0000
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وقال أوستن، خلال كلمة ألقاها في منتدى الدفاع الوطني في كاليفورنيا: "إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية المخصصة لأوكرانيا، منذ فبراير (شباط) 2022، تجاوز 62 مليار دولار".وأشار إلى أن "أوكرانيا تلقت أكثر من 57 مليار دولار من حلفاء آخرين لكييف".وكان البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) قد أعلن أن الولايات المتحدة خصصت حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار، في إطار برنامج لشراء أسلحة جديدة.وسيتم تخصيص الأموال كجزء من برنامج شراء أسلحة جديدة، وليس إخراجها من مستودعات الجيش الأمريكي. وكما أوضح البنتاغون، فإن الحزمة الجديدة من الدعم العسكري تشمل ذخيرة لمنصات إطلاق صواريخ "هيمارس" وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى معدات وقطع غيار لإصلاح وصيانة المدفعية والدبابات والمركبات المدرعة.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الكرملين: روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانياإعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحة
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أوستن: حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا تجاوز 119 مليار دولار
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن إجمالي الدعم العسكري لأوكرانيا من حلفاء بلاده، منذ بداية الصراع الأوكراني، تجاوز 119 مليار دولار.
وقال أوستن، خلال كلمة ألقاها في منتدى الدفاع الوطني في كاليفورنيا: "إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية المخصصة لأوكرانيا، منذ فبراير (شباط) 2022، تجاوز 62 مليار دولار".
وأشار إلى أن "أوكرانيا تلقت أكثر من 57 مليار دولار من حلفاء آخرين لكييف".
وكان البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) قد أعلن أن الولايات المتحدة خصصت حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار، في إطار برنامج لشراء أسلحة جديدة.
وسيتم تخصيص الأموال كجزء من برنامج شراء أسلحة جديدة، وليس إخراجها من مستودعات الجيش الأمريكي. وكما أوضح البنتاغون، فإن الحزمة الجديدة من الدعم العسكري تشمل ذخيرة لمنصات إطلاق صواريخ "هيمارس" وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى معدات وقطع غيار لإصلاح وصيانة المدفعية والدبابات والمركبات المدرعة.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.