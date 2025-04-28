https://sarabic.ae/20250428/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-تدريبات-قتالية-لجنود-من-كوريا-الديمقراطية-المشاركون-في-تحرير-كورسك-1099956454.html
الدفاع الروسية تنشر مشاهد تدريبات قتالية لجنود من كوريا الديمقراطية المشاركون في تحرير كورسك
الدفاع الروسية تنشر مشاهد تدريبات قتالية لجنود من كوريا الديمقراطية المشاركون في تحرير كورسك
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات من التدريبات القتالية لجنود من كوريا الديمقراطية، ممن شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الحدودية. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T09:09+0000
2025-04-28T09:09+0000
2025-04-28T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/03/1079752784_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a24ef727861d48ef64c93a43a9bc31ea.jpg
وأظهر في الفيديو تدرب القوات الكورية بإشراف ضباط روس، على استخدام قواذف الصواريخ المضادة للدروع، والرشاشات الآلية، إضافة لعمليات اقتحام تحصينات العدو، ولا سيما الخنادق.كما ردد الجنود في نهاية المقطع أهازيج وهتافات عسكرية بلغتهم الأم.ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الشكر لقوات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك.وأوضح بوتين، أن مشاركة هؤلاء الجنود، "تم بالامتثال الكامل للقانون الدولي، وفقًا لنص وروح معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المؤرخة 19 يونيو/ حزيران 2024".وأردف: "شعب روسيا لن ينسى أبدًا إنجاز جنود القوات الخاصة الكورية، الذين شاركوا في دحر القوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك".الكرملين: تحرير مقاطعة كورسك أثبت مدى فعالية معاهدة الشراكة بين روسيا وكوريا الديمقراطية
https://sarabic.ae/20250427/كوريا-الديمقراطية-تعلن-رسميا-إرسال-قوات-لروسيا-بموجب-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-بين-البلدين-1099948950.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/03/1079752784_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_9a8817313c527d7e8bfa4c760428ddda.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تنشر مشاهد تدريبات قتالية لجنود من كوريا الديمقراطية المشاركون في تحرير كورسك
09:09 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 09:37 GMT 28.04.2025)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، لقطات من التدريبات القتالية لجنود من كوريا الديمقراطية، ممن شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك الحدودية.
وأظهر في الفيديو تدرب القوات الكورية بإشراف ضباط روس، على استخدام قواذف الصواريخ المضادة للدروع، والرشاشات الآلية، إضافة لعمليات اقتحام تحصينات العدو، ولا سيما الخنادق.
كما ردد الجنود في نهاية المقطع أهازيج وهتافات عسكرية بلغتهم الأم.
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الشكر لقوات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك.
ونقل موقع الكرملين الرسمي عن بوتين قوله، بمعرض الحديث عن تحرير مقاطعة كورسك: "شاركت وحدات من جيش الشعب الكوري بتفان، في دحر التشكيلات النازية الجديدة لنظام كييف التي غزت أراضينا".
وأوضح بوتين
، أن مشاركة هؤلاء الجنود، "تم بالامتثال الكامل للقانون الدولي، وفقًا لنص وروح معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المؤرخة 19 يونيو/ حزيران 2024".
وتابع بوتين: "لقد تصرف الأصدقاء الكوريون انطلاقا من شعورهم بالتضامن والعدالة والأخوة الحقيقية، ونحن نقدر ذلك تقديراً عالياً، ونتقدم بجزيل الشكر والامتنان شخصياً لرئيس شؤون الدولة (الزعيم الكوري) الرفيق كيم جونغ أون، والقيادة بأكملها وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
وأردف: "شعب روسيا لن ينسى أبدًا إنجاز جنود القوات الخاصة الكورية، الذين شاركوا في دحر القوات الأوكرانية من مقاطعة كورسك".