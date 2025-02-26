https://sarabic.ae/20250226/ميدفيديف-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-بداية-عهد-جديد-بين-البلدين-1098201103.html

ميدفيديف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ بداية عهد جديد بين البلدين

ميدفيديف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ بداية عهد جديد بين البلدين

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين روسيا، وكوريا الديمقراطية، يمثل حقبة جديدة في... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T13:45+0000

2025-02-26T13:45+0000

2025-02-26T13:45+0000

روسيا

كوريا الشمالية

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وعقد ميدفيديف يوم الأربعاء اجتماعا مع لي هي-يونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.وكتب ميدفيديف على صفحته في منصة "فكونتاكتي": "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في عام 2024، تمثل حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين".وكتب مدفيديف على صفحته على شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية: "نعمل على إعطاء دفعة جدية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ".ووقعت روسيا وكوريا الديمقراطية، خلال زيارة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ يومي 18 و19 يونيو/ حزيران 2024، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع الرئيس الروسي على قانون التصديق على المعاهدة الجديدة، وفي 11 نوفمبر، تم التصديق على الوثيقة بمرسوم صادر عن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.وزير دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتمنى النصر لروسيا

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