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https://sarabic.ae/20250428/الكرملين-تحرير-مقاطعة-كورسك-أثبت-مدى-فعالية-معاهدة-الشراكة-بين-روسيا-وكوريا-الديمقراطية-1099955622.html
الكرملين: تحرير مقاطعة كورسك أثبت مدى فعالية معاهدة الشراكة بين روسيا وكوريا الديمقراطية
الكرملين: تحرير مقاطعة كورسك أثبت مدى فعالية معاهدة الشراكة بين روسيا وكوريا الديمقراطية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا في حال الضرورة يمكنها تقديم المساعدة العسكرية لكوريا الديمقراطية وفقًا لمعاهدة الشراكة... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T08:09+0000
2025-04-28T08:33+0000
روسيا
الكرملين
كوريا الشمالية
الشراكة
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تستطيع تقديم مساعدة عسكرية لكوريا الديمقراطية لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة: "بالطبع لدينا معاهدة سارية المفعول وبموجب هذه المعاهدة فإن الطرفين (روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) في حال الضرورة يمكنهما تقديم المساعدة لبعضهما إذا لزم الأمر".ونقل موقع الكرملين الرسمي عن بوتين قوله، بمعرض الحديث عن تحرير مقاطعة كورسك: "شاركت وحدات من جيش الشعب الكوري بتفان، في دحر التشكيلات النازية الجديدة لنظام كييف التي غزت أراضينا"، موضحا أن "مشاركة هؤلاء الجنود، تم بالامتثال الكامل للقانون الدولي، وفقا لنص وروح معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المؤرخة 19 يونيو/ حزيران 2024".وكانت أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رسميا، إرسال قوات إلى روسيا وذلك بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة أنباء كوريا الديمقراطية المركزية قولها: إن "الرفيق كيم جونغ أون، بناء على تحليل وتقييم الوضع العسكري السياسي الحالي، توصل إلى استنتاج مفاده أن الوضع الحالي يندرج ضمن المادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية، وعلى هذا الأساس اتخذ قرارا بإرسال قواتنا المسلحة للمشاركة في الأعمال العدائية، وأخطر الجانب الروسي بذلك".ويوم السبت الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250428/بوتين-يشكر-وحدات-جيش-كوريا-الديمقراطية-التي-شاركت-بتحرير-مقاطعة-كورسك-1099951598.html
https://sarabic.ae/20250426/-الكرملين-رئيس-هيئة-الأركان-العامة-للقوات-الروسية-يبلغ-بوتين-بالانتهاء-من-عملية-تحرير-مقاطعة-كورسك--1099911491.html
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روسيا, الكرملين, كوريا الشمالية, الشراكة
روسيا, الكرملين, كوريا الشمالية, الشراكة

الكرملين: تحرير مقاطعة كورسك أثبت مدى فعالية معاهدة الشراكة بين روسيا وكوريا الديمقراطية

08:09 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 08:33 GMT 28.04.2025)
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا في حال الضرورة يمكنها تقديم المساعدة العسكرية لكوريا الديمقراطية وفقًا لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تستطيع تقديم مساعدة عسكرية لكوريا الديمقراطية لمعاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة: "بالطبع لدينا معاهدة سارية المفعول وبموجب هذه المعاهدة فإن الطرفين (روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) في حال الضرورة يمكنهما تقديم المساعدة لبعضهما إذا لزم الأمر".
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم الاثنين، الشكر لقوات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
بوتين يشكر وحدات جيش كوريا الديمقراطية التي شاركت بتحرير مقاطعة كورسك
06:15 GMT
ونقل موقع الكرملين الرسمي عن بوتين قوله، بمعرض الحديث عن تحرير مقاطعة كورسك: "شاركت وحدات من جيش الشعب الكوري بتفان، في دحر التشكيلات النازية الجديدة لنظام كييف التي غزت أراضينا"، موضحا أن "مشاركة هؤلاء الجنود، تم بالامتثال الكامل للقانون الدولي، وفقا لنص وروح معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المؤرخة 19 يونيو/ حزيران 2024".
وتنص المادة 4 من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، على "تقديم المساعدة العسكرية الفورية في حالة وقوع هجوم مسلح على أحد الأطراف المتعاقدة".
تدريب القوات الروسية المحمولة جوا على العمل القتالي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية يبلغ بوتين بتحرير مقاطعة كورسك بالكامل
26 أبريل, 10:37 GMT
وكانت أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رسميا، إرسال قوات إلى روسيا وذلك بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة أنباء كوريا الديمقراطية المركزية قولها: إن "الرفيق كيم جونغ أون، بناء على تحليل وتقييم الوضع العسكري السياسي الحالي، توصل إلى استنتاج مفاده أن الوضع الحالي يندرج ضمن المادة الرابعة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا الاتحادية، وعلى هذا الأساس اتخذ قرارا بإرسال قواتنا المسلحة للمشاركة في الأعمال العدائية، وأخطر الجانب الروسي بذلك".
ويوم السبت الماضي، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن فاليري غيراسموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالانتهاء من عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.
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