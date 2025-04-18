https://sarabic.ae/20250418/ترامب-الولايات-المتحدة-لن-تقدم-أي-دعم-عسكري-لأوكرانيا-بعد-الآن-1099685208.html

ترامب: لا أستبعد أن تتوقف الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف

ترامب: لا أستبعد أن تتوقف الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لا يستبعد أن تتوقف الولايات المتحدة عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف. 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T17:08+0000

2025-04-18T17:08+0000

2025-04-18T17:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي وقف تقديم المساعدات العسكرية لكييف إذا انسحبت الولايات المتحدة من محادثات السلام: "لا أريد أن أقول ذلك لأنني أعتقد أننا قادرون على إنجاز ذلك".وأضاف الرئيس الأمريكي أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، أعتقد أن عملية التوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وحل الصراع تقترب من نهايتها.وأفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن واشنطن ستنسحب من محادثات أوكرانيا إذا بدأ أحد طرفي الصراع "بتخريبها".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية، وتورط دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

https://sarabic.ae/20250418/يمنح-روسيا-الأراضي-المحررة-واشنطن-تقدم-لحلفائها-اقتراحا-للتسوية-في-أوكرانيا-1099682751.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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