الخارجية الروسية: تسليم محطة زابوروجيه أو السيطرة عليها من قبل أوكرانيا أو دولة أخرى أمر مستحيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:14 GMT
4 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
14:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:45 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
16:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: السعودية تريد إنهاء الأزمة الأوكرانية بسبب انعكاساتها على العالم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا ننتظر من محادثات أمريكا وروسيا حول أوكرانيا في السعودية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
الوضع في سوريا يقلق العراق ويدفعه لتعزيز أمن حدوده
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يستمر في التقدم والسيطرة على أجزاء هامة بالخرطوم بعد القصر الجمهوري، والدعم السريع تقول إن المعركة لم تنته بعد ..
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
15:00 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: استهداف الصحفيين استفزاز أوكراني ضد موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250325/الخارجية-الروسية-تسليم-محطة-زابوروجيه-أو-السيطرة-عليها-من-قبل-أوكرانيا-أو-دولة-أخرى-أمر-مستحيل-1098948802.html
الخارجية الروسية: تسليم محطة زابوروجيه أو السيطرة عليها من قبل أوكرانيا أو دولة أخرى أمر مستحيل
الخارجية الروسية: تسليم محطة زابوروجيه أو السيطرة عليها من قبل أوكرانيا أو دولة أخرى أمر مستحيل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن تسليم محطة زابوروجيه النووية أو السيطرة عليها من قبل أوكرانيا أو دولة أخرى أمر مستحيل، والتشغيل المشترك مع دولة ثالثة مرفوض... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T18:40+0000
2025-03-25T18:40+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/16/1078366729_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1502333977972f4b0f9ca9b16943dbf4.jpg
وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "عودة المحطة إلى الصناعة النووية الروسية حقيقة راسخة لا يمكن للمجتمع الدولي إلا الاعتراف بها. ومن المستحيل نقل محطة زابوروجيه للطاقة النووية نفسها أو السيطرة عليها من قبل أوكرانيا أو أي دولة أخرى".وأضافت البيان: "التعاون الوثيق بين أجهزة الاستخبارات التابعة لحلف شمال الأطلسي، التي تتمتع بإمكانات تخريبية هائلة، وأوكرانيا يجعل من المستحيل حتى السماح مؤقتًا لممثلي هذه الدول بدخول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضاف البيان أن "فكرة مشاركة أي منظمات دولية في تشغيل المحطة تبدو سخيفة أيضا، حيث أن لا تفويض ولا اختصاص أي منها يسمح لها بالمشاركة في تشغيل المنشآت النووية".ومنذ آذار/مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.الخارجية الروسية: كييف تستهدف محطة زابوروجيه النووية خلال تناوب الخبراء الدوليينرئيس "روساتوم" الروسية يستقبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو
https://sarabic.ae/20250325/الكرملين-يكشف-عن-جوهر-مبادرة-البحر-الأسود-1098945053.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/16/1078366729_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a2ba66329e786c7d526e4a1045791be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: تسليم محطة زابوروجيه أو السيطرة عليها من قبل أوكرانيا أو دولة أخرى أمر مستحيل

18:40 GMT 25.03.2025
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن تسليم محطة زابوروجيه النووية أو السيطرة عليها من قبل أوكرانيا أو دولة أخرى أمر مستحيل، والتشغيل المشترك مع دولة ثالثة مرفوض أيضا.
وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "عودة المحطة إلى الصناعة النووية الروسية حقيقة راسخة لا يمكن للمجتمع الدولي إلا الاعتراف بها. ومن المستحيل نقل محطة زابوروجيه للطاقة النووية نفسها أو السيطرة عليها من قبل أوكرانيا أو أي دولة أخرى".

وأكد البيان أن التشغيل المشترك لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية مع أي دولة أمر غير مقبول أيضًا.

وأضافت البيان: "التعاون الوثيق بين أجهزة الاستخبارات التابعة لحلف شمال الأطلسي، التي تتمتع بإمكانات تخريبية هائلة، وأوكرانيا يجعل من المستحيل حتى السماح مؤقتًا لممثلي هذه الدول بدخول محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
الكرملين يكشف عن جوهر مبادرة البحر الأسود
16:18 GMT
وأضاف البيان أن "فكرة مشاركة أي منظمات دولية في تشغيل المحطة تبدو سخيفة أيضا، حيث أن لا تفويض ولا اختصاص أي منها يسمح لها بالمشاركة في تشغيل المنشآت النووية".

وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.

ومنذ آذار/مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
الخارجية الروسية: كييف تستهدف محطة زابوروجيه النووية خلال تناوب الخبراء الدوليين
رئيس "روساتوم" الروسية يستقبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала