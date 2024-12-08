أوستن: حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا تجاوز 119 مليار دولار

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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9 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:12 GMT
30 د
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
13:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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ع الموجة مع ايلي
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هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بغداد تحذر من تداعيات ما يحدث في سوريا على الدول المجاورة
18:03 GMT
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لبنان والعالم
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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هل ينجح مسار أستانا في إعادة الاستقرار إلى سوريا
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https://sarabic.ae/20241208/أوستن-حجم-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-تجاوز-119-مليار-دولار-1095591423.html
أوستن: حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا تجاوز 119 مليار دولار
أوستن: حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا تجاوز 119 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن إجمالي الدعم العسكري لأوكرانيا من حلفاء بلاده، منذ بداية الصراع الأوكراني، تجاوز 119 مليار دولار. 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T05:55+0000
2024-12-08T05:55+0000
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وقال أوستن، خلال كلمة ألقاها في منتدى الدفاع الوطني في كاليفورنيا: "إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية المخصصة لأوكرانيا، منذ فبراير (شباط) 2022، تجاوز 62 مليار دولار".وأشار إلى أن "أوكرانيا تلقت أكثر من 57 مليار دولار من حلفاء آخرين لكييف".وكان البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) قد أعلن أن الولايات المتحدة خصصت حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار، في إطار برنامج لشراء أسلحة جديدة.وسيتم تخصيص الأموال كجزء من برنامج شراء أسلحة جديدة، وليس إخراجها من مستودعات الجيش الأمريكي. وكما أوضح البنتاغون، فإن الحزمة الجديدة من الدعم العسكري تشمل ذخيرة لمنصات إطلاق صواريخ "هيمارس" وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى معدات وقطع غيار لإصلاح وصيانة المدفعية والدبابات والمركبات المدرعة.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.الكرملين: روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانياإعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحة
https://sarabic.ae/20241206/وزير-الدفاع-الهولندي-يعترف-بأن-أوكرانيا-تخسر-1095534682.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أوستن: حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا تجاوز 119 مليار دولار

05:55 GMT 08.12.2024
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا
فلاديمير زيلينسكي في مصنع سكراينتون للذخيرة العسكرية، أثناء توقيعه على ذخيرة عسكرية في سكراينتون في ولاية بنسلفانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن إجمالي الدعم العسكري لأوكرانيا من حلفاء بلاده، منذ بداية الصراع الأوكراني، تجاوز 119 مليار دولار.
وقال أوستن، خلال كلمة ألقاها في منتدى الدفاع الوطني في كاليفورنيا: "إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية المخصصة لأوكرانيا، منذ فبراير (شباط) 2022، تجاوز 62 مليار دولار".
وأشار إلى أن "أوكرانيا تلقت أكثر من 57 مليار دولار من حلفاء آخرين لكييف".
وكان البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) قد أعلن أن الولايات المتحدة خصصت حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 988 مليون دولار، في إطار برنامج لشراء أسلحة جديدة.
وسيتم تخصيص الأموال كجزء من برنامج شراء أسلحة جديدة، وليس إخراجها من مستودعات الجيش الأمريكي. وكما أوضح البنتاغون، فإن الحزمة الجديدة من الدعم العسكري تشمل ذخيرة لمنصات إطلاق صواريخ "هيمارس" وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى معدات وقطع غيار لإصلاح وصيانة المدفعية والدبابات والمركبات المدرعة.
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الهولندي يعترف بأن أوكرانيا تخسر
6 ديسمبر, 05:27 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار"، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
الكرملين: روسيا مستعدة للترحيب بجميع جهود الوساطة في المفاوضات بشأن أوكرانيا
إعلام: الناتو طلب من أوكرانيا تأجيل المفاوضات مع روسيا حتى حصولها على الأسلحة
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:39 GMT
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