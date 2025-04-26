https://sarabic.ae/20250426/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-الخطوة-التي-تلي-تحرير-مقاطعة-كورسك--1099919428.html

الخارجية الروسية تكشف عن الخطوة التي تلي تحرير مقاطعة كورسك

الخارجية الروسية تكشف عن الخطوة التي تلي تحرير مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أنه بعد تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية، سيتم تحرير جميع الأراضي الروسية التي... 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T17:15+0000

2025-04-26T17:15+0000

2025-04-26T17:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية: "بعد مقاطعة كورسك، سيتم بالتأكيد تحرير جميع أراضي المناطق الروسية التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف، بما في ذلك، مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وزابوروجيه، وخيرسون".وأعربت زاخاروفا عن إعجابها بشجاعة أفراد القوات المسلحة الروسية الذين شاركوا في العمليات العسكرية على محور كورسك، مشيرة إلى أن "بسالتهم وشجاعتهم واستعدادهم للتضحية بالنفس المنقطعة النظير سمحت لهم بإكمال مهامهم القتالية بنجاح".كما أوضحت زاخاروفا أن عسكريين من كوريا الشمالية، قاتلوا إلى جانب الروس في مقاطعة كورسك، وفقا لأحكام معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، لافتة إلى أنهم قدموا إسهاما كبيرا في تحرير أراضي المقاطعة.وأضافت: "لقد فُتحت صفحة جديدة في تاريخ الأخوة العسكرية المجيدة بين الشعبين الروسي والكوري. ووفقًا لأحكام معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي دخلت حيز التنفيذ في 4 كانون الأول/ديسمبر 2024، حارب جنود جيش الشعب الكوري جنبًا إلى جنب، في خندق واحد، وبذلوا دماءهم مع جنودنا وضباطنا في مقاطعة كورسك، وقدّموا إسهاما جليا في تحرير الأراضي الروسية من المحتلين الأعداء".وكانت الرئاسة الروسية قد أعلنت، اليوم السبت، أن عملية تحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية اكتملت، لافتة إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، تلقى تقريرا بهذا الشأن.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://sarabic.ae/20250426/باحث-في-العلاقات-الدولية-روسيا-تحبط-الرهان-الأوكراني-والغربي-على-ورقة-كورسك-1099917272.html

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