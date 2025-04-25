الدفاع الروسية: تدمير 8 آليات عسكرية و13 نقطة قيادة أوكرانية على محور كورسك خلال يوم واحد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
08:18 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
08:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:32 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
16:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: استمرار أوروبا بدعم كييف يعني أن الصراع مستمر
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:34 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
دور الاتحاد السوفياتي في دعم حركات المقاومة للاحتلال النازي في أوروبا
12:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250425/الدفاع-الروسية-تدمير-8-آليات-عسكرية-و13-نقطة-قيادة-أوكرانية-على-محور-كورسك-خلال-يوم-واحد-1099888976.html
الدفاع الروسية: تدمير 8 آليات عسكرية و13 نقطة قيادة أوكرانية على محور كورسك خلال يوم واحد
الدفاع الروسية: تدمير 8 آليات عسكرية و13 نقطة قيادة أوكرانية على محور كورسك خلال يوم واحد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على محور كورسك، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T11:47+0000
2025-04-25T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 عسكريًا، وتم تدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين، وثلاث وحدات مدفعية ذاتية الحركة، ومدفع ميداني، وقاذفة راجمات صواريخ، وقذيفتي هاون، ورادار لكشف الأهداف الجوية، وثماني مركبات، بالإضافة إلى 13 نقطة تحكم بالطائرات دون طيار، ومستودع ذخيرة.وأضاف البيان أن ضربات العمليات التكتيكية، وطيران الجيش، والطائرات دون طيار، ونيران المدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وبيلوفودي، وفاراشينو، وفيليكايا ريبيتسا، وفودولاغي، وزابسيليه، وكوتشيروفكا، ولوكنيا، وميروبولي، وموغريتا، ونوفونيكولايفكا، وسادكي، وسفاركوفو، وتشيرناتسكوي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 75870 جنديًا، و412 دبابة، و337 مركبة قتال للمشاة، و311 ناقلة جنود مدرعة، و2286 مركبة قتالية مدرعة، و2783 مركبة، و645 مدفعية ذاتية الحركة، ومدفعا ميدانيا، و63 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 15 من طراز "هيمارس" وسبعة من طراز "إم إل أر إس" صنعت في الولايات المتحدة، و29 قاذفة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وعشر مركبات نقل وتحميل، و130 محطة حرب إلكترونية، و18 رادار مضاد للبطاريات، و13 رادارًا للدفاع الجوي، و58 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 16 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250425/الدفاع-الروسية-5-ضربات-مشتركة-استهدفت-خلال-أسبوع-المنشآت-العسكرية-في-أوكرانيا-1099883180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_5eb213bdc9070c80198b42cb9a8edca4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: تدمير 8 آليات عسكرية و13 نقطة قيادة أوكرانية على محور كورسك خلال يوم واحد

11:47 GMT 25.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على محور كورسك، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 عسكريًا، وتم تدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين، وثلاث وحدات مدفعية ذاتية الحركة، ومدفع ميداني، وقاذفة راجمات صواريخ، وقذيفتي هاون، ورادار لكشف الأهداف الجوية، وثماني مركبات، بالإضافة إلى 13 نقطة تحكم بالطائرات دون طيار، ومستودع ذخيرة.
وذكر البيان أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات لواءين هجوميين محمولين جواً، ولواء دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة غورنال وأوليشنيا.
وأضاف البيان أن ضربات العمليات التكتيكية، وطيران الجيش، والطائرات دون طيار، ونيران المدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وبيلوفودي، وفاراشينو، وفيليكايا ريبيتسا، وفودولاغي، وزابسيليه، وكوتشيروفكا، ولوكنيا، وميروبولي، وموغريتا، ونوفونيكولايفكا، وسادكي، وسفاركوفو، وتشيرناتسكوي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت عسكرية في أوكرانيا بـ 5 ضربات مشتركة خلال أسبوع
09:23 GMT
وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 75870 جنديًا، و412 دبابة، و337 مركبة قتال للمشاة، و311 ناقلة جنود مدرعة، و2286 مركبة قتالية مدرعة، و2783 مركبة، و645 مدفعية ذاتية الحركة، ومدفعا ميدانيا، و63 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 15 من طراز "هيمارس" وسبعة من طراز "إم إل أر إس" صنعت في الولايات المتحدة، و29 قاذفة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وعشر مركبات نقل وتحميل، و130 محطة حرب إلكترونية، و18 رادار مضاد للبطاريات، و13 رادارًا للدفاع الجوي، و58 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 16 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала