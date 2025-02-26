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https://sarabic.ae/20250226/ميدفيديف-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-بداية-عهد-جديد-بين-البلدين-1098201103.html
ميدفيديف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ بداية عهد جديد بين البلدين
ميدفيديف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ بداية عهد جديد بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين روسيا، وكوريا الديمقراطية، يمثل حقبة جديدة في... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T13:45+0000
2025-02-26T13:45+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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وعقد ميدفيديف يوم الأربعاء اجتماعا مع لي هي-يونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.وكتب ميدفيديف على صفحته في منصة "فكونتاكتي": "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في عام 2024، تمثل حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين".وكتب مدفيديف على صفحته على شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية: "نعمل على إعطاء دفعة جدية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ".ووقعت روسيا وكوريا الديمقراطية، خلال زيارة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ يومي 18 و19 يونيو/ حزيران 2024، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع الرئيس الروسي على قانون التصديق على المعاهدة الجديدة، وفي 11 نوفمبر، تم التصديق على الوثيقة بمرسوم صادر عن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.وزير دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتمنى النصر لروسيا
https://sarabic.ae/20241230/ميدفيديف-يقترح-على-ترامب-وماسك-أن-يشتريا-غرينلاند-وكندا-وبريطانيا-1096319407.html
https://sarabic.ae/20250124/ميدفيديف-توقيع-450-ألف-عقد-للمشاركة-في-العملية-العسكرية-عام-2024-1097115493.html
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روسيا, كوريا الشمالية
روسيا, كوريا الشمالية

ميدفيديف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ بداية عهد جديد بين البلدين

13:45 GMT 26.02.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون يدليان ببيان لوسائل الإعلام عقب المحادثات الروسية الكورية في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون يدليان ببيان لوسائل الإعلام عقب المحادثات الروسية الكورية في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© POOL
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين روسيا، وكوريا الديمقراطية، يمثل حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وعقد ميدفيديف يوم الأربعاء اجتماعا مع لي هي-يونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.
وكتب ميدفيديف على صفحته في منصة "فكونتاكتي": "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في عام 2024، تمثل حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين".
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانيا
30 ديسمبر 2024, 00:20 GMT
وكشف ميدفيديف، أن روسيا وكوريا الشمالية تعملان، على إعطاء دفعة جدية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين .
وكتب مدفيديف على صفحته على شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية: "نعمل على إعطاء دفعة جدية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ".
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
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ميدفيديف: توقيع 450 ألف عقد للمشاركة في العملية العسكرية عام 2024
24 يناير, 13:37 GMT

وأضاف: "يجب أن يصبح هذا جزءًا لا يتجزأ من العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية. والخطوة الجادة على هذا الطريق هي البروتوكول الموقع بشأن توسيع وتعميق التعاون للفترة 2025-2027".

ووقعت روسيا وكوريا الديمقراطية، خلال زيارة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ يومي 18 و19 يونيو/ حزيران 2024، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع الرئيس الروسي على قانون التصديق على المعاهدة الجديدة، وفي 11 نوفمبر، تم التصديق على الوثيقة بمرسوم صادر عن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
وزير دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتمنى النصر لروسيا
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