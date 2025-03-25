https://sarabic.ae/20250325/الخارجية-الروسية-تسليم-محطة-زابوروجيه-أو-السيطرة-عليها-من-قبل-أوكرانيا-أو-دولة-أخرى-أمر-مستحيل-1098948802.html

الخارجية الروسية: تسليم محطة زابوروجيه أو السيطرة عليها من قبل أوكرانيا أو دولة أخرى أمر مستحيل

الخارجية الروسية: تسليم محطة زابوروجيه أو السيطرة عليها من قبل أوكرانيا أو دولة أخرى أمر مستحيل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن تسليم محطة زابوروجيه النووية أو السيطرة عليها من قبل أوكرانيا أو دولة أخرى أمر مستحيل، والتشغيل المشترك مع دولة ثالثة مرفوض... 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T18:40+0000

2025-03-25T18:40+0000

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وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "عودة المحطة إلى الصناعة النووية الروسية حقيقة راسخة لا يمكن للمجتمع الدولي إلا الاعتراف بها. ومن المستحيل نقل محطة زابوروجيه للطاقة النووية نفسها أو السيطرة عليها من قبل أوكرانيا أو أي دولة أخرى".وأضافت البيان: "التعاون الوثيق بين أجهزة الاستخبارات التابعة لحلف شمال الأطلسي، التي تتمتع بإمكانات تخريبية هائلة، وأوكرانيا يجعل من المستحيل حتى السماح مؤقتًا لممثلي هذه الدول بدخول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضاف البيان أن "فكرة مشاركة أي منظمات دولية في تشغيل المحطة تبدو سخيفة أيضا، حيث أن لا تفويض ولا اختصاص أي منها يسمح لها بالمشاركة في تشغيل المنشآت النووية".ومنذ آذار/مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.الخارجية الروسية: كييف تستهدف محطة زابوروجيه النووية خلال تناوب الخبراء الدوليينرئيس "روساتوم" الروسية يستقبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو

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