https://sarabic.ae/20250321/سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-يلتقي-بكيم-جونغ-أون-وينقل-له-رسالة-من-بوتين-1098837672.html
سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي بكيم جونغ أون وينقل له رسالة من بوتين
سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي بكيم جونغ أون وينقل له رسالة من بوتين
سبوتنيك عربي
استقبل رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T12:33+0000
2025-03-21T12:33+0000
2025-03-21T12:33+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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وقال شويغو، في لقاء مع كيم جونغ أون: "أود أن أنقل إليكم تحيات وأطيب التمنيات من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. الرئيس الروسي يولي اهتماما كبيرا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها معكم. وهو يولي اهتماما كبيرا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها معكم".وأكد شويغو، التزام روسيا بأحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الديمقراطية.وأكد شويغو استعداد الجانب الروسي للامتثال غير المشروط لأحكام الاتفاق، لافتا إلى أن "الوثيقة تلبي بشكل كامل مصالح البلدين".كما أعرب شويغو عن امتنان روسيا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تضامنها معها بشأن القضية الأوكرانية.وشدد شويغو على أن "روسيا تقدر للغاية المستوى الذي بلغته العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتهدف إلى تعميقها".كوريا الديمقراطية تختبر نموذجا جديدا من الصواريخ المضادة للطائراتميدفيديف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ بداية عهد جديد بين البلدين
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روسيا, كوريا الشمالية
سكرتير مجلس الأمن الروسي يلتقي بكيم جونغ أون وينقل له رسالة من بوتين
استقبل رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة.
وقال شويغو، في لقاء مع كيم جونغ أون: "أود أن أنقل إليكم تحيات وأطيب التمنيات من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. الرئيس الروسي يولي اهتماما كبيرا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها معكم. وهو يولي اهتماما كبيرا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها معكم".
وأكد شويغو، التزام روسيا بأحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الديمقراطية.
وأوضح شويغو، خلال اجتماعه مع كيم جونغ أون، أنّ الاتفاق يحدد المبادئ الأساسية لتطوير العلاقات الروسية الكورية ويعمق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي في مجالات واسعة وذات أولوية بالنسبة للبلدين.
وأكد شويغو استعداد الجانب الروسي للامتثال غير المشروط لأحكام الاتفاق، لافتا إلى أن "الوثيقة تلبي بشكل كامل مصالح البلدين".
كما أعرب شويغو عن امتنان روسيا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تضامنها معها بشأن القضية الأوكرانية.
أود أن أعرب عن امتناني لأصدقائي الكوريين على تضامنهم مع موقف روسيا بشأن جميع القضايا الملحة في السياسة العالمية، وخاصة بشأن القضية الأوكرانية.
وشدد شويغو على أن "روسيا تقدر للغاية المستوى الذي بلغته العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتهدف إلى تعميقها".