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https://sarabic.ae/20250320/كوريا-الشمالية-تختبر-نموذجا-جديدا-من-الصواريخ-المضادة-للطائرات-1098822446.html
كوريا الشمالية تختبر نموذجا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات
كوريا الشمالية تختبر نموذجا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات
سبوتنيك عربي
أفادت محطة إذاعة "صوت كوريا" بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اختبرت نموذجا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T23:07+0000
2025-03-20T23:07+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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موسكو - سبوتنيك. وقالت إذاعة "صوت كوريا"، نقلا عن بيان الإدارة العامة للقوات الصاروخية الكورية الشمالية، إنه "في يوم 20 مارس، أجرت الإدارة العامة للصواريخ إطلاقا تجريبيا لنظام سلاح صاروخي مضاد للطائرات من طراز جديد بهدف اختبار قدرته القتالية الشاملة".وأكدت أن "مؤسسة الصناعة العسكرية المختصة بدأت في إنتاج النموذج الجديد".وحضر الاختبارات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من اللجنة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.
https://sarabic.ae/20250201/كوريا-الجنوبية-ترد-على-تصريحات-زعيم-جارتها-الشمالية-حول-تعزيز-الردع-النووي-1097366214.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

كوريا الشمالية تختبر نموذجا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات

23:07 GMT 20.03.2025
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Photo / KCNA
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أفادت محطة إذاعة "صوت كوريا" بأن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اختبرت نموذجا جديدا من الصواريخ المضادة للطائرات.
موسكو - سبوتنيك. وقالت إذاعة "صوت كوريا"، نقلا عن بيان الإدارة العامة للقوات الصاروخية الكورية الشمالية، إنه "في يوم 20 مارس، أجرت الإدارة العامة للصواريخ إطلاقا تجريبيا لنظام سلاح صاروخي مضاد للطائرات من طراز جديد بهدف اختبار قدرته القتالية الشاملة".
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
كوريا الجنوبية ترد على تصريحات زعيم جارتها الشمالية حول تعزيز الردع النووي
1 فبراير, 06:57 GMT
وأكدت أن "مؤسسة الصناعة العسكرية المختصة بدأت في إنتاج النموذج الجديد".
وحضر الاختبارات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من اللجنة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري.
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