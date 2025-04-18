https://sarabic.ae/20250418/ترامب-الولايات-المتحدة-لن-تقدم-أي-دعم-عسكري-لأوكرانيا-بعد-الآن-1099685208.html
ترامب: لا أستبعد أن تتوقف الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف
ترامب: لا أستبعد أن تتوقف الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لا يستبعد أن تتوقف الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T17:08+0000
2025-04-18T17:08+0000
2025-04-18T17:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099496148_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a422d5031ae0ac7c03bc057d86f2c9f.jpg
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي وقف تقديم المساعدات العسكرية لكييف إذا انسحبت الولايات المتحدة من محادثات السلام: "لا أريد أن أقول ذلك لأنني أعتقد أننا قادرون على إنجاز ذلك".وأضاف الرئيس الأمريكي أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، أعتقد أن عملية التوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وحل الصراع تقترب من نهايتها.وأفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن واشنطن ستنسحب من محادثات أوكرانيا إذا بدأ أحد طرفي الصراع "بتخريبها".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20250418/يمنح-روسيا-الأراضي-المحررة-واشنطن-تقدم-لحلفائها-اقتراحا-للتسوية-في-أوكرانيا-1099682751.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0d/1099496148_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2813e2b365a4f3b665f91bb29b58c508.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: لا أستبعد أن تتوقف الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف
17:08 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 17:42 GMT 18.04.2025)
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لا يستبعد أن تتوقف الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي وقف تقديم المساعدات العسكرية لكييف إذا انسحبت الولايات المتحدة من محادثات السلام: "لا أريد أن أقول ذلك لأنني أعتقد أننا قادرون على إنجاز ذلك".
ولم يجب الرئيس الأمريكي بشكل مباشر عن سؤال حول إمكانية انسحاب واشنطن بشكل كامل من المفاوضات بشأن التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا. وقال ترامب ردا على سؤال من الصحفيين: "لا أريد أن أقول ذلك".
وأضاف الرئيس الأمريكي أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، أعتقد أن عملية التوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وحل الصراع تقترب من نهايتها.
وأفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن واشنطن ستنسحب من محادثات أوكرانيا إذا بدأ أحد طرفي الصراع "بتخريبها".
وقال ترامب للصحفيين: "إذا كان أحد الطرفين لسبب ما يجعل الأمر صعبا للغاية... سنقوم فقط بالانسحاب، لكن نأمل ألا نضطر إلى القيام بذلك".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.