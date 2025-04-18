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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250418/يمنح-روسيا-الأراضي-المحررة-واشنطن-تقدم-لحلفائها-اقتراحا-للتسوية-في-أوكرانيا-1099682751.html
"يمنح روسيا الأراضي المحررة"... واشنطن تقدم لحلفائها اقتراحا للتسوية في أوكرانيا
"يمنح روسيا الأراضي المحررة"... واشنطن تقدم لحلفائها اقتراحا للتسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة اقترحت خطة لتسوية الصراع في أوكرانيا تتضمن احتفاظ روسيا بكل الأراضي التي أصبحت تحت سيطرتها. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T14:34+0000
2025-04-18T15:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف المقال الذي نشر في صحيفة أمريكية، أن "الولايات المتحدة قدمت لحلفائها مقترحات للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك ملخص لشروط إنهاء الأعمال القتالية وتخفيف العقوبات على موسكو في حالة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".وقالت الصحيفة في منشورها، إن "المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم يريدون ضمان وقف إطلاق النار الكامل خلال أسابيع".في الوقت ذاته، أشار أحد محاوري الصحيفة إلى أن هذه الخطة، التي لا تزال بحاجة إلى مناقشتها مع كييف، لن تؤدي إلى تسوية نهائية، وأن حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين لا يعترفون بهذه الأراضي على أنها روسية.وأكد روبيو، في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع قادة أوروبيين وأوكرانيين، صباح اليوم الجمعة، أن "المناقشات بشأن التسوية الأوكرانية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، والولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لمناقشة قضية الضمانات الأمنية لأوكرانيا علنًا".لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي
https://sarabic.ae/20250418/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تشن-4-ضربات-على-منشآت-الطاقة-في-روسيا-خلال-الـ24-الساعة-الأخيرة-1099676627.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

"يمنح روسيا الأراضي المحررة"... واشنطن تقدم لحلفائها اقتراحا للتسوية في أوكرانيا

14:34 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 15:07 GMT 18.04.2025)
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerstالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
© Photo / unsplash/Nils Huenerfuerst
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة اقترحت خطة لتسوية الصراع في أوكرانيا تتضمن احتفاظ روسيا بكل الأراضي التي أصبحت تحت سيطرتها.
وأضاف المقال الذي نشر في صحيفة أمريكية، أن "الولايات المتحدة قدمت لحلفائها مقترحات للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك ملخص لشروط إنهاء الأعمال القتالية وتخفيف العقوبات على موسكو في حالة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتراح الأمريكي يعني أن الأراضي التي تقع تحت السيطرة الروسية ستبقى تحت سيطرتها. ومن المتوقع أيضًا أن يتم التخلي عن المناقشات بشأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.

وقالت الصحيفة في منشورها، إن "المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم يريدون ضمان وقف إطلاق النار الكامل خلال أسابيع".
الوضع في دونيتسك بعد القصف الصاروخي من قبل الجيش الأوكراني، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2025
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في الوقت ذاته، أشار أحد محاوري الصحيفة إلى أن هذه الخطة، التي لا تزال بحاجة إلى مناقشتها مع كييف، لن تؤدي إلى تسوية نهائية، وأن حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين لا يعترفون بهذه الأراضي على أنها روسية.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، بأن المحادثات مع ممثلي أوكرانيا في باريس، بشأن تسوية الصراع الأوكراني، "كانت إيجابية، وواشنطن تأمل في تلقي رد كييف قريبا".
وأكد روبيو، في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع قادة أوروبيين وأوكرانيين، صباح اليوم الجمعة، أن "المناقشات بشأن التسوية الأوكرانية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، والولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لمناقشة قضية الضمانات الأمنية لأوكرانيا علنًا".
لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي
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