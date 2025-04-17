https://sarabic.ae/20250417/الخدمة-الصحفية-تدمير-مسيرة-أوكرانية-هاجمت-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1099619468.html
الخدمة الصحفية: تدمير مسيرة أوكرانية هاجمت محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الخدمة الصحفية: تدمير مسيرة أوكرانية هاجمت محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه، اليوم الخميس، بأنه تم إسقاط طائرة دون طيار أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T08:11+0000
2025-04-17T08:11+0000
2025-04-17T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية في بيان على "تلغرام": "تم تحييد طائرة دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على بعد 300 متر من موقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بالقرب من المبنى "G"، حيث يوجد جهاز محاكاة قاعة المفاعل بالحجم الكامل الوحيد في العالم".وأشار البيان إلى أنه لم يصب أحد بأذى نتيجة الهجوم، ولم تقع أي أضرار.وشددت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه على أن الهجمات التي شنها القوات الأوكرانية تعد انتهاكًا مباشرًا للمبادئ السبعة للسلامة النووية والمبادئ الخمسة لسلامة محطة زابوروجيه النووية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.ومنذ آذار/مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.الكرملين يكشف عن جوهر مبادرة البحر الأسودالخارجية الروسية: كييف تستهدف محطة زابوروجيه النووية خلال تناوب الخبراء الدوليين
https://sarabic.ae/20250325/الخارجية-الروسية-تسليم-محطة-زابوروجيه-أو-السيطرة-عليها-من-قبل-أوكرانيا-أو-دولة-أخرى-أمر-مستحيل-1098948802.html
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روسيا
الخدمة الصحفية: تدمير مسيرة أوكرانية هاجمت محطة زابوروجيه للطاقة النووية
08:11 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 08:17 GMT 17.04.2025)
أعلنت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه، اليوم الخميس، بأنه تم إسقاط طائرة دون طيار أوكرانية بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقالت الخدمة الصحفية في بيان على "تلغرام": "تم تحييد طائرة دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على بعد 300 متر من موقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بالقرب من المبنى "G"، حيث يوجد جهاز محاكاة قاعة المفاعل بالحجم الكامل الوحيد في العالم".
وأشار البيان إلى أنه لم يصب أحد بأذى نتيجة الهجوم، ولم تقع أي أضرار.
وأوضحت أنه تم إخطار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحاولة استهداف كييف لموقع قرب محطة زابوروجيه النووية والتي تشكل انتهاكا لمبادئ السلامة النووية.
وشددت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه على أن الهجمات التي شنها القوات الأوكرانية تعد انتهاكًا مباشرًا للمبادئ السبعة للسلامة النووية والمبادئ الخمسة لسلامة محطة زابوروجيه النووية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
ومنذ آذار/مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.