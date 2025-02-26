https://sarabic.ae/20250226/ميدفيديف-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية-بين-موسكو-وبيونغ-يانغ-بداية-عهد-جديد-بين-البلدين-1098201103.html
ميدفيديف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ بداية عهد جديد بين البلدين
ميدفيديف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ بداية عهد جديد بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين روسيا، وكوريا الديمقراطية، يمثل حقبة جديدة في... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T13:45+0000
2025-02-26T13:45+0000
2025-02-26T13:45+0000
روسيا
كوريا الشمالية
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وعقد ميدفيديف يوم الأربعاء اجتماعا مع لي هي-يونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.وكتب ميدفيديف على صفحته في منصة "فكونتاكتي": "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في عام 2024، تمثل حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين".وكتب مدفيديف على صفحته على شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية: "نعمل على إعطاء دفعة جدية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ".ووقعت روسيا وكوريا الديمقراطية، خلال زيارة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ يومي 18 و19 يونيو/ حزيران 2024، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع الرئيس الروسي على قانون التصديق على المعاهدة الجديدة، وفي 11 نوفمبر، تم التصديق على الوثيقة بمرسوم صادر عن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.وزير دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يتمنى النصر لروسيا
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https://sarabic.ae/20250124/ميدفيديف-توقيع-450-ألف-عقد-للمشاركة-في-العملية-العسكرية-عام-2024-1097115493.html
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روسيا, كوريا الشمالية
ميدفيديف: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ بداية عهد جديد بين البلدين
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بين روسيا، وكوريا الديمقراطية، يمثل حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وعقد ميدفيديف يوم الأربعاء اجتماعا مع لي هي-يونغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.
وكتب ميدفيديف على صفحته في منصة "فكونتاكتي": "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في عام 2024، تمثل حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين".
30 ديسمبر 2024, 00:20 GMT
وكشف ميدفيديف، أن روسيا وكوريا الشمالية تعملان، على إعطاء دفعة جدية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين .
وكتب مدفيديف على صفحته على شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية: "نعمل على إعطاء دفعة جدية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين ".
وأضاف: "يجب أن يصبح هذا جزءًا لا يتجزأ من العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية. والخطوة الجادة على هذا الطريق هي البروتوكول الموقع بشأن توسيع وتعميق التعاون للفترة 2025-2027".
ووقعت روسيا وكوريا الديمقراطية، خلال زيارة الزعيم الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغ يانغ يومي 18 و19 يونيو/ حزيران 2024، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع الرئيس الروسي على قانون التصديق على المعاهدة الجديدة، وفي 11 نوفمبر، تم التصديق على الوثيقة بمرسوم صادر عن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.