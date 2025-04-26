https://sarabic.ae/20250426/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-45-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1099905426.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 45 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق 4 مقاطعات روسية، تركزت... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T04:30+0000
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أخبار روسيا اليوم
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وجاء في بيان صدر عن الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، واعترضت 45 طائرة مسيرة أوكرانية".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الروسية: تدمير 8 آليات عسكرية و13 نقطة قيادة أوكرانية على محور كورسك خلال يوم واحد
https://sarabic.ae/20250425/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-أوكرانيا-في-مقاطعة-سومي-فيديو-1099897273.html
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أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:30 GMT 26.04.2025 (تم التحديث: 05:22 GMT 26.04.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 45 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق 4 مقاطعات روسية، تركزت معظمها في مقاطعتي كورسك وبيلغورود.
وجاء في بيان صدر عن الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، واعترضت 45 طائرة مسيرة أوكرانية".
وبحسب البيان، تم تدمير 27 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وأخرى فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك.
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.