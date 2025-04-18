https://sarabic.ae/20250418/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تشن-4-ضربات-على-منشآت-الطاقة-في-روسيا-خلال-الـ24-الساعة-الأخيرة-1099676627.html

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 4 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 4 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الـ24 الساعة الماضية، هاجمت القوات الأوكرانية منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 4 مرات. 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T12:32+0000

2025-04-18T12:32+0000

2025-04-18T12:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "على مدار الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 4 هجمات على منشآت طاقة روسية".وتابع: "يواصل نظام كييف هجماته الأحادية الجانب على البنية التحتية للطاقة الروسية، في انتهاك للاتفاقات الروسية الأمريكية، لوقف الضربات على منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا، ابتداء من 18 مارس (آذار الماضي)".وأشارت الدفاع إلى أنه في مقاطعات بريانسك وكورسك، تم مهاجمة منشآت للطاقة الروسية في المقاطعتين، بطائرات مسيرة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، تسببت في فصل خط الجهد العالي وانقطاع في الأسلاك، وعلى إثر ذلك أصبح المستهلكون المنزليون دون كهرباء.وأوضح بيان الدفاع الروسية، أنه في مقاطعة فورونيج، نتيجة هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة روسوشانسكي، في قرية بودغورنوي، تسبب بإحداث أضرار في خط أنابيب توزيع الغاز في المنطقة.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.ونشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلادروسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية

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