https://sarabic.ae/20250425/الدفاع-الروسية-تدمير-8-آليات-عسكرية-و13-نقطة-قيادة-أوكرانية-على-محور-كورسك-خلال-يوم-واحد-1099888976.html

الدفاع الروسية: تدمير 8 آليات عسكرية و13 نقطة قيادة أوكرانية على محور كورسك خلال يوم واحد

الدفاع الروسية: تدمير 8 آليات عسكرية و13 نقطة قيادة أوكرانية على محور كورسك خلال يوم واحد

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على محور كورسك، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T11:47+0000

2025-04-25T11:47+0000

2025-04-25T11:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 160 عسكريًا، وتم تدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين، وثلاث وحدات مدفعية ذاتية الحركة، ومدفع ميداني، وقاذفة راجمات صواريخ، وقذيفتي هاون، ورادار لكشف الأهداف الجوية، وثماني مركبات، بالإضافة إلى 13 نقطة تحكم بالطائرات دون طيار، ومستودع ذخيرة.وأضاف البيان أن ضربات العمليات التكتيكية، وطيران الجيش، والطائرات دون طيار، ونيران المدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وبيلوفودي، وفاراشينو، وفيليكايا ريبيتسا، وفودولاغي، وزابسيليه، وكوتشيروفكا، ولوكنيا، وميروبولي، وموغريتا، ونوفونيكولايفكا، وسادكي، وسفاركوفو، وتشيرناتسكوي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 75870 جنديًا، و412 دبابة، و337 مركبة قتال للمشاة، و311 ناقلة جنود مدرعة، و2286 مركبة قتالية مدرعة، و2783 مركبة، و645 مدفعية ذاتية الحركة، ومدفعا ميدانيا، و63 قاذفة صواريخ متعددة الإطلاق، بما في ذلك 15 من طراز "هيمارس" وسبعة من طراز "إم إل أر إس" صنعت في الولايات المتحدة، و29 قاذفة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وعشر مركبات نقل وتحميل، و130 محطة حرب إلكترونية، و18 رادار مضاد للبطاريات، و13 رادارًا للدفاع الجوي، و58 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام "يو أر-77"، و5 عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 16 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250425/الدفاع-الروسية-5-ضربات-مشتركة-استهدفت-خلال-أسبوع-المنشآت-العسكرية-في-أوكرانيا-1099883180.html

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روسيا, رصد عسكري